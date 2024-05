Le narrazioni di Ken Follett, caratterizzate da una meticolosa ricerca storica, lo hanno reso uno dei più famosi scrittori britannici della storia. L’ultimo libro uscito in Italia, “Le armi della luce”, come le precedenti pubblicazioni del resto, ha riscosso un grande successo, a tal punto da rientrare tra i libri più venduti del 2023. Ripercorriamo in questo approfondimento i romanzi che hanno consacrato Ken Follett come uno degli autori più letti – e venduti – della storia

Ken Follett, all’anagrafe Kenneth Martin Follett (Cardiff, 5 giugno 1949), è uno degli scrittori britannici più letti e venduti di sempre, rinomato in particolare per la sua capacità di mescolare abilmente storia, suspense e dramma umano.

“Sono stato lanciato nel mondo letterario grazie al conto di un garage“, racconta l’autore in un’intervista per il The Guardian in merito ai suoi “primi passi” letterari. “Stavo lavorando all’Evening News e avevo bisogno di 200 sterline per riparare la mia vecchia Vauxhall Ventura, cosa che non potevo permettermi. Un altro giornalista aveva scritto un thriller e disse che l’editore gli aveva pagato 200 sterline. Quella piccola coincidenza mi ha fatto pensare che avrei potuto provarlo anch’io”.

Una coincidenza assai fortunata, dato che l’autore britannico a oggi ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, affermandosi così come uno dei più famosi scrittori britannici della storia.

Un primato che gli è valso anche importanti riconoscimenti: nel 2018 Ken Follett è stato infatti insignito dell’onorificenza di Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE) per i suoi servizi alla letteratura.

Le sue narrazioni, che sono caratterizzate da una meticolosa ricerca storica, sono composte da trame avvincenti e personaggi ben caratterizzati. La maestria di Follett nel tessere complessi intrighi ambientati in epoche passate lo ha reso uno dei massimi esponenti del thriller storico, rendendolo una figura iconica nel panorama della letteratura contemporanea.

L’ultimo libro uscito in Italia, Le armi della luce, come le precedenti pubblicazioni ha riscosso un grande successo, a tal punto da rientrare tra i libri più venduti del 2023. Mentre, come riportato dal Publishers Weekly, Follett pubblicherà il suo nuovo libro con Hachette nel 2025 (lasciando quindi, dopo anni, la Penguin): “Questo è l’inizio di una nuova fase entusiasmante per me: nuovo editore, nuovi redattori”, ha affermato l’autore. “Non vedo l’ora di lavorare con i team Hachette a New York e Londra”.

Da dove iniziare per recuperare l’opera di Ken Follett? Nel farlo si può procedere in diverse maniere: in ordine cronologico o per saga. Proprio a partire dalla Serie di Kingsbridge (di cui Le armi della luce è il quinto capitolo) in questo percorso di lettura ripercorriamo in ordine cronologico (e suddivisi per saghe e archi) i romanzi che hanno consacrato Ken Follett come uno degli autori più letti – e venduti – della storia.

Serie di Kingsbridge

I pilastri della terra

I pilastri della terra (pubblicato originariamente nel 1989, edito da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli) è un libro di culto, un bestseller amatissimo. Si tratta infatti del primo numero della Serie di Kingsbridge di Ken Follett, ambientato nell’Inghilterra del 1135. Intreccio, azione e passioni si sviluppano sullo sfondo di un’era ricca di intrighi e cospirazioni, di pericoli e guerre civili, di conflitti religiosi e lotte politiche. Tra mystery, storia d’amore e rievocazione storica Follett trasporta nell’Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una possente cattedrale, realizzando un’appassionante storia di ambizione e tradimento, coraggio e dedizione, amore e vendetta.

