Con il suo stile frammentato e suggestivo, Alessandro Baricco è uno degli scrittori italiani più apprezzati. A partire dall’esordio dell’88 (con “Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini”), l’autore e critico torinese, classe 1958, ha ampliato la sua produzione sia nell’ambito della narrativa (il suo primo romanzo, “Castelli di rabbia”, è del 1991) sia in quello della saggistica, senza dimenticare il legame con il mondo della musica, del teatro, del cinema, della tv e della cultura a tutto tondo. Ripercorriamo tutti i libri (e la biografia) di Baricco, dagli esordi alle ultime uscite, da “Oceano mare” ad “Abel”, passando per l’annuncio della malattia

I libri di Alessandro Baricco esprimono la sua formazione ed esperienza poliedrica: scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, ma anche conduttore televisivo e radiofonico, Baricco è autore di romanzi e di saggi, e da tempo è uno dei nomi più conosciuti e apprezzati del panorama letterario italiano.

Biografia e opere di Alessandro Baricco: dagli esordi alla malattia



Nato a Torino il 25 gennaio 1958, Alessandro Baricco si laurea in Filosofia e si diploma in pianoforte al Conservatorio, trovando nella musica e nella critica musicale il primo spunto per il suo esordio in libreria: nel 1988 esce infatti il suo saggio Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini (Il melangolo, 1988; Einaudi, 1997).

Questa non è che la prima passione a influenzare e a plasmare il percorso letterario e professionale di Baricco: è di questi stessi anni la scrittura di Partita Spagnola, una sceneggiatura (realizzata assieme a Lucia Moisio e pubblicata poi nel 2003 da Audino editore) sulla vita del cantante lirico Farinelli. All’interesse per la musica si aggiungono presto quello per il teatro e per la letteratura a tutto tondo.

Tre anni più tardi lo scrittore torinese approda alla narrativa con Castelli di rabbia (Rizzoli, 1991; Feltrinelli, 2007), il suo primo (e apprezzato) romanzo, entrato nella selezione finale del Premio Campiello e premiato del Prix Médicis étranger.

La sua produzione prosegue poi con il romanzo Oceano mare (Rizzoli, 1993; Feltrinelli 2007) e con il monologo teatrale Novecento (Feltrinelli, 1994), adattato per il cinema qualche anno più tardi (nel 1998) con La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore.

Risale al 1994 anche la fondazione della Scuola Holden di Torino, la prima scuola interamente dedicata allo storytelling, alla scrittura e alle arti performative (da poco acquisita interamente dal gruppo Feltrinelli), di cui Baricco è uno dei fondatori, oltre che attuale preside.

Negli anni successivi i libri di Alessandro Baricco sono cresciuti in numero e si sono ramificati in diverse tematiche e generi: dalla raccolta dei suoi articoli scritti per La Stampa e la Repubblica alla tetralogia a tema corporeità (I corpi, Feltrinelli), dalla riscrittura dell’Iliade di Omero (Omero, Iliade, Feltrinelli, 2004) al “western metafisico” di Abel (Feltrinelli, 2023).

Nel mentre, Baricco è stato protagonista e conduttore di diversi programmi televisivi, senza dimenticare la sua esperienza da regista con il film Lezione ventuno (2008): appare su Rai3 con L’amore è un dardo (1993), dedicato all’opera lirica, e soprattutto con Pickwick, del leggere e dello scrivere (1994), passando poi alla conduzione del programma culturale Totem (Rai2, 1998) e più recentemente (nel 2017) all’adattamento in chiave televisiva del suo spettacolo (realizzato con Francesco Bianconi, del gruppo indie rock Baustelle) dedicato a Furore di John Steinbeck.

Ed è proprio sul piccolo schermo che nei mesi scorsi Baricco è tornato a raccontarsi: in un’intervista a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda sul Nove, ha rievocato gli ultimi anni di malattia (una leucemia mielomonocitica cronica, diagnosticata nel 2022) e ha parlato, tra le altre cose, del rapporto con la paura, della comunicazione moderna e dell’infelicità.

Nel 2024 è poi arrivato anche il conferimento del Premio Speciale Lattes Grinzane (rivolto a autrici o autori internazionali aventi una fama duratura di critica e di pubblico), e l’ingresso nella giuria degli Amici della domenica per il Premio Strega.

Proponiamo ora un viaggio tra i libri di Alessandro Baricco, tra romanzi e saggistica, opere teatrali e raccolte di articoli, dalle prime pubblicazioni alle più recenti, per riscoprire lo stile frammentato e suggestivo di questo apprezzato scrittore.

