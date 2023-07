Guida ai podcast sui libri da ascoltare

Quali sono i podcast sui libri e la letteratura da non perdere? Ecco una sintetica selezione di proposte per chi ama il mondo della lettura e delle storie

Di anno in anno anche in Italia crescono i numeri del settore podcast: e se ascoltatrici e ascoltatori sono in aumento, sono numerosi anche i punti di contatto tra il mondo del libro e dell’editoria e quello dei podcast. Non solo: sono diversi anche i podcast sui libri e i podcast letterari. E orientarsi in quest’ampia offerta non è semplice…

Preparando questa selezione dedicata ad alcuni tra i migliori podcast letterari disponibili in italiano, non si può non premettere che il mondo della radio “tradizionale” da molti anni propone programmi a tema, disponibili gratuitamente anche in versione podcast: basti a pensare a Rai Radio 3, dove dal 27 settembre 1999 va in onda Fahrenheit, un appuntamento ormai di culto per le lettrici e i lettori. Parliamo di un programma pomeridiano quotidiano (va in onda dalle 15 alle 18), ideato da Marino Sinibaldi, e attualmente curato e condotto da Susanna Tartaro, il cui nome è tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.

Sempre su Rai Radio 3, troviamo inoltre l’appuntamento mattutino con la rassegna stampa culturale (Pagina 3), senza dimenticare quello con Ad alta voce (dal lunedì al venerdì alle 17), che consiste nella lettura a puntate di un classico della letteratura, appositamente ridotto (non a caso Ad alta voce è amato dagli appassionati di audiolibri).

Da Radio 3 a Radio 24, dove Alessandra Tedesco ogni sabato conduce Il cacciatore di libri; e di esempi radiofonici ne potremmo citare molti altri, guardando tra l’altro anche al palinsesto di RSI (Radiotelevisione Svizzera).

Passiamo ora a concentrarci sui podcast disponibili sulle piattaforme e che non vanno in onda in radio.

Quando si parla di podcast sui libri, non si può non citare Copertina, a cura di Matteo B. Bianchi per Storielibere.fm, che è “pensato per chi ama leggere e ha sempre bisogno di nuovi consigli”. Spesso, tra l’altro, Bianchi coinvolge i librai.

A proposito di librerie, La libraia tascabile di Cristina Di Canio è un altro podcast in cui i suggerimenti di lettura abbondano. Si tratta di una produzione di Spotify Studios in collaborazione con Chora Media.

Restando in casa Chora, troviamo Voce ai libri della giornalista Silvia Nucini, che propone interviste a scrittrici e scrittori sulle nuove uscite.

Veniamo a Il Post, che di recente ha fatto debuttare due podcast: l’appuntamento mensile con Comodino, disponibile gratuitamente sul sito e sull’app del Post, e sulle principali piattaforme, in cui ogni mese Ludovica Lugli e Giulia Pilotti discutono di due libri di ieri e di oggi, e quello quotidiano con Timbuctu, podcast creato e condotto dal già citato ex direttore di Radio3 Sinibaldi, che dal lunedì al venerdì, alle ore 16, ospita “storie e riflessioni ispirate ai libri, alla lettura, all’editoria, legandole all’attualità e alle cose che succedono” (anche in questo caso le puntate, che durano tra i dieci e i quindici minuti, vengono pubblicate sull’app del quotidiano online e sulle piattaforme).

Parlando di podcast nati di recente, Mondadori Studios ha lanciato Shelf. Il posto dei libri, con Alessandro Barbaglia, che in ogni puntata seleziona una novità editoriale, e Chiara Sgarbi, con i suoi suggerimenti su misura; spazio poi a interviste a librai e scrittori.

Sempre Mondadori Studios ha ideato, tra gli altri, Kinghiana. Un podcast su Stephen King di Jacopo Cirillo e Giulio D’Antona.

Un altro nuovo nato è Buck!, podcast ideato e raccontato da Christian Mascheroni, al debutto il 4 luglio. L’autore dialoga con scrittori e appassionati di libri e storie, su temi sempre diversi. Un talk che, nelle intenzioni, punta sull’umanità e sui toni di una chiacchierata fra amici e confidenti, dove si affrontano le proprie emozioni e le proprie paure. Ospiti delle prime puntate saranno Ilaria Gaspari e Marco Marsullo. Si tratta di un podcast prodotto da Clacson.media di Alessandro Casale con la collaborazione di Daniela Zeziola.

Veniamo a un altro progetto appena partito: Dietro le quarte. Il lavoro sui libri, raccontato da chi li fa, podcast realizzato dagli studenti del Master in Editoria della Fondazione Mondadori, nato da un’idea di Francesco Gungui. Sette puntate in totale, disponibili sulle principali piattaforme (ne viene rilasciata una a settimana, tra luglio e settembre), e realizzate con la collaborazione del Ctu – Centro per l’Innovazione Didattica e le Tecnologie Multimediali di Unimi.

Continuiamo il nostro viaggio con Chiara Beretta Mazzotta, che ogni settimana suggerisce due libri da non perdere su Libri a colazione, e con il giallista Paolo Roversi, che in Scaffali Roversi (Gli Ascoltabili) racconta i “suoi” autori: otto grandi nomi della letteratura, che in modi diversi hanno affrontato il foglio bianco con un approccio fuori dal comune.

Inside books è il podcast di Ilenia Zodiaco, attiva su Instagram, YouTube, TikTok e Twitch. L’autrice parla dei libri che legge e delle “trappole e le meraviglie della letteratura”. Mentre Bookanieri – Libri & Rum è un podcast sui “libri che ci piacciono”, a cura di Luca Auza e Mirko Sgarbossa. C’è poi Marzia Tomasin, ideatrice del podcast Periscritto, che nasce “dall’amore per i libri e per la scrittura”, e che è sostenuto da Utopia impresa.

Abbiamo finora citato diversi podcast sui libri, sia “storici” sia di nicchia. Ma quando si parla di podcast italiani un nome che spicca è senza dubbio quello di Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, in cui spesso si parla di libri e scrittrici (e che tra l’altro ha ispirato due libri editi da Mondadori). Come abbiamo raccontato, la nuova stagione di Morgana, podcast firmato Storielibere.fm e prodotto in collaborazione con Lavazza e Valentino, è dedicata alle madri, “per scelta, per caso e a volte per errore”.

Infine, ci fa piacere ricordare L’Audiolibraio, un podcast particolare, tutto dedicato agli audiolibri, e che ospita diverse interviste a scrittori, scrittrici, editori, critici letterari e, soprattutto, lettrici e lettori di audiolibri. Si tratta di una coproduzione Audible & ilLibraio.it, con la voce del giornalista Carlo Annese: 24 puntate, con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura attraverso l’ascolto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…