Mondo senza fine

Il secondo volume della serie è invece Mondo senza fine (pubblicato nel 2007 ed edito in Italia nello stesso anno da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, Annamaria Biavasco, Adriana Colombo, Paola Frezza Pavese, Nicoletta Lamberti e Roberta Scarabelli), mastodontica opera che racconta nuove peripezie all’ombra della Cattedrale di Kingsbridge. È il 1327, il giorno di Ognissanti, e quattro bambini si allontanano di nascosto dal priorato di Kingsbridge, Nella foresta assistono per caso all’omicidio di due uomini, e a allora le vite di questi ragazzi – un piccolo genio, un bulletto, una ladruncola e una ragazzina dalle grandi ambizioni – saranno indissolubilmente legate tra loro…

La colonna di fuoco

Dopo I pilastri della terra e Mondo senza fine, nel 2017 è uscito La colonna di fuoco (edito Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli), terzo volume della Serie di Kingsbridge. Nel romano ci troviamo nel 1558, a Kingsbridge, e quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone di una città divisa dal conflitto religioso. Ambientato in uno dei periodi più turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La colonna di fuoco è un romanzo basato sulla libertà, sulla ribellione, con un forte richiamo all’attualità.

Fu sera e fu mattina

Fu sera e fu mattina (uscito nel 2020, edito Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo) è il quarto volume di questa serie, che con un colpo di coda torna indietro nel tempo, incasellandosi come vero e proprio prequel della saga di Kingsbridge. In questo caso ci troviamo infatti nel 997, durante una feroce incursione vichinga che devasta Combe, sulla costa sudoccidentale dell’Inghilterra. Sopravvissuto, il giovane costruttore di barche Edgar si trova a dover ricominciare tutto daccapo nel desolato villaggio di Dreng’s Ferry. Ma non è la sola storia narrata: dall’altra parte della Manica infatti, in terra normanna, la giovane contessa Ragna si innamora del nobile inglese Wilwulf e contro il parere di suo padre decide di sposarlo e seguirlo nella sua terra…

Le armi della luce

Arriviamo poi a Le armi della luce (uscito nel 2023 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo), ultima uscita della saga e uno dei libri più venduti in Italia nel 2023. Il bestseller narra la storia di eroine ed eroi carismatici che combattono per un futuro libero dall’oppressione. La storia si svolge tra il 1792 e il 1824, in un’epoca di grandissimi cambiamenti in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un impero commerciale. A Kingsbridge la vita di un gruppo di famiglie viene stravolta dalla nuova era delle macchine, mentre imperversa la guerra con la vicina Francia di Napoleone Bonaparte che giunge alla conclusione con la battaglia di Waterloo.

The Century Trilogy

La caduta dei giganti

Passando invece alla The Century Trilogy, il primo capitolo di questo trittico è La caduta dei giganti (uscito nel 2010 ed edito da Mondadori con la traduzione di Adriana Colombo, Paola Frezza Pavese e Nicoletta Lamberti). In questo romanzo i destini di cinque famiglie si intrecciano attraverso due continenti sullo sfondo drammatico della Prima guerra mondiale e della Rivoluzione russa. Dalle miniere di carbone ai sontuosi palazzi dell’aristocrazia, dai corridoi della politica alle trincee del fronte occidentale, fino alle steppe russe, Follett anima è un mondo di ricchi aristocratici e poveri ambiziosi, di donne coraggiose e di drammi nascosti, in un grande affresco storico che è già un classico.

L’inverno del mondo

Il secondo volume della trilogia di Ken Follett, L’inverno del mondo (uscito nel 2012 ed edito Mondadori con la traduzione di Adriana Colombo, Paola Frezza Pavese e Nicoletta Lamberti), trasporta invece lettrici e lettori nella Berlino del 1933. Una Berlino in subbuglio, in cui l’undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, fatica a comprendere le tensioni che lacerano la sua famiglia nei giorni in cui Hitler inizia l’ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, amica di Lady Maud, e suo figlio Lloyd, che presto incontrerà da vicino il Nazismo. E ancora la storia di Volodja Peškov, uomo destinato a un brillante futuro nei servizi segreti sovietici, e sua cugina Daisy, grande frequentatrice dell’alta società, e i due fratelli americani Woody e Chuck Dewar…

I giorni dell’eternità

Il trittico di opere di The Century Trilogy si chiude con I giorni dell’eternità (uscito nel 2014 e pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Nicoletta Lamberti, Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli), avvincente conclusione della serie. Ken Follett nell’ultimo volume della trilogia guida tra i palazzi del potere e le case della gente comune, attraverso le vicende dei suoi protagonisti, che si intrecciano nel periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino. Degli anni segnati da eventi sociali, politici ed economici, tra i più drammatici del “secolo breve”: le lotte per i diritti civili in America, la Guerra fredda, la sfida per la conquista dello spazio, l’assassinio dei Kennedy e di Martin Luther King, il Vietnam, il Watergate, ma anche i Beatles e la nascita del rock’n’roll.

