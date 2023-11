I 10 ebook più letti del 2023 in Italia (su Kobo): “La portalettere” prima, davanti al giallo di Manzini

Quali sono stati gli ebook in Italia nel 2023?

Per rispondere a questa domanda, anche se in modo parziale, visto che i dati riguardano solo una piattaforma (Kobo), ci serviamo del “Kobo Book Report 2023“, una “fotografia delle abitudini di lettura degli italiani nel corso del 2023”.

Come di consueto, infatti, anche quest’anno Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’ereading, offre uno sguardo sulle preferenze dei lettori e delle lettrici, le tendenze del comparto e le nuove opportunità che il mondo dell’editoria si prepara ad accogliere.

Ed ecco quindi la top 10 degli ebook più letti del 2023 in Italia su Kobo, con al primo posto il romanzo dell’esordiente Francesca Giannone:



LA LETTURA (ANCHE QUELLA DIGITALE) RAPPRESENTA UN RIFUGIO PER LETTRICI E LETTORI

Stando al report in questione, “la lettura ha continuato a rappresentare un rifugio per gli italiani e le italiane, che si confermano accaniti lettori. Il 2023 ha testimoniato, infatti, un ampio protagonismo di libri e audiolibri: è stato stimato che, da gennaio, gli amanti dei libri abbiano dedicato un equivalente di circa 1800 anni di tempo alla lettura digitale“.

LE ABITUDINI DI LETTURA (E ASCOLTO), CON QUALCHE SORPRESA

Fra i mesi in cui si è letto di più (parliamo sempre di lettura in ebook, e della piattaforma Kobo) troviamo al primo posto quelli tradizionalmente di vacanza, con agosto in testa alla classifica, seguito da luglio e poi gennaio. Le cose cambiano, invece, analizzando i dati relativi agli audiolibri: gli ascolti maggiori si registrano a maggio, nel pieno della bella stagione fra passeggiate nella natura e gite fuoriporta. La domenica invece è il giorno della settimana prediletto per ritagliarsi del tempo di qualità e immergersi nella lettura o ascolto digitale in totale relax.

Ma quali sono i momenti in cui si legge di più? Sebbene la lettura tenzialmente sia il compagno preferito dagli italiani per rilassarsi durante le ultime ore della giornata, la situazione varia a seconda della zona in cui si vive. Se a Milano durante l’ultimo anno sono aumentati significativamente i lettori mattinieri, Roma e Torino hanno visto un incremento di chi legge durante la pausa pranzo – tra le 12 e le 13 – per staccare dalla routine lavorativa.

Assodato che gli italiani siano grandi lettori, secondo il report fra i generi preferiti troviamo il true crime, in crescita del 280% rispetto al 2022, seguito dalla narrativa young adult (94%), fra romanzi per adolescenti e storie fantasy e gialli per i più giovani (94%).

IL RUOLO DEI SOCIAL E DELLA PIATTAFORMA TIKTOK

Anche quest’anno, secondo il report di Kobo, “un ruolo cruciale nella scelta dei nuovi titoli da leggere, soprattutto fra i più giovani, è ricoperto da Tik Tok, protagonista nella diffusione degli utlimi trend e nell’incremento costante delle vendite anche per Rakuten Kobo”.

Un esempio eclatante è il caso editoriale dell’autrice Erin Doom che, dopo il successo dei suoi primi due romanzi bestseller anche grazie al prezioso contributo della community di TikTok, quest’anno ha svelato la sua identità. Le prime due opere di Doom, Fabbricante di lacrimeeNel modo in cui cade la neve, hanno dominato le classifiche di vendita del 2022 (e continuano a farlo tutt’ora), preannunciando il successo di Stigma, l’ultimo libro pubblicato dall’autrice.

GLI AUDIOLIBRI PIU’ ASCOLTATI SU KOBO

Sul versante audiolibri invece, nella classifica dei più ascoltati dell’anno su Kobo, troviamo sul podio Luca Mazzucchelli, Michela Murgia e il principe Harry.

“Il nostro Kobo Book Report annuale rappresenta da sempre un appuntamento importante per dialogare con i nostri consumatori e interpretare le dinamiche di un mercato in continua trasformazione. Guardando alle preferenze del nostro pubblico, non ci sorprende scoprire che oggi più che mai attualità e social media dettano le tendenze anche in fatto di libri e rappresentano dunque un vero e proprio specchio della società, sempre più attenta a ciò che ci circonda e a come gli eventi di oggi plasmano i nostri gusti letterari e le nostre abitudini di consumo”, commenta Stefano Tura, Senior Content Sales Manager per l’Italia.

Fotografia header: Francesca Giannone, nella foto di Nazareno Ruggieri