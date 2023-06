In concomitanza con l’arrivo su Netflix della terza stagione della serie, arrivano in libreria le nuove edizioni tascabili della serie di libri firmati da Andrzej Sapkowski. A un prezzo speciale, 6,90€ ciascuno… – I dettagli

In concomitanza con l’arrivo su Netflix della terza stagione della serie, in programma per il 29 giugno, arrivano in libreria dal 27 giugno per Tea le nuove edizioni tascabili della serie di libri firmati da Andrzej Sapkowski. A un prezzo speciale, 6,90€ ciascuno.

Come abbiamo raccontato in questo articolo, del resto, Geralt di Rivia è senza dubbio uno dei personaggi più crossmediali del fantasy mondiale contemporaneo: dopo essere stato protagonista di libri (il debutto è avvenuto proprio in libreria), videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e giochi di ruolo, è infatti arrivata la serie tv.

Tutto, però, è partito dalla penna e dalla fantasia di uno scrittore, Sapkowski: la sua saga è infatti cominciata negli anni ’90 con il volume Il guardiano degli innocenti.

La saga di The Witcher, edita in Italia da Nord, è ora disponibile anche in versione tascabile.