Romanzi

Lo scandalo Modigliani

Una tela che si riteneva perduta, dipinta da Amedeo Modigliani sotto l’effetto dell’hashish, scatena nel mondo dei falsari un’insolita “caccia al tesoro” nella quale vengono coinvolti anche una studentessa di storia dell’arte e l’avido proprietario di una piccola galleria. I due protagonisti dovranno vedersela con gente disposta a tutto pur di mettere le mani sull’inestimabile quadro. La loro storia è raccontata ne Lo scandalo Modigliani, primo romanzo di Ken Follett pubblicato originariamente nel 1976 con lo pseudonimo di Zachary Stone, edito in Italia da Mondadori, con la traduzione di Roberta Rambelli.

Il pianeta dei Bruchi

E se lo zio fosse in realtà un extraterrestre in missione speciale? Parte da questa folle domanda lo scrittore britannico ne Il pianeta dei Bruchi (uscito nel 1976 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Gianni Padoan), che utilizzando lo pseudonimo di Martin Martinsen crea un romanzo di fantascienza per ragazzi in cui i gemelli Fritz ed Helen Price, con il cugino Barile, sono in vacanza nella pensione di famiglia. Tutto sembra calmo e pacifico, fino a quando nella loro vita irrompe lo zio Grigorlan, un simpatico individuo che si conquista subito la simpatia dei nipoti. Solo i suoi strani pollici suscitano qualche perplessità, quasi non fossero del tutto umani…

Il mistero degli studi Kellerman

Mick Williams, giovane detective, è molto interessato alle imprese di una banda di inafferrabili rapinatori di banche. Il suo amico Izzy gli insegna allora come entrare di nascosto negli studi cinematografici Kellerman, da tempo in disuso e in attesa di venir demoliti per far posto a un grande albergo. Quel luogo custodisce fin troppi segreti, e tra i tanti misteri ce n’è uno che riguarda proprio la banda di rapinatori… Questo fitto intrico viene presentato ne Il mistero degli studi Kellerman, romanzo per ragazzi pubblicato da Ken Follett nel 1976 sempre sotto lo pseudonimo di Martin Martinsen, edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Gianni Padoan.

Alta finanza

Dai libri per ragazzi ai thriller con Alta finanza, romanzo pubblicato sotto lo pseudonimo di Zachary Stone nel 1977 (edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli). Follett trasporta lettrici e lettori nella Londra degli anni Settanta dove Felix Laski, proprietario di una grande azienda invischiato in traffici illegali, tenta con una manovra spregiudicata di entrare nel mercato azionario. Ma nel breve arco di una giornata tutti i nodi vengono al pettine: le fortune e i destini si decidono e mutano in pochi minuti.

La cruna dell’ago

La cruna dell’ago (pubblicato nel 1978 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Riccardo Calzeroni e Teresa Albanese) è invece il primo grande successo dell’autore, che gli valse nel 1979 il premio letterario Edgar Award come miglior romanzo. In questo thriller mancano pochi mesi – e poi soltanto qualche settimana – al D-Day. Gli Alleati hanno radunato una finta armata aerea e navale nell’East Anglia, in modo da dirottare l’attenzione dei tedeschi verso le spiagge di Calais e allontanarla dalla Normandia, dove è effettivamente previsto lo sbarco. L’inganno sembra ben orchestrato, ma un agente nemico ha scoperto la verità. Il suo nome in codice è “Die Nadel“, l’Ago, perché è inafferrabile e perché la sua arma preferita è uno stiletto.

