Di Baricco la prima opera di un autore italiano a diventare NFT

Negli ultimi mesi molto si è parlato di NFT, in particolare nel mondo dell’arte. Anche il mondo della letteratura si interessa al fenomeno: Alessandro Baricco è infatti il primo autore letterario italiano a generare un NFT a partire da una sua opera. Insieme a un team di esperti, Baricco ha infatti coniato la registrazione della propria interpretazione vocale di Novecento, facendone un NFT che è stato lanciato col titolo Novecento. The Source Code sulla piattaforma OpenSea, dove sarà messo in vendita nel mese di marzo 2022.

L’obiettivo, si legge in una nota, era di ritrovare il sound originario di Novecento, il suo codice sorgente, appunto.

Un Non-Fungibile Token è un certificato che attesta la proprietà e la provenienza di un asset digitale, come ad esempio un’opera d’arte digitale che è visibile e scaricabile da tutti, ma solo chi possiede il token nel proprio portafoglio digitale la possiede e può trasferirla o venderla.

Baricco si è servito della supervisione tecnica di Serena Tabacchi, curatrice, direttrice e co-fondatrice del MoCDA (Museo d’Arte Contemporanea Digitale), di Bruno Pitzalis, esperto di crypto art e comunicazione e Massimo Franceschet, esperto di blockchain e crypto asset. Insieme all’autore il team tecnico-artistico si è occupato di dare una forma all’opera digitale come file unico collezionabile, relazionandosi con i collezionisti del settore e portando a conoscenza del mercato dell’arte e non solo l’opera che l’autore intende diffondere come pezzo unico definendolo lui stesso un codice sorgente.

“C’è qualcosa che sta succedendo oggi, e sta succedendo nel quadrato formato da questi quattro punti: blockchain, criptovalute, NFT, DAO. Lì dentro c’è qualcosa che probabilmente è destinato a cambiare di molto la nostra vita, come è successo dieci anni fa con le App, per esempio. Quindi mi sono detto: voglio finire dentro quel quadrato e il modo migliore per vedere cosa c’era là dentro era fare un NFT. Mi sembrava che nessuno lo avesse fatto con la letteratura e anche questo mi ha attirato molto, per scompigliare un po’ le carte del mio mondo produttivo letterario, che sono ancora molto antiche. Con l’aiuto di alcuni esperti ho prodotto questo NFT, che è insieme un nuovo capitolo di The Game e l’ennesimo capitolo della mia storia con quella di Novecento, che probabilmente è il codice sorgente di tutta la mia opera”, sottolinea Baricco.