“Oscuri Talenti”: il fantasy che conduce ai confini del mostruoso

Nell’Inghilterra del 1882 sembra non esserci spazio per chi è diverso. Questa realtà fumosa, tetra e spietata rigetta la gente strana come Marlowe, e lui lo sa, anche se è solo un bambino. Il suo potere attirerebbe odio e paura, per questo deve nasconderlo: è in grado di curare e sciogliere la carne, e la sua pelle emana un particolare bagliore azzurro.

Marlowe si sente unico al mondo, ma in realtà in ogni continente della Terra esistono altre persone come lui, bambini e adulti chiamati Talenti, in grado di diventare invisibili, di rendere la pelle dura come la pietra o di curare tutte le proprie ferite: questo il caso di Charlie Ovid, che presto diventerà il suo unico amico.

Ciò che ognuno di questi Talenti non sa è che c’è un luogo dove trovare riparo dalla crudeltà del mondo: il Cairndale, un istituto misterioso nel cuore della Scozia, dove finalmente sentirsi “normali”, dove trovare, per la prima volta, una casa.

Ma esiste la normalità? Qual è il confine tra il diverso e il mostruoso? J.M. Miro (alias dell’autore) ne parla in Oscuri Talenti (Bompiani, traduzione di Piernicola D’Ortona e Maristella Notaristefano).

Oscuri talenti è il primo romanzo di una trilogia che porta alla scoperta di un mondo invisibile, di una realtà che scorre parallela a tutto ciò che conosciamo. Presto infatti scopriamo che sono tanti i Talenti che affollano il mondo cercando di non farsi notare, rifiutati da tutti per via di quello che sono, per via del loro potere che è ritenuto malvagio, un’aberrazione. Ogni Talento sembra portare con sé un futuro di solitudine e povertà, di violenza e perdita.

Il compito del Cairndale Institute è quello di rintracciare e scovare i Talenti, spesso ancora bambini, e di salvarli dal loro destino spietato. All’interno del grande castello poco fuori Edimburgo, gli insegnanti del Cairndale cercheranno di aiutarli a controllare le proprie abilità, ma soprattutto li aiuteranno ad accettarle.

Perché i Talenti non sono aberrazioni, sono semplicemente una diversa forma di normalità.

Prima di giungere al Cairndale però, Marlowe e Charlie devono affrontare numerosi pericoli, che si annidano per le strade sporche e scure della Londra vittoriana e che prendono consistenza nella polvere: un uomo fatto di fumo li insegue, e il suo unico obbiettivo è quello di catturarli.

L’uomo di fumo si chiama Jacob Marber: anche lui è un Talento, un tempo ospite del Cairndale Institute, a cui si è ormai ribellato. Il suo potere è quello di controllare la polvere e di usarla come arma, ma sembra che le sue capacità abbiano qualcosa di sovrannaturale, e che alle sue spalle si annidi una minaccia ben più grande: il drogor, una creatura di pura malvagità.

J.M. Miro costruisce un senso di inquietudine che cresce con il proseguire delle pagine, ma che non riusciamo mai a mettere bene a fuoco. Per questo il pericolo che sembra stare in agguato appare ancora più spaventoso: i nemici potrebbero nascondersi dappertutto, anche tra le fila dei buoni. Nulla potrebbe essere come sembra.

Ciò che invece appare ben chiaro davanti agli occhi è l’onestà e la tenacia dei protagonisti, che gradualmente si circondano di amici sinceri, come altri piccoli Talenti – Komako, Ribs e Oskar – e come la detective Alice, testarda, scontrosa ma con un cuore tenero.

Da questi personaggi impariamo che anche chi è solo al mondo, chi ha perso uno dietro l’altro i propri affetti, può scegliere di avere una propria famiglia, che possa amarlo allo stesso modo di una famiglia naturale. Sono le scelte a definire davvero chi siamo, più del sangue, più delle origini, offrendo un mare di opportunità. Ed è rassicurante poter pensare che dopo tante ingiustizie e perdite, anche l’anima più solitaria possa sentire di appartenere a qualcosa o a qualcuno, al punto da lottare affinché non gli venga sottratto di nuovo.

Miro è capace di scuotere il cuore con momenti di dolcezza e speranza, ma allo stesso modo di farlo tremare con scene crude e dure, che mostrano un mondo di sofferenza, violenza e discriminazione.

Queste dimensioni, la tenerezza e il raccapriccio, sono le due anime di questo mondo ossimorico fatto di tenebra e luce, sono a fondamento di Oscuri Talenti. Un romanzo di opposti e contraddizioni, un libro che lascia spazio sia a una ricostruzione storica convincente sia a creature irreali come il morvide, il glifico e il chiorasso.

In Oscuri Talenti un gattino può celare una bestia micidiale, e un semplice bambino con la pelle azzurra può rivelarsi la chiave per unire il mondo dei vivi e quello dei morti.