Triplo

Ci troviamo nel 1968 e l’Egitto, con l’aiuto dell’Unione Sovietica, sta approntando un arsenale di ordigni nucleari. Una fine prematura minaccia Israele, a meno che non riesca a costruire a sua volta una bomba atomica. Bisogna che qualcuno rubi dell’uranio e l’agente israeliano Nat Dickstein ci prova, organizzando il più grandioso dirottamento di sempre. Contro di lui, però, una vera e propria armata: il Kgb, i servizi segreti egiziani e i fedayn. Triplo, romanzo di spionaggio di Ken Follett pubblicato nel 1979 (edito in Italia da Mondadori con la traduzione di P. Aluffi), è ambientato durante i conflitti arabo-israeliani di fine anni sessanta.

Il codice Rebecca

Tra i romanzi storici di Follett anche Il codice Rebecca (pubblicato nel 1980 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Patrizia Bonomi) dove l’autore trasporta lettrici e lettori nel Nord Africa, nell’estate del 1942. Qui il generale Rommel, chiamato “volpe del deserto“, ha accerchiato le truppe britanniche e sembra a un passo dalla vittoria. Ha un’arma segreta: una spia assolutamente fuori dal comune, Alex Wolff (ispirato a Johannes Eppler, una spia nazista con un background culturale per metà tedesco e metà arabo), che gli comunica direttamente i piani segreti dell’esercito di Sua Maestà servendosi di un invincibile sistema cifrato, il codice Rebecca. La Germania nazista avrà dunque il sopravvento?

L’uomo di Pietroburgo

Londra, 1914: l’Impero britannico vive gli ultimi momenti della sua lunga estate. Churchill cerca alleati, e guarda così alla Russia. Qui Lord Walden ospita il giovane principe russo Aleksey Orlov per colloqui segreti. Ma ci sono altre persone interessate alla presenza a Londra del principe: Charlotte, la figlia dei Walden, caparbia e idealista; Basil Thomson, capo della sezione speciale, e soprattutto Feliks Ksessinsky, l’anarchico russo, l’uomo senza paura venuto da Pietroburgo. È proprio lui L’uomo di Pietroburgo (pubblicato nel 1982, edito da Mondadori con la traduzione di Patrizia Bonomi) raccontato da Follett in un romanzo ricco di azione, suspence e romanticismo.

Sulle ali delle aquile

Sulle ali delle aquile, pubblicato nel 1983 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Roberta Pollini Rambelli, é la cronaca non-fiction di una vicenda emozionante: nel 1979, a Teheran, in piena rivoluzione khomeinista, due dirigenti texani vennero accusati ingiustamente di commessa illecita. Per liberarli si ricorse all’azione di un commando specializzato, guidato dal colonnello Bull Simons, incaricato di far evadere i due prigionieri e di farli tornare sani e salvi in patria insieme agli altri impiegati dell’azienda rimasti in Iran.

Un letto di leoni

Un letto di leoni (pubblicato nel 1985 ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli ) racconta una storia ambientata tra i monti dell’Afghanistan, nella Valle dei Cinque Leoni. Questo luogo di antiche leggende è ora rifugio di Masud e dei suoi guerriglieri che combattono gli invasori sovietici. È qui che trovano compimento i destini incrociati di tre personaggi: un americano e un francese che al tempo della Guerra fredda hanno combattuto su opposti fronti, e Jane, la donna che li unisce e li divide.

Notte sull’acqua

Dai monti dell’Afghanistan alla Seconda Guerra mondiale con Notte sull’acqua (pubblicato nel 1991, edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli), nel giorno in cui l’Inghilterra dichiara guerra alla Germania e in cui un gigantesco idrovolante si posa sulle acque della manica di fronte a Southampton. È lo Yankee Clipper, l’aereo più lussuoso mai costruito, in servizio fra gli Stati Uniti e l’Inghilterra, pronto a decollare per uno dei primi voli di linea transoceanici. Sull’aereo sta per imbarcarsi un eterogeneo gruppo di passeggeri in fuga da un passato ancora più minaccioso della guerra. E durante il volo, di più di trenta ore, con un gioco ininterrotto di capovolgimenti e di minacce, emergeranno a poco a poco i segreti di ciascuno…

Una fortuna pericolosa

In Una fortuna pericolosa (pubblicato nel 1993, edito da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli) Ken Follett racconta la misteriosa morte di un giovane studente, erede di un cospicuo patrimonio, che mette in moto una spirale di intrighi destinata a durare più di vent’anni. Questo vortice di vendette coinvolge una dinastia di banchieri consumata dalla cupidigia, dando vita a un romanzo in cui una dura guerra economica viene combattuta a colpi di delitti, ricatti e torbide passioni.