Libri di Alessandro Baricco: tra romanzi e teatro

Castelli di rabbia

Il primo libro di narrativa di Alessandro Baricco è Castelli di rabbia (Rizzoli 1991; Feltrinelli 2007), ambientato a Quinnipak, una città immaginaria, un mondo astratto e onirico, in cui gli abitanti sognano il progresso tecnologico, l’amore e l’omicidio. A Quinnipak si trovano una locomotiva di nome Elizabeth e altri personaggi: tra gli altri, Dann Rail, il protagonista, sua moglie, Jun Rail, e il signor Pekish, suonatore dell'”umanofono”, un particolare strumento musicale.

Oceano mare

Oceano mare (Rizzoli, 1993; Feltrinelli 2007) è uno dei libri più conosciuti di Alessandro Baricco, ed è la storia del naufragio di una fregata della marina francese. Gli uomini dell’equipaggio tentano di trovare una via di fuga su una zattera, e su questo mezzo improvvisato incontrano personaggi insoliti: il professor Bartleboom che vuole capire dove termina l’oceano, e il pittore Plasson che dipinge usando solo l’acqua salata del mare (“quest’uomo dipinge il mare con il mare”). Queste e altre figure sono alla ricerca di qualcosa, in un ambiente sospeso e sognante. Il romanzo è suddiviso in tre parti: Locanda Almayer, punto di ritrovo di tutti i viaggiatori, Il ventre del mare e I canti del ritorno.

Novecento

Proseguendo con i libri di Alessandro Baricco non si può non menzionare Novecento. Un monologo (Feltrinelli, 1994), anche se non è un vero e proprio romanzo, ma un monologo teatrale. Messo in scena nell’anno di uscita da Eugenio Allegri con la regia di Gabriele Vacis, Novecento è stato poi reso anche un film, La leggenda del pianista sull’oceano (1998) con la regia di Giuseppe Tornatore. La trama racconta la storia di Danny Boodmann, conosciuto anche come Novecento, un incredibile pianista che si esibisce ogni sera sul piroscafo Virginian. La sua storia è più simile a una leggenda: si dice infatti che Novecento sia nato sulla nave, e da lì non sia mai sceso…

Seta

Seta (Rizzoli 1996; Feltrinelli 2008) ha per protagonista Hervé Joncour, negoziante di bachi da seta, e si svolge tra la Francia e il Giappone, tra il profumo dei gelsi e i viaggi per mare, e ha sullo sfondo la moglie di Hervé, Hélène, con la sua voce e il suo amore. Da questo libro di Baricco è stato tratto il film omonimo del regista francese François Girard.

City

City (Rizzoli, 1999; Feltrinelli, 2007) è un romanzo che ha una struttura simile a una città: le storie sono i quartieri e i personaggi le strade. “Ci ho viaggiato per tre anni, in City. Il lettore, se vorrà, potrà rifare la mia strada”, spiega Alessandro Baricco. I personaggi sono molteplici, e tra questi spiccano un bambino-genio, dei professori, un generale dell’esercito e molte altre figure insolite.

Senza sangue

Tra i libri di Baricco c’è poi Senza sangue (Rizzoli, 2002; Feltrinelli, 2009), romanzo suddiviso in due parti e incentrato su Nina, la figlia del fattore Manuel Roca, che vive con il padre e il fratello in un podere isolato nella campagna. Nina viene cambiata per sempre dall’arrivo di quattro uomini a bordo di una vecchia Mercedes: da quel giorno la sua vita non sarà più la stessa…

Omero, Iliade

Nei suoi libri, Alessandro Baricco si è avvicinato anche alla letteratura classica: Omero, Iliade (Feltrinelli, 2004) è infatti la riscrittura e reinterpretazione del poema epico dell’Iliade, narrata questa volta direttamente dai suoi personaggi. Attraverso 21 monologhi si ripercorre la guerra e, infine, la sconfitta di Troia. Gli dei non trovano posto in questa nuova riscrittura, che privilegia invece il punto di vista degli esseri umani che si muovono sulla terra, in una forma più moderna e attuale.

Questa storia

Questa storia (Fandango, 2005; Feltrinelli, 2007) ha per protagonista Ultimo Parri, immerso fin dall’infanzia tra la velocità e le automobili, in un’epoca in cui avere un auto è ancora il sogno di pochi. Da adulto la vita di Ultimo si scontra con le trincee di Caporetto e con un’idea insolita di amore e di attesa. La sua unica certezza è che ognuno ha il proprio destino ad attenderlo: si tratta solo di capire come realizzarlo.

Tre scene da Moby Dick

Risale al 2007 Moby Dick. Il reading, realizzato da Baricco assieme a Paolo Rossi (attore e comico), Stefano Benni (autore, giornalista e sceneggiatore) e all’attore britannico Clive Russell. Due anni più tardi esce per Fandango Tre scene da Moby Dick (con Ilario Meandri), libro in cui l’autore torinese commenta e traduce alcune delle scene più intense dell’opera di Melville, riscoprendone la struttura e dandone una nuova interpretazione.

La storia di Don Giovanni raccontata da Alessandro Baricco

Un’altra opera che entra in dialogo con i classici della letteratura è La storia di Don Giovanni raccontata da Alessandro Baricco (L’espresso, 2010), frutto di una collaborazione tra la Scuola Holden e L’Espresso con il fine di raccontare le grandi storie del passato ai più piccoli. Baricco recupera e reinterpreta la storia avventurosa e folle di Don Giovanni, in un piccolo libro illustrato da A. M. Nacar.

La tetralogia de I corpi

I corpi (Feltrinelli) è una tetralogia di libri di Alessandro Baricco, che comprende i romanzi (usciti prima separatamente) Emmaus (2009), Mr Gwyn (2011), Tre volte all’alba (2012) e La Sposa giovane (2015), connessi dal tema della corporeità. Emmaus tratta la storia di quattro ragazzi adolescenti e parla di religione, amore, amicizia e incomprensioni. Mr Gwyn è invece il nome di uno scrittore che decide all’improvviso di voler smettere di scrivere. Tre volte all’alba è collegato al libro precedente, e racconta tre diversi incontri tra due personaggi, che si ritrovano contemporaneamente per l’unica, la prima e l’ultima volta. Infine La Sposa giovane, ambientato nel XX secolo, vede una giovane ragazza inserirsi nella famiglia del promesso sposo, composta da Madre, Padre, Zio, Figlia, Figlio e dal maggiordomo Modesto.

Smith & Wesson

Smith è un meteorologo, e ha elaborato una tecnica per prevedere il tempo a partire dai ricordi delle persone. Wesson, invece, conosce il fiume come nessun altro, perché pesca dalle sue acque i corpi di chi si suicida lanciandosi dalle cascate del Niagara. Infine, la giovane giornalista Rachel Green vuole gettarsi da quelle stesse cascate, ma vuole essere la prima a sopravvivere. È il 21 giugno 1902, e questi sono i presupposti del testo teatrale Smith & Wesson (Feltrinelli, 2014).

Abel

Abel (Feltrinelli, 2023) è l’ultimo libro di Alessandro Baricco, uscito a otto anni di distanza dal precedente romanzo. Si tratta di un “western metafisico” ambientato in un Ovest immaginario. Abel, il protagonista, ha 27 anni, è lo sceriffo della sua cittadina ed è in grado di mettere a segno un colpo chiamato “il Mistico”, capace di colpire due bersagli diversi contemporaneamente. Tra le pagine del libro appaiono diverse figure femminili: tra queste c’è quella di Hallelujah Wood, la donna di cui Abel è innamorato, e sua madre, che anni prima lo ha lasciato per non tornare più. Una bruja un giorno gli ha detto: “Sarà molto doloroso, ma un giorno, Abel, te lo prometto, nascerai”.

Libri di Alessandro Baricco: saggi e raccolte di articoli

Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini

Nel libro Il genio in fuga. Due saggi sul teatro musicale di Gioachino Rossini (Il melangolo, 1988; Einaudi, 1997) Baricco fornisce un’interpretazione filosofica del teatro musicale di questo importante compositore italiano, servendosi dell’ermeneutica e dell’interpretazione dei testi piuttosto che di una tradizionale indagine musicologica. Si tratta del primo libro di Alessandro Baricco.

L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin

L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin (Garzanti, 1992; Feltrinelli, 2009) è invece “una riflessione su musica colta e modernità“: rimanendo nell’ambito della riflessione musicale, Alessandro Baricco si chiede se abbia ancora senso parlare di un primato (culturale e morale) della musica colta, domandandosi perché la musica classica si sia ritirata in una “torre d’avorio“, perdendo il vero legame con il pubblico. Lo scrittore torinese riflette poi sulla “Nuova Musica”, arrivando al cinema di Hollywood, e si chiede: è possibile rientrare in contatto con la musica colta nel mondo moderno di oggi?

Barnum. Cronache dal Grande Show

Barnum. Cronache dal Grande Show (Feltrinelli, 1995) è una raccolta di articoli scritti da Alessandro Baricco per La Stampa, che spaziano da Jovanotti a Philip Roth, da Mike Bongiorno a Carlo Magno, spostandosi dalla Liguria alla California, passando per il Louvre e la musica di Michael Nyman. Il titolo della raccolta (e della rubrica da lui curata) deriva da Phileas Taylor Barnum, imprenditore e circense statunitense dell’Ottocento, creatore di grandi spettacoli: è dal suo punto di vista che lo scrittore prova a guardare il mondo di ieri e di oggi.

Barnum 2. Altre cronache del Grande Show

Barnum 2. Altre cronache del grande show (Feltrinelli, 1998) è quindi una seconda raccolta di articoli, apparsi per la prima volta su La Stampa e la Repubblica, in cui lo scrittore torinese osserva il mondo e lo commenta. Da un viaggio in Giappone all’eredità di Calvino, Baricco spazia da eventi di grande risonanza a occasioni più marginali, non perdendo mai il suo stile inconfondibile.

Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà

Proseguendo la nostra panoramica sui libri di Alessandro Baricco abbiamo il saggio Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà (Feltrinelli, 2002). L’autore cerca di non dare niente per scontato, e si interroga sul significato del termine “globalizzazione”, domandandosi che effetto abbia questo fenomeno sul nostro modo di ragionare e di agire.

I barbari. Saggio sulla mutazione

I barbari. Saggio sulla mutazione (Fandango, 2006; Feltrinelli, 2008) è un’opera iniziata sulle pagine di Repubblica e terminata sulla Grande muraglia cinese. “Ciò che ci è noto lo chiamiamo civiltà, e quel che ancora non ha nome, barbarie”: in questo libro Alessandro Baricco ragiona su chi siano “i barbari”, incolpati di distruggere la nostra società, diventando presagio di un’apocalisse imminente. Ma le cose stanno davvero così? Che cosa vogliono davvero i barbari? Chi sono? E noi, chi siamo?

Una certa idea di mondo

Una certa idea di mondo (Gruppo Editoriale L’Espresso, 2012; Feltrinelli, 2013) è una riflessione sui migliori libri letti da Alessandro Baricco in dieci anni, con l’obiettivo di comprendere le conseguenze di queste letture sul mondo. C’è spazio sia per la narrativa che per la saggistica: da un lato un thriller, dall’altro un saggio filosofico – da una parte Fantozzi e dall’altra la guerra del Peloponneso. Parlando di questi libri emerge quindi “una certa idea di mondo”, propria non solo degli autori che li hanno scritti, ma anche dello stesso Baricco.

Il nuovo Barnum

Il nuovo Barnum (Feltrinelli, 2016) è una nuova raccolta di articoli in cui l’autore torinese torna a guidare il lettore alla scoperta della realtà moderna. Alla base c’è un’inarrestabile sete di notizie, eventi, personaggi, discussioni, con cui Baricco trasmette anche al lettore la curiosità per il mondo esterno: si parla di videogiochi e del sistema scolastico, della Cinquecento Miglia di Indianapolis, della riforma dello spettacolo, ma anche di Gabriel García Márquez e Michel Houellebecq.

The Game

Continuiamo con The Game (Einaudi, 2018), libro che si propone di essere “una mappa imperdibile dell’Homo Sapiens dopo il sisma che ha sconvolto un’intera civiltà”. Alessandro Baricco compie un’analisi della rivoluzione che ci ha travolto, a partire dall’invenzione di Internet fino alla nascita dell’iPhone e arrivando fino ad oggi. In questa nuova realtà non ci sono più caste o élite, e persino l’idea di verità è mutata, diventando instabile e mutevole. Questo è The Game: il gioco, che è la metafora con cui l’autore legge la società di oggi. A partire da questo libro sono nati altri due progetti: il primo è The game unplugged (Einaudi, 2019), a cura di Valentina Rivetti e Sebastiano Iannizzotto, che fa dialogare diverse personalità nate e cresciute in quel mondo digitale; il secondo è The game. Storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi (Feltrinelli, con Sara Beltrame e illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin), un libro per ragazzi che riflette sul nostro mondo tecnologico, dalla sua nascita fino al possibile futuro.

Quel che stavamo cercando

Quel che stavamo cercando (Feltrinelli, 2021) è il tentativo di Baricco di comprendere il caos generato dalla pandemia di Covid-19. Al momento della sua pubblicazione, questo saggio è stato reso disponibile gratuitamente online in 33 frammenti. Lo svolgersi della pandemia è letto nell’ottica di un mito, come una costruzione collettiva (ma non per questo meno reale). L’invito dell’autore è quello di provare ad ascoltare tutto ciò che resta escludendo la sofferenza e la malattia: un misto di audacia e paura, di voglia di cambiamento e nostalgia, di tenerezza e indifferenza. Se riusciremo a guardare oltre lo choc, potremo forse trovare risorse inaspettate e, assieme, il vero significato di “comunità”.

La Via della Narrazione

Chiudiamo questa panoramica sui libri di Alessandro Baricco con La Via della Narrazione (Feltrinelli, 2022), un saggio che parla di scrittura e di tutte le forme che può assumere. La nascita di una storia, infatti, può accadere in un attimo oppure durare anni, le trame possono essere le più disparate (simili a geroglifici che danno significato alle storie) ma lo stile non si può insegnare: semplicemente, lo si possiede. Il compito dello stile è quello di coniugare realtà e finzione, magia e illusione: è così che si realizza il gesto della narrazione.