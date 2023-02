Case editrici: al Gruppo Feltrinelli il 100% di Sem

Cambio di proprietà per Sem, Società editrice milanese, marchio che aveva fatto il suo debutto in libreria nel gennaio 2017, e che entra al 100% nel perimetro del polo editoriale Feltrinelli – I particolari

Da giorni circolavano voci su novità in arrivo nella proprietà di Sem, Società editrice milanese, marchio fondato nel 2016, che aveva fatto il suo debutto in libreria nel gennaio 2017.

A fondare la casa editrice Riccardo Cavallero, ex numero uno di Mondadori Libri, insieme ad altri soci, tra cui proprio il Gruppo Feltrinelli, che ora annuncia l’acquisizione del 100% del marchio, che entra dunque nel perimetro del polo editoriale Feltrinelli, diretto da Gianluca Foglia, “integrandosi con le sigle storiche e con le più recenti acquisizioni”, come sottolinea la nota ufficiale.

Il Gruppo Feltrinelli, che in Sem già da alcuni anni deteneva una partecipazione di maggioranza, ha indicato quale nuovo Amministratore Delegato della casa editrice Massimo Pellegrino, Direttore IF – Idee editoriali Feltrinelli: “L’obiettivo è quello di valorizzare il posizionamento editoriale e di ampliare la quota di mercato, affinché possano essere raggiunti gli obiettivi di sostenibilità, anche grazie alle sinergie coerenti con lo sviluppo strategico del Gruppo Feltrinelli”, si legge ancora nello stringato comunicato.

E così nel nuovo corso di Sem non ci saranno più Cavallero e la moglie Teresa Martini, che insieme alla loro squadra e agli altri soci nel corso degli anni hanno ideato numerosi incontri, mai ingessati e spesso ospitati nella sua colorata sede di via Cadore, a Milano. Non a caso negli ultimi giorni sui social sono apparsi diversi scatti relativi a questi eventi e non poche testimonianze di affetto nei confronti dei fondatori della casa editrice.

Staremo ora a vedere come verrà impostata (e da chi sarà guidata) la linea editoriale della nuova Sem, che ha in catalogo autrici e autori come Silvia Bottani, Antonio Moresco, David Leavitt e David Safier, per citarne alcuni.

A quanto ci risulta, preso atto dei risultati delle ultime annate, una volta deciso di acquisire il 100% del marchio, l’obiettivo del Gruppo Feltrinelli diventa ora quello di rivedere il posizionamento di Sem, guardando magari con più decisione all’area del genere crime, e cercando di raggiungere nel tempo una sostenibilità per il progetto, mantenendo al tempo stesso i livelli occupazionali.