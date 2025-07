Ebook: in offerta oltre 60 libri vincitori di grandi premi

Fino al 20 luglio, in offerta oltre 60 grandi libri in versione ebook: opere letterarie italiane e internazionali che hanno ricevuto premi importanti, dal Nobel allo Strega – I particolari sulla promozione

Nei principali negozi online, fino al 20 luglio, sono in offerta, a partire da 2,99 euro, oltre 60 grandi libri in versione ebook: opere letterarie italiane e internazionali che hanno ricevuto premi importanti.

Una promozione, quella dal titolo Vincenti da sfogliare, che riguarda soprattutto la narrativa.

In sconto, dunque, lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook (e che quest’estate sono in cerca di grandi opere, che hanno ottenuto riconoscimenti significativi), troviamo, tra gli altri, Il bambino scambiato, Un’esperienza personale, Gli anni della nostalgia e La vergine eterna dello scrittore giapponese Kenzaburō Ōe, morto nel 2023 e vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1994, per aver creato “un mondo immaginario, dove la vita e il mito si condensano per formare un’immagine sconcertante della situazione umana di oggi”.

E ancora, spazio a Conversazione con Primo Levi di Ferdinando Camon, Mistero buffo, Ruzzante e Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano di Dario Fo, Le rondini di Montecassino di Helena Janeczek, Microcosmi di Claudio Magris e Dora Bruder di Patrick Modiano, oltre a diversi altri…

