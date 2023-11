“Greenwich Extra”: la nuova collana di narrativa italiana di Nutrimenti, in cerca di romanzi “fuori dal centro”

“Andremo a ritracciare città, paesi, spazi naturali poco raccontati, voci dai toni originali e ben distinti, ci muoveremo per raccogliere generi meno comuni nel panorama contemporaneo e indagarne le ibridazioni”. Per Nutrimenti un nuovo progetto editoriale legato alla narrativa italiana, curato da Giulia Caminito, Paolo Di Paolo e Alessandro Mari. Si parte a gennaio – I dettagli

In casa Nutrimenti nasce Greenwich Extra, nuovo progetto editoriale legato alla narrativa italiana, curato da Giulia Caminito, Paolo Di Paolo e Alessandro Mari. Spazio ad autori e autrici di catalogo e a nuove proposte ed esordi.

La collana, come si spiega in una nota, “si propone di dare un diverso corso alla narrativa italiana di Nutrimenti e per farlo decide di sbilanciarsi, spostarsi, occupare una posizione nuova, che sia appunto ‘extra’: aggiuntiva e inusuale”.

La curatela del progetto vede la partecipazione di una scrittrice e due scrittori “diversi tra loro per esperienze e scrittura, ma vicini nell’indagine costante dell’orizzonte della narrativa”. La voglia è quella di seguire “il lavoro editoriale corale, una dimensione collettiva dove vengano scambiate opinioni e proposte, per estendere il più possibile il campo delle ricerche”.

La volontà dei curatori è quella di “cercare romanzi che abbiano una natura eccentrica, nel senso più letterale del termine: fuori dal centro”.

Le scelte di Extra, si spiega ancora, “saranno lontane dalle forme più tradizionali, dagli stili più classici e dalle linee di trama già battute della letteratura italiana, per trovare testi che siano distanti dall’abitudine in quanto a scrittura e idee, per luoghi e ambientazioni, per generi e visioni”.

“Andremo a ritracciare città, paesi, spazi naturali poco raccontati, voci dai toni originali e ben distinti, ci muoveremo per raccogliere generi meno comuni nel panorama contemporaneo e indagarne le ibridazioni”, affermano i curatori.

“La narrativa è sempre scoperta, esplorazione, un’attività in cui è vitale andare a guardare negli angoli meno illuminati. Fuori dal centro della scena, sempre affollato, ci sono mondi che chiedono di essere raccontati. Questa è la missione immaginata per Greenwich Extra dai tre autori che guideranno l’esplorazione accettando, particolare non secondario, un’idea di lavoro collettivo, nella ricerca e nello scouting, assolutamente innovativa in questi anni. E per un editore non c’è ambizione maggiore di quella di proporre nuove voci e creare nuove opportunità narrative”, sostengono gli editori, Ada Carpi de Resmini e Andrea Palombi.

I primi due titoli scelti arriveranno in libreria tra gennaio e febbraio: parliamo della raccolta di racconti Le ciclopi di Manuela Piemonte e del romanzo biografico Adelaida di Adrián N. Bravi.

Il progetto sarà presentato sabato 8 dicembre alle 18.30 a Più libri più liberi.