Editoria: i 30 anni del Castoro, dal cinema ai libri per bambini e ragazzi

Era il 13 febbraio 1993 quando un gruppo di amici cinefili diede vita a Editrice Il Castoro, che nel tempo è diventato un marchio di riferimento nell’editoria per bambini e ragazzi, acquisendo la libreria per ragazzi di Milano e Brescia e formando un gruppo con Sonda e Tunuè, aprendosi ai fumetti e al mercato audiovisivo. Ecco le iniziative per il trentennale, di cui si parlerà anche a Bologna Children’s Book Fair 2023

Era il 13 febbraio 1993 quando un gruppo di amici cinefili decisero di rilevare la storica collana Il Castoro Cinema de La Nuova Italia, per scongiurarne la chiusura, e fondarono allo scopo una casa editrice che porta il nome della collana. Nacque così Editrice Il Castoro.

Trent’anni dopo, con un catalogo di oltre 490 titoli dedicati al cinema (tra cui per l’appunto la storica collana “Il Castoro Cinema” di 235 monografie di registi firmate da studiosi e critici) e oltre 800 titoli in area bambini e ragazzi, Editrice Il Castoro è un riferimento nella letteratura per i più piccoli e gli adolescenti.

Il Castoro, l’editore italiano della serie-bestseller Diario di una Schiappa di Jeff Kinney, pubblica albi illustrati, narrativa, non-fiction, graphic novel, dall’età pre-scolare all’età adulta. In catalogo nomi come Mo Willems, Benji Davies, Gilles Bachelet, Jon Agee e Helen Oxenbury per gli illustrati, e Katherine Applegate, Michael Morpurgo, Bernard Friot e Kate DiCamillo nella narrativa, solo per citarne alcuni. Tra gli autori italiani pubblicati, Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Elisa Castiglioni, Francesco D’Adamo, Susanna Mattiangeli e Marta Palazzesi.

Sempre più spazio viene dato dal fumetto, con un catalogo di oltre 80 graphic novel, e nomi come Raina Telgemeier, Silvia Vecchini e Sualzo. Negli ultimi anni la casa editrice si è affacciata alla narrativa young adult, con il marchio HotSpot, che pubblica opere di Louise O’Neill, Axl Cendres, Meg Wolitzer, Neal Shusterman, Nina La Cour e titoli amati su #BookTok come L’ultima notte della nostra vita di Adam Silvera.

Negli anni Il Castoro ha aperto le porte a due librerie e due editori che sono entrati a far parte del gruppo: nel 2007 ha infatti acquisito La Libreria dei Ragazzi di Roberto e Gianna Denti a Milano, e nel 2010 Libreria dei Ragazzi di Brescia. Nel 2017 sono entrate a far parte del gruppo le Edizioni Sonda, nate nel 1988 per iniziativa di Antonio Monaco e Paola Costanzo, con pubblicazioni sui diritti civili, l’ambientalismo, la difesa degli animali, l’educazione libertaria e creativa e gli stili di vita green; nel 2018 è stata la volta di Tunué, con un catalogo di fumetti per i bambini e i ragazzi (a partire dai bestseller di Pera Toons) e per i grandi.

Non solo: da un paio di anni Il Castoro è attiva nel settore del mercato audiovisivo. Alcuni titoli sono stati opzionati da produttori internazionali per la realizzazione di serie animate o lungometraggi: e così vedremo presto su schermo la serie Orcobello (dalla serie scritta da Fabrizio Silei), i romanzi Io, la danza, le amiche e il papà (di Paola Zannoner), Nebbia (Premio Strega Ragazze e Ragazzi di Marta Palazzesi) e il graphic novel Girotondo di Sergio Rossi e Agnese Innocente.

IL COMMENTO DEGLI EDITORI

“Dopo trent’anni siamo davvero orgogliosi del nostro percorso, sempre teso alla ricerca di libri importanti, di strade innovative e di una crescita fatta di scelte forti e convinte. Ma ancora di più guardiamo ai prossimi trent’anni con curiosità ed entusiasmo per l’identità dei nostri lettori in grande cambiamento, un mercato che si evolve, e un futuro tutto da scrivere”, commenta l’amministratrice delegata Renata Gorgani. E aggiunge Pico Floridi, Presidente della casa editrice: “Questa storia lunga trent’anni è stata una galoppata esaltante, velocissima, sempre alla scoperta di nuovi autori, nuovi generi, nuovi libri. E, per un attimo, adesso ci troviamo in un equilibrio perfetto fra ieri e domani, solo il tempo di capire che ci riconosciamo ancora se ci guardiamo allo specchio, se consideriamo i tanti titoli pubblicati. E nel frattempo siamo già oltre”.

LE INIZIATIVE PER L’ANNIVERSARIO

Tra le iniziative in programma per il trentennale, Ritorno al cinema (con la pubblicazione, tra gli altri, di GARBO di Robert Gottlieb), e poi il recupero del catalogo, sia sul fronte ragazzi sia con la pubblicazione del primo catalogo storico del Castoro, in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2023; inoltre, è in arrivo il catalogo per le scuole, con la mostra “portatile” Come si fa un libro, a uso dei docenti e non solo.

Martedì 7 marzo, alle ore 14.30, la fiera di Bologna ospiterà l’appuntamento sul 30esimo compleanno del marchio: in programma un “gioco-sfida” per immaginare il futuro delle storie e dei libri con autori e illustratori. A “sfidarsi”, tra gli altri, Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Lodovica Cima, Francesco D’Adamo, Gud, Susanna Mattiangeli, Marta Palazzesi, Daniela Palumbo, Fabrizio Silei, Sualzo, Silvia Vecchini e altri.