Un luogo chiamato libertà

“Quest’uomo è proprietà di Sir George Jamisson di Fife. A.D. 1767”. Da questa iscrizione intorno a un collare di ferro trovato nel giardino di casa, Ken Follett trae lo spunto per la trama di Un luogo chiamato libertà (pubblicato nel 1995, edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Roberta Rambelli), romanzo ambientato nell’Inghilterra del ‘700, al tempo della rivoluzione industriale e al sorgere del nuovo schiavismo, che racconta la ricerca di libertà di una generazione.

Il terzo gemello

Una giovane scienziata, Jeannie Ferrami, sta svolgendo una ricerca sulle differenze di comportamento tra gemelli monozigoti separati alla nascita. Quando scopre due gemelli assolutamente identici, ma nati da madri diverse, si chiede come questo sia possibile. La risposta è una sola: clonazione. Ma quel genere di procedure è proibito. Chi può esserci dietro tutto ciò? La risposta ne Il terzo gemello (pubblicato nel 1996, edito da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo), una storia sul mondo dell’ingegneria genetica.

Il martello dell’Eden

In una valle della California è insediata da anni una comune hippie. E quando quel territorio viene destinato alla costruzione di una centrale elettrica, Priest, il capo spirituale, decide di giocare duro pur di fermare il progetto. L’uomo è pronto, con l’aiuto di un vibratore sismico, a scatenare un cataclisma di incredibili proporzioni. Toccherà a Judy Maddox, agente dell’FBI protagonista de Il martello dell’Eden (pubblicato nel 1998, edito da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo), tentare di far tornare la calma in una terra devastata.

Codice a zero

Nel mondo delle spie, in piena guerra fredda, Ken Follett in Codice a zero (pubblicato nel 2000, ed edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo) racconta una storia di suspence con protagonista uno scienziato spaziale che tenta di ricostruire il puzzle della sua esistenza. Nel 1958 a Cape Canaveral ha inizio il conto alla rovescia per il lancio del primo satellite americano, l’Explorer; fervono l’attesa e i preparativi ma per qualche motivo l’evento verrà rimandato di due giorni. Come mai qualcuno cerca di ostacolare la riuscita di questa storica impresa?

Le gazze ladre

Dalla guerra fredda a Reims, nel maggio del 1944, dove un gruppo di partigiani tenta l’assalto al castello di Sainte-Cécile, centro nevralgico delle forze di occupazione tedesche. L’attacco viene respinto e il maggiore Dieter Frank si rende conto di trovarsi di fronte avversari pronti a tutto. Tra di loro c’è una donna, l’agente dello spionaggio inglese Flick Clairet, soprannominata “Pantera“. Tra Flick e Dieter ha inizio un duello fatto di agguati, sfide sul filo dell’astuzia e dell’esperienza, fino allo scontro ultimo e risolutivo, raccontato da Follett ne Le gazze ladre (pubblicato nel 2001, edito da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo).

Il volo del calabrone

Ne Il volo del calabrone (pubblicato nel 2003, edito in Italia da Mondadori con la traduzione di Annamaria Raffo) mentre le truppe naziste marciano vittoriose in tutta Europa, i bombardieri inglesi vengono decimati dai caccia nemici, che sembrano conoscerne in anticipo le rotte. Come fanno? Qual è il loro segreto? I messaggi cifrati tedeschi parlano sempre di “Freya“. Digby Hoare, dei servizi segreti inglesi, sa che deve scoprire al più presto cosa si nasconde dietro questo nome. Da lui dipendono le sorti dell’umanità…

Nel bianco

È la vigilia di Natale in Nel bianco di Ken Follett (pubblicato nel 2004 con la traduzione di Annamaria Raffo). In una cittadina non lontana da Glasgow scatta l’allarme rosso nella sede dell’Oxenford Medical. Qualcuno, nonostante i sistemi di sorveglianza, è riuscito a sottrarre dall’area protetta due dosi di un farmaco sperimentale, un antidoto del