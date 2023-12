“Italian Tabloid”, la nuova collana SEM dedicata al true crime (che guarda a podcast, cinema e serie tv)

Dopo che a febbraio 2023 è stata annunciata l’acquisizione di SEM, Società Editrice Milanese, da parte del Gruppo Feltrinelli, che ha affidato il nuovo corso del marchio a Michele Rossi, il 2024 dovrà essere l’anno della concretizzazione dei primi progetti avviati nei mesi scorsi. A partire da Italian Tabloid, una nuova collana di SEM interamente dedicata al true crime e concepita fin dalla sua ideazione come “progetto crossmediale“.

Italian Tabloid pubblicherà circa dieci romanzi all’anno, “per esplorare le storie d’Italia attraverso la lente del crimine”.

L’iniziativa – si spiega nella presentazione – è “nel segno della contaminazione dei linguaggi e dei mezzi e vede come partner strategici Cattleya, una delle maggiori case di produzione cinematografiche e televisive, e Deepinto, la nuova società del gruppo Ciaopeople che svilupperà e lancerà una serie di podcast ispirati ai libri della collana”.

Le prime due uscite sono Dalla stessa parte mi troverai di Valentina Mira, in libreria il 12 gennaio, e La regola di Nora di Chiara Ingrosso, in uscita il 27 febbraio.

Mira si confronta con l’agguato di Acca Larentia del 7 gennaio 1978 e con il presunto suicidio di Mario Scrocca, che nel 1987 fu accusato degli omicidi e arrestato, morendo misteriosamente a poche ore dall’arresto. Il libro racconta una storia di violenza e sopraffazione, di cui la stessa autrice è stata vittima (Mira ha parlato nel memoir X, Fandango, del tabù dello strupro). Dalla stessa parte mi troverai viene presentato come una disamina dei miti dell’ultradestra e, al tempo stesso, una riflessione sul corpo della donna, e sui ruoli di vittima e carnefice.

Dal canto suo Ingrosso parla dell‘omicidio, avvenuto a Lecce nel 2020, dei fidanzati trentenni Eleonora Manta e Daniele De Santis, massacrati dall’ex coinquilino, incapace di stringere relazioni e perso in un mondo di fantasie violente. Dichiarerà poi di averli uccisi perché trovava intollerabile la loro felicità. Lo spunto di cronaca nera viene usato dall’autrice come lente per cogliere le contraddizioni del nostro tempo, attraverso una narrazione che usa i toni della dark comedy per esplorare la mente dell’assassino, e di ognuno di noi.

Chiara Ingrosso collabora con la trasmissione Quarto Grado e si è occupata di importanti casi di cronaca, tra cui l’omicidio Varani, il giallo di Serena Mollicone e la scomparsa di Liliana Resinovich. Nei prossimi mesi condurrà su Crime + Investigation il programma Pagato per uccidere.

Michele Rossi di SEM sottolinea che “Italian Tabloid vuole essere la mossa del cavallo per la narrazione di genere: libri, podcast e produzione audiovisiva per la prima volta immaginati insieme”, e parla di “uno spazio della ricerca della crime fiction in Italia”.

Dal canto suo, per Riccardo Tozzi, fondatore e CEO di Cattleya, “questa iniziativa è perfettamente nelle corde di Cattleya: partire dalla realtà, attraversarla col romanzo e trasferirla poi in racconto per immagini. Portiamo avanti una linea, iniziata con il film Romanzo criminale e proseguita con titoli di grande successo come Gomorra e Suburra, che ha saputo riportare il genere nel cinema e nella serialità italiana”.

Francesco Piccinini, direttore editoriale Deepinto, anticipa che il primo podcast, tratto dal romanzo di Valentina Mira, uscirà a gennaio 2024 nei giorni della ricorrenza di Acca Larentia.