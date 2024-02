Education: il Gruppo Feltrinelli al 100% in Scuola Holden

“L’amicizia tra Feltrinelli e Scuola Holden si consolida con la crescita al 100% della partecipazione del Gruppo in Scuola Holden”. Il Polo Education si consolida come terzo asset strategico del Gruppo Feltrinelli – I particolari

“Nata oltre dieci anni fa con l’obiettivo di promuovere la formazione negli ambiti della scrittura e dello storytelling“, oggi l’amicizia tra Feltrinelli e Scuola Holden si consolida con la crescita al 100% della partecipazione del Gruppo in Scuola Holden“. Lo si legge in una nota.

Con l’operazione “si rafforza e si completa il Polo Education del Gruppo Feltrinelli, che ora si compone di due realtà pienamente integrate nelle strategie del Gruppo: da un lato Scuola Holden di Torino, la prima scuola di scrittura e storytelling in Europa fondata da Alessandro Baricco nel 1994, che proprio quest’anno compie 30 anni; dall’altro Feltrinelli Education, piattaforma di formazione professionale e culturale con una vocazione sempre più vicina alle esigenze formative delle aziende.

L’Education – sottolinea il comunicato – è terzo asset del Gruppo Feltrinelli, guidato dall’amministratrice delegata Alessandra Carra, al fianco del Polo Contenuti – con la produzione editoriale in tutti i suoi linguaggi, dal libro al podcast, dall’audiolibro al docufilm – e del Polo Canali, che si occupa della diffusione di libri e prodotti culturali nelle librerie fisiche e digitali del Gruppo.

In questo quadro, “il rafforzamento del Polo Education completa la proposta Feltrinelli e offre una visione originale della formazione, dal primo corso di laurea in Scrittura in Italia agli oltre 500 corsi in presenza e online sulle tecniche della narrazione, fino ai prodotti e progetti formativi B2B sviluppati da Feltrinelli Education e Holden Studios per portare lo storytelling e la cultura umanistica nel mondo delle imprese e delle istituzioni”.

La costituzione del nuovo Polo Feltrinelli Holden è stata affidata al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Feltrinelli, Giuseppe Morici, mentre Baricco mantiene il ruolo di Preside di Scuola Holden e membro del Consiglio di Amministrazione a vita.

Le strade di Feltrinelli e della prima scuola di scrittura e storytelling in Europa si sono incrociate per la prima volta nel febbraio 2012, quando Feltrinelli è entrata a far parte di Scuola Holden con una partecipazione del 25,1%, cresciuta poi al 51,5% nel 2019, quando la scuola è diventata Università.