Kira Shell si svela per la prima volta al Salone del Libro di Torino

Kira Shell, nota autrice romance italiana sotto pseudonimo, sceglie di mostrarsi per la prima volta in occasione del Salone del Libro di Torino

A pochi giorni da Erin Doom che, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo (Stigma, Magazzini Salani) ha deciso di svelare il suo volto ospite di Che tempo che fa su Rai3, Kira Shell, altra nota autrice romance italiana sotto pseudonimo, sceglie di mostrarsi per la prima volta in occasione del Salone del Libro di Torino.

Oggi, domenica 21 maggio, presso l’Arena Bookstock, l’autrice bestseller di dark romance ha incontrato per la prima volta dal vivo il suo pubblico, dialogando con Grazia Rusticali e Serena Izzo @Ideserveabook.

“Andrò al Salone del libro e ci metterò la faccia. Ma niente nome, non lo rivelerò. E se qualcuno che vive dalle mie parti mi riconoscerà in foto negherò tutto: quella domenica non ero a Torino, dirò, ma a casa mia a bermi una tisana…”, aveva anticipato l’autrice pugliese a Repubblica nei giorni scorsi, aggiungendo: “Vengo da un contesto umile del Sud, papà lavoratore in azienda, mamma casalinga. Lo dico perché non sono una che ha avuto tutte le porte aperte, la laurea l’ho ottenuta solo grazie al mio impegno. Mi sono dovuta rimboccare le maniche: del resto sono una secchioncella per natura”.

Le due saghe Kiss me like you love me e Meet Efrem Krugher hanno venduto oltre 600mila copie, e l’hashtag #kissmelikeyouloveme ha oltre 190 milioni di visualizzazioni su TikTok.

La storia di Kiss me like you love me è nata nel 2017 su Wattpad; poi l’autrice l’ha autopubblicata su Amazon e in seguito è arrivata in libreria, a fine 2019, pubblicata con Sperling & Kupfer.

Il suo genere dark romance richiama il genere dark americano, ma con delle sostanziali differenze: è più “leggero” e presenta sfumature più psicologiche.