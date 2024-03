Junji Ito, maestro del manga horror, si racconta in un saggio illustrato

Junji Ito è considerato uno degli esponenti più importanti del cosiddetto J-horror, l’horror giapponese.

In Italia i suoi manga sono pubblicati da J-POP Manga, Star Comics e Panini, e lo scorso anno è uscita la serie Netflix Junji Ito Maniac.

Ora J-POP Manga porta in libreria Dove nasce l’orrore, non un manga, ma un libro illustrato, con numerose tavole d’autore, in cui il maestro dell’orrore racconta come è diventato un mangaka e quali sono, a suo avviso, gli elementi che rendono una storia davvero horror, soffermandosi su trama, personaggi ed elementi grafici.

Tra tavole di fumetto, sketch preparatori e altre chicche dal suo archivio, l’autore svela i segreti del suo lavoro, quali sono state le sue influenze, cosa ha ispirato i suoi racconti, il suo metodo, la sua tecnica di disegno, il suo pensiero sui manga e sulla vita.

Nel saggio l’autore riflette su diversi esempi tratti dalle sue pubblicazioni più famose, e lo fa in un volume da collezione, molto curato nei dettagli.

Un’opportunità per immergersi nel mondo di una delle menti più geniali della fiction contemporanea, capace di lasciare, con le sue opere, un segno indelebile non solo nella fantasia del pubblico ma anche nel cinema, nell’animazione e perfino nella moda.