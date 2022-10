Dolly Alderton: dopo “Tutto quello che so sull’amore” torna in libreria l’autrice dei millennial

Dopo il memoir “Tutto quello che so sull’amore”, tradotto in 23 lingue e diventato una serie tv, Dolly Alderton esordisce con il romanzo “Sparire quasi del tutto”, una storia sugli amori e le delusioni dei millennial, alle prese con app di incontri e ghosting…

Dopo il successo del memoir Tutto quello che so sull’amore (Rizzoli, traduzione di Veronica Raimo), torna in libreria Dolly Alderton, scrittrice e giornalista britannica, con il romanzo Sparire quasi del tutto (Rizzoli, traduzione di Veronica Raimo), nel quale torna a parlare della (e alla) generazione dei millennial.

Ma partiamo da Tutto quello che so sull’amore, il suo primo libro, tradotto in ventitré lingue. Qui Dolly Alderton non racconta solo la sua storia personale, ma anche il passato e il presente di chi, come lei, ha vissuto i primi anni duemila alle prese con gli esordi di Internet e passando intere giornate su Messenger, per poi crescere in un mondo sempre più caotico.

Nata nel 1988, l’autrice ha vissuto la sua adolescenza in un sobborgo londinese, ottenendo l’occasione per aprirsi al mondo solo una volta iniziata l’Università ad Exeter, che le ha dato un primo assaggio di libertà e sregolatezza. Con il sogno di diventare giornalista si è poi trasferita a Londra, dando il via a una girandola di nuovi amori ed esperienze.

La sua vita è diventata una serie tv (prodotta da Working Title Television per BBC One e Peacock, in Italia distribuita da Sky): Everything I know about love, che mostra su schermo le amicizie, le passioni e le delusioni di Dolly Alderton, una millennial a Londra.

Anche il suo romanzo d’esordio, Sparire quasi del tutto, è ambientato nella capitale britannica, e riprende molte delle tematiche che le stanno a cuore. La protagonista, Nina Dean, è ancora una volta una millennial, un’affermata food writer che ha comprato da poco un appartamentino in un vivace quartiere londinese, con amici fantastici e genitori su cui può contare.

Tutto sembrerebbe perfetto, fino a quando Nina conosce su un’app di incontri Max, all’apparenza il ragazzo ideale per lei, ormai stanca della vita da single. All’improvviso, però, Max scompare dalla sua vita senza dare spiegazioni, facendo cadere pezzo dopo pezzo tutte le certezze di Nina.

Il ghosting, cioè quel comportamento per cui una persona taglia bruscamente i ponti con il proprio partner rendendosi irreperibile, non è che uno dei fenomeni che la società moderna ha fatto nascere, e che Alderton tratta in questo romanzo, sempre con il suo stile inconfondibile.

Dopo l’allontanamento di Max sembra che il piccolo mondo perfetto di Nina vada in mille pezzi: suo padre inizia a mostrare i primi segni di demenza senile, la madre cade in una crisi esistenziale e Londra si svuota di tutti i suoi amici e conoscenti, che si trasferiscono fuori città.

Tra assurdi addii al nubilato, ex che si accasano e vicini invadenti, Nina dovrà imparare a vivere la sua vita da adulta, affrontando la dolorosa realtà che può nascondersi dietro lo schermo di uno smartphone.

Fotografia header: Dolly Alderton foto di Alexandra Cameron