Feltrinelli con “Education” investe nella formazione (e a Milano rinnova la libreria “ibrida” di piazza Piemonte)

Da un lato il Gruppo Feltrinelli entra nel panorama della formazione professionalizzante con una serie di corsi, laboratori e Lezioni d’Autore (e una piattaforma di lifelong learning). Dall’altra riapre in una nuova veste, “ibrida”, la libreria di Piazza Piemonte a Milano. Tra le novità, l’area dedicata a videogiochi e giochi da tavolo, quella in cui si troveranno i fiori, il nuovo Red Caffé, una rinnovata “arena” per gli eventi fisici, nuovi servizi digitali e relazioni tra clienti e librai, oltre a modalità di pagamento aggiuntive – Quello che c’è da sapere

La data non è stata scelta a caso. Oggi, 24 novembre, Inge Feltrinelli (24 novembre 1930 – 20 settembre 2018) avrebbe compiuto 90 anni: “Il suo entusiasmo coraggioso è una costante fonte di ispirazione per tutti noi. Come ci ha insegnato lei, continuiamo a danzare con i libri”, si legge sui social della casa editrice.

E oggi il Gruppo Feltrinelli dà il via a un nuovo progetto: “Education”, puntando sui corsi di formazione.

LA NUOVA FELTRINELLI “IBRIDA”

Non solo. Debutta anche un nuovo formato di libreria, “ibrida”, “a prova di futuro”. Da cui cominciamo. In un anno, segnato dalla pandemia, non certo facile per il mondo delle librerie, la catena Feltrinelli (118 punti vendita totali in Italia, da Nord a Sud) riparte infatti da Milano (va ricordato che la catena a Milano al momento può contare su 12 librerie di diversi formati) e dalla rinnovata (grande) sede di Piazza Piemonte, che fu inauguarata nel 2002, e che ora riapre dopo una ristrutturazione.

Quali le novità, in sintesi? L’architettura si sviluppa su tre piani, ognuno con la propria “atmosfera”, ma tutti “accomunati dalla ricerca di un equilibrio tra estetica ed efficienza, di cui è emblema il grande lucernario che consente di illuminare la libreria di una luce naturale e contribuisce così a nutrire le 40 piante che animano l’ambiente”.

Il pavimento originale è stato mantenuto servendosi della pratica tradizionale giapponese del kintsugi, che prescrive l’uso di un metallo prezioso, in questo caso l’oro liquido, per riunire i pezzi di un oggetto rotto. Le nuove nervature della superficie vengono così esaltate.

Al centro resta il libro, con la presenta nell’atrio dal “grande albero della cultura” che si dirama nelle molteplici novità editoriali: oltre 40 mila titoli e in più il nuovo corner Libraccio, che integra nell’offerta anche il mondo dell’usato, con circa 4 mila referenze tra cui titoli fuori catalogo, introvabili, copie autografate e pezzi da collezione.

Al tempo stesso si punta a “ridefinire il concetto di socialità”. Un aspetto che si traduce in una suddivisione dello spazio ( la superficie di vendita è pari a 1.835 mq, con 28 libraie e librai impiegati) in “isole”, cioè settori dedicati ad ambiti e a utilizzi differenti.

Tra le nuove “isole”, quella dedicata a “comics & games” (ideata con Lucca Comics & Games), in cui si dà spazio a videogiochi e giochi da tavolo. L’area è dotata di 12 postazioni multimediali per i videogame e di una lounge pensata per il gioco analogico. C’è poi la nuova “Area Kidz”, per bambini e famiglie, progettata per vivere la lettura come esperienza ludica e al tempo stesso educativa. Gli scaffali sono sagomati come montagne, portali o scivoli per ospitare i bambini da 0 a 13 anni, mentre sfogliano un libro, si raccontano storie, giocano o fanno amicizia; quindi troviamo Red Caffé, la nuova caffetteria che accoglie i visitatori all’ingresso, con “un’offerta food&beverage all’insegna del wellness, dalla colazione all’aperitivo, con prodotti made in Italy”; troviamo poi la “Wunderkammer”, la “Camera delle Meraviglie” di Piazza Piemonte, che accoglie tra le sue pareti libri e mirabilia che cambiano ogni due mesi declinando un tema diverso attraverso proposte di lettura e ascolto. Si comincia con “Il Nudo in copertina”.

Non è finita: nella sede di Piazza Piemonte i clienti troveranno anche il corner “potafiori”, affidato alla floreal designer Rosalba Piccini, già titolare del negozio Fiori di via Broggi e del Bistrot Potafiori in Porta Romana, sempre a Milano: “Un vero laboratorio creativo, il luogo ideale in cui trovare il mazzo di fiori o il bouquet perfetto per arredare il proprio soggiorno o l’idea per fare un regalo inatteso”, si spiega nella presentazione.

