Joël Dicker, Aldo Cazzullo e Francesca Giannone sul podio della classifica libri più venduti in Italia nel 2024. In cui non mancano le sorprese…

Il 2025 è alle porte, ed è il momento di scoprire la classifica libri più venduti in Italia nel 2024. Quali sono stati, dunque, i romanzi e i saggi bestseller degli ultimi 12 mesi?

In soccorso, arrivo lo speciale sui libri più venduti del 2024 della Lettura, l’inserto culturale del Corriere della Sera, che si basa sui dati elaborati da Gfk, relativi alle settimane dall’1 gennaio a domenica 15 gennaio 2024. Mancano ancora due settimane di vendite (e per essere precisi bisognerà quindi attendere l’inizio del 2025 per la top ten definitiva, ma i giochi sembrano ormai fatti).

Il libro più venduto del 2024 in Italia è un thriller, Un animale selvaggio di Joël Dicker, uscito a marzo per La Nave di Teseo (qui il nostro speciale sui libri dello scrittore svizzero).

Al secondo posto troviamo un saggio, Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia del giornalista del Corriere Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins Italia (qui la nostra intervista).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Chiude il podio Francesca Giannone, con il suo amatissimo esordio La portalettere, uscito a gennaio 2023 per Nord e già bestseller l’anno scorso. Tra l’altro, Giannone è protagonista nella top ten dei libri più venduti del 2024 anche con il suo secondo romanzo, Domani, domani, ottavo in classifica. Una doppietta, dunque.

Torniamo alla classifica dei libri più venduti: quarto posto per L’orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio, uscito a febbraio per Einaudi Stile Libero.

Quinta posizione per Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Strega 2024 con L’età fragile, pubblicato da Einaudi. Come abbiamo anticipato, tra l’altro, a febbraio uscirà per Salani il primo libro per bambini della scrittrice abruzzese (qui il nostro ampio speciale sui libri più attesi in arrivo nei primi mesi del 2025).

Tornando ai libri più venduti del 2024, al sesto posto c’è l’esordiente Milena Palminteri con Come l’arancio amaro, Bompiani, e al settimo Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, edito da Libreria Pienogiorno.

Nono posto per Tatà (edizioni e/o – qui la nostra recensione) dell’amatissima autrice francese Valérie Perrin, e decima per Zerocalcare, con Quando muori resta a me (Bao Publishing). C’è dunque spazio anche per il mondo del fumetto più amato del 2024.

Nella varia il libro più venduto è invece Quando inizia la felicità – Di domande, nascite e rinascite di Gianluca Gotto, edito da Mondadori, mentre tra i libri per bambini e ragazzi si impone Pera Toons con Che spasso! (Tunué).

Questa una sintesi. Per le classifiche complete, e le top 20 della narrativa, della saggistica, della varia, dei fumetti e dei libri per bambini e ragazzi, rimandiamo a La Lettura in edicola questa settimana.

Ovviamente, va considerato che, in questo particolare conteggio, i libri usciti nella seconda parte dell’anno sono meno avvantaggiati rispetto a quelli arrivati in libreria a inizio anno.