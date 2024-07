Dal 24 luglio, in esclusiva su Storytel, il podcast “Splende e splenderà – Vita e opere di Michela Murgia”, a cura di Carolina Capria e Silvia Grasso. E intanto prosegue “Morgana – La Madre”, con un nuovo episodio – I particolari

“La mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti, compiacenti, accondiscendenti. Fate casino”.

Parola di Michela Murgia, venuta a mancare il 10 agosto 2023. Ed è da questa frase che parte il podcast Splende e splenderà – Vita e opere di Michela Murgia, a cura di Carolina Capria e Silvia Grasso, in esclusiva su Storytel dal 24 luglio.

Il podcast è presentato come “un viaggio che porterà a conoscere più da vicino la vita e le opere di una grandissima scrittrice che ci ha lasciato troppo presto, ma che continua a far parte delle nostre giornate“.

“A distanza di un anno dalla sua morte – raccontano Capria e Grasso – possiamo affermare senza alcun dubbio che l’eredità che Michela Murgia ci ha lasciato continua a fiorire. Incontri, reading, celebrazioni, spettacoli teatrali: sono centinaia gli eventi sparsi per tutta la penisola e nati per celebrare la scrittrice sarda e il suo immenso lavoro di intellettuale. In questo podcast abbiamo cercato di riversare tutta la stima e la gratitudine che proviamo nei confronti di Michela Murgia”.

In sei episodi le autrici tracciano una mappa dell’opera di Murgia “per cercare di conoscere ancora meglio la voce amica che ha accompagnato tante e tanti di noi sulla strada della consapevolezza e della curiosità, e che giorno dopo giorno è riuscita a creare una comunità che si è fatta carico del suo ricordo”.

Si parte con il primo episodio, “M come Maestra“, per arrivare al sesto, “Fate casino“.

Il nuovo episodio di Morgana – La Madre

A proposito di podcast, Michela Murgia, con Chiara Tagliaferri, è stata a lungo protagonista con uno dei podcast italiani più ascoltati, e che ha ispirato anche due libri, editi da Mondadori. Parliamo ovviamente di Morgana, che lo scorso 7 luglio ha ricevuto il “Premio storia del podcast italiano” durante gli Italian Podcast Awards, la manifestazione annuale che mette in luce i migliori podcast di produzione italiana.

Da poco è uscito il nuovo episodio di Morgana – La Madre. Nel corso della nuova stagione sono molte le voci che hanno affiancato Tagliaferri nel proseguire il grande lavoro sulle orme delle idee tracciate e condivise con Michela Murgia.

L’ospite che accompagna Chiara Tagliaferri nell’ultimo episodio è quella di Alessandro Giammei, scrittore e professore di Letteratura italiana alla Yale University e figlio d’anima di Murgia.

La nuova Morgana è Carrie Fisher, principessa rivoluzionaria di Hollywood e Space Mom di 3 generazioni di nerd, ma è anche la sua Leia Organa di Alderaan, leader della Resistenza e della Ribellione nella galassia di Star Wars.

Morgana – La Madre è un progetto firmato Storielibere ed è prodotto in collaborazione con Lavazza, Valentino e VeraLab.