Appena si potranno tornare a organizzare eventi fisici, ci sarà “l’Arena”, un’area polifunzionale, con gradinate libere, progettata per ospitare, eventi, show case e presentazioni letterarie, ma anche i corsi formativi di Feltrinelli Education; infine, non spariranno musica & home video, con il settore che ospita dischi, vinili e dispositivi per l’ascolto.

Spazio anche a nuovi servizi digitali e a nuove relazioni tra clienti e librai, oltre a nuove modalità di pagamento.

Chi è alla ricerca di un consiglio avrà infatti a disposizione lo staff della libreria, ma anche tutti i 1.200 librai laFeltrinelli d’Italia, che recensiscono in video i grandi classici e le novità presso schermi touch screen, l’app laFeltrinelli o il sistema di self scanning via QRcode. Piazza Piemonte, inoltre, raggiunge i lettori anche a casa grazie alla consulenza di un libraio specializzato con cui dialogare direttamente via Facebook e Whatsapp o, in alternativa, prenotando un appuntamento in store attraverso il sito o l’app.

Il servizio Whatsapp, abilitato anche in altre 50 librerie in tutto il Paese, consente ai lettori di contattare il punto vendita più vicino e verificare in 15 minuti la disponibilità dei titoli, scegliendo se ritirarli in negozio o riceverli a casa.

Anche l’esperienza di acquisto è all’insegna del digitale attraverso quattro modalità di pagamento: le casse tradizionali, i pagamenti in mobilità gestiti via POS direttamente dai librai dislocati nelle diverse aree dello store, lo scan&go tramite l’app laFeltrinelli sul device del cliente o il servizio di self checkout che snellisce le code all’interno del punto vendita.

FELTRINELLI EDUCATION

E arriviamo al nuovo progetto, legato al mondo della formazione, e che Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo, introduce così: “Diamo il benvenuto a Feltrinelli Education, l’ingresso autoriale del Gruppo nel panorama della formazione professionalizzante con una serie davvero sorprendente di corsi, laboratori e Lezioni d’Autore“.

Feltrinelli Education si presenta come “la prima piattaforma di lifelong learning lanciata da un editore con l’idea di mettere in relazione i migliori talenti del mondo culturale, artistico, economico e scientifico con i più moderni format di formazione professionalizzante”. Non solo, una piattaforma che intercetta e abilita le realtà innovative nel campo della formazione per una serie di prodotti in linea con la “vera sfida del momento”: “mettere in contatto il bagaglio di conoscenze ed esperienze con le trasformazioni del mercato del lavoro“.

Il mondo del lavoro cambia? Dobbiamo di conseguenza aggiornare il nostro percorso di formazione. Questo l’obiettivo di Feltrinelli Education, che decide di puntare su sei ambiti della conoscenza, oggi “indispensabili”: Comunicazione & Creatività, Economia & Marketing, Digital Change, Formazione ed Educazione, Soft Skills e Complessità.

Eva Cantarella, Filippo Ceccarelli, Marco Balzano, Umberto Galimberti, Tito Boeri, Chiara Gamberale, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Gad Lerner, Concita De Gregorio, Oliviero Toscani, Massimo Polidoro, Francesca Bria, Simonetta Agnello Hornby, Luca De Biase, Dino Pedreschi, Carlo Greppi, Alberto Felice De Toni, Lucia Annunziata, Carlo Cottarelli sono solo alcuni dei protagonisti del mondo della cultura, dell’innovazione, dell’economia chiamati a partecipare a questo progetto, che vede il coinvolgimento di partner selezionati da Feltrinelli, come Accurat, H Farm, Synesthesia, Zala Consulting, Future Education Modena, Talent Garden, Tiresia – Politecnico di Milano, Onde Alte, Lifeed, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, Dharma Academy, Apogeo, Aula B, Scuola Holden e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

L’offerta trova il suo elemento distintivo “nella commistione di aspetti cognitivi, umanistici, comportamentali e digitali e nell’integrazione di knowledge e soft skills, per fornire a cittadini, imprese e insegnanti corsi, laboratori, webinar e innovative Lezioni d’Autore come moderne chiavi di lettura per affrontare il cambiamento”.

A comporre questa proposta di lifelong learning oltre 80 prodotti educativi, tra formazione ed edutainment, ibridi e trasversali, fruibili live e on demand sulla piattaforma digitale FeltrinelliEducation.it.

“Feltrinelli Education nasce per riconnettere la formazione alle esigenze della vita reale, alle evoluzioni sempre meno prevedibili dello sviluppo professionale, alla necessità di individuare i percorsi più adatti a ciascuno di noi, aumentando la nostra competitività sul mercato del lavoro. Nella convinzione che il confronto con noi stessi e con gli altri sia non solo possibile, ma anche una piacevole scoperta”, afferma Massimiliano Tarantino, Direttore di Feltrinelli Education.