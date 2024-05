“MiNi Romanzi”: una nuova collana di libri d’autore per bambini, targata Il Castoro

Nasce MiNi Romanzi, nuova collana del Castoro rivolta ai bambini e alle bambine tra i 7 e i 9 anni che hanno da poco appreso a leggere autonomia e che cercano storie a cui appassionarsi. La collana raccoglie romanzi di impronta, originali e soprattutto italiani, con stili e generi tra loro molto diversi.

Nei testi, arricchiti da illustratrici e illustratori italiani, si potranno trovare avventure lontane e piccole storie quotidiane, viaggi fantastici e rivalità scolastiche, extraterrestri ma anche primi amori vicini…

I romanzi – come si spiega nella presentazione – hanno tutte le caratteristiche di quelli dei grandi e dei fratelli più grandi: una struttura a capitoli brevi, un intreccio complesso (ma non complicato), una lingua che arricchisce il vocabolario, una storia che cerca l’originalità e il divertimento. E per agevolare la lettura di tutti, la collana si avvale dell’uso di un font ad Alta Leggibilità; le pagine, infatti, sono state pensate molto ariose, in modo che il lettore, anche quello meno ferrato, non si scoraggi.

Non mancano, come già accennato, le illustrazioni, che hanno un ruolo rilevante poiché arricchiscono la narrazione, ma, sempre nell’ottica di portare i lettori ai romanzi per più grandi, lasciano più spazio alle parole. Il formato è tascabile, facilmente maneggevole e pensato per essere tenuto negli zainetti o nelle tasche, in modo da poter accompagnare i lettori ovunque vogliano.

I LIBRI IN USCITA

La collana MiNi Romanzi vedrà la pubblicazione di 8 titoli all’anno ed è curata dalla editor del Castoro Maria Chiara Bettazzi.

I primi due libri della collana, dal 14 maggio in libreria, sono Il fantasma della miniera di Chiara Lorenzoni (con le illustrazioni di Martina Brancato) e 54 secondi di ritardo di Chiara Carminati (con le illustrazioni di Miriam Serafin).

Nel primo libro viene raccontata la storia di Astrid, che passa l’estate dai nonni, dove trova anche i suoi cugini Giovanna e Ruggero. Insieme sono una vera e propria banda: il temerario, la stratega e la furba. I tre, dopo aver fatto il “Patto del Caprifoglio”, si lanciano in un’avventura segretissima: arrivare in bicicletta fino alla miniera di talco in disuso. Su questo luogo esistono leggende di ogni tipo, compresa quella su… un fantasma! Il fantasma di Romualdo, così si racconta, ha più volte salvato la vita ai minatori. E i tre bambini, forse, sperano di incontrarlo, anche se con un po’ di timore…

In 54 secondi di ritardo viene presentata la storia di Dennis Caienna, un bambino molto preciso, che cronometra ogni aspetto della sua giornata. Quando, un giorno, la mamma ritarda di 54 secondi per un cioccolatino, ecco che l’inaspettato accade. Dennis, arrivato in biblioteca 54 secondi dopo il previsto, viene travolto da Giulietta. La ragazzina non trova più il fratellino e Dennis non se la sente di lasciarla a cercare da sola. Ma non sa che giornata sta per vivere! Per la prima volta prenderà l’autobus e l’ascensore da solo, e conoscerà persone nuove e strambe, come nonna Clelia.

Da settembre in libreria Lisa Ti e il cortile del nespolo di Sara Marconi (illustrazioni di Alessandra Vitelli) e Le fate non esistono di Nicoletta Gramantieri (illustrazioni di Silvia Vanni).