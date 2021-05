Libri sulle emozioni

“Capire tu non puoi… tu chiamale, se vuoi, emozioni“, cantava Lucio Battisti nel lontano 1970. Ed è vero: capire le emozioni non è per niente facile. Il più delle volte ci sorprendono, ci disorientano, ci confondono. Condizionano il nostro umore e la nostre giornate.

Ma cosa sono veramente le emozioni? E come fare a gestirle? Rispondere a questa domanda non è semplice, anche se, come sempre in questi casi, i libri possono venire in nostro soccorso.

Per questo abbiamo selezionato tre nuove uscite editoriali dedicate al mondo delle emozioni: un viaggio all’interno della nostra emotività, un saggio che ci presenta numerosi interrogativi su chi siamo e un libro per bambini che, però, può rivelarsi prezioso anche per i più grandi.

Autrice: Ilaria Gaspari, scrittrice e filosofa, già autrice del romanzo Etica dell’acquario (Voland), e dei saggi Ragioni e sentimenti – L’amore preso con Filosofia (Sonzogno) e Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita e (Einaudi). Scrive per diverse testate, tra cui la nostra: qui trovate tutti i suoi articoli e approfondimenti.

Editore: Einaudi.

Genere: si tratta di una divagazione emotiva che si srotola per tappe e che ricostruisce una mappa dei nostri stati d’animo.

Pagine: 184.

Trama: immaginate di compiere un viaggio tra le vostre emozioni, anche quelle più oscure, quelle di solito rifuggite o che vi vergognate di provare. La storia tracciata dall’autrice è un percorso che ci porta a fare i conti con quello che abita dentro di noi e che ci rende umani. Ci rivela che fidarci di quello che proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all’esperienza e pronti a meravigliarci del mondo. Tra l’altro, abbiamo pubblicato un estratto dal saggio che potete leggere sul nostro sito.

Cosa ci è piaciuto di più: a noi, di Ilaria Gaspari, piace la capacità di raccontare, informare e spiegare concetti complessi con grande leggerezza e semplicità. La sua prosa è letteraria e scorrevole, con quel tocco di ironia che rende la lettura un vero piacere.

Autore: Vito Mancuso, scrittore prolifico e molto amato, celebre per libri come La forza di essere migliori e Il coraggio di essere liberi. In più dirige la collana I Grandi Libri dello Spirito e insegna presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e l’Università degli Studi di Padova.

Editore: Garzanti.

Genere: saggio.

Pagine: 112.

Trama: la filosofia di Vito Mancuso ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che il saggio vada a fare luce su un tema particolarmente caldo per i tempi che stiamo vivendo: sappiamo tutti cosa vogliamo avere – ricchezza, piacere, potere – ma non sappiamo più chi vogliamo essere. E forse è arrivato il momento di iniziare a capirlo.

Il piccolo libro delle emozioni

Editore: Piemme.

Genere: libro per bambini, ma non un libro per bambini qualsiasi: stiamo parlando di Geronimo Stilton, “un tipo, anzi un topo”, che ha conquistato generazioni di più piccoli (e non solo).

Pagine: 48, illustrate.

Trama: siamo di fronte alla classica narrazione in stile Stilton. Questo testo parla di grandi valori, come il rispetto delle emozioni, perché leggere aiuta a diventare grandi e a scoprire il mondo.

Cosa ci è piaciuto di più: “Quando Ficcagenio ha chiesto il mio aiuto per costruire una Macchina Crea-Emozioni, io non mi sono certo tirato indietro. E ho scoperto che le emozioni sono uniche… proprio come noi!”. Crediamo che non ci sia niente di più importante che insegnare ai bambini e alle bambine l’importanza di riconoscere, comprendere e accettare le proprie emozioni. Questo libro è un primo passo per imparare a farlo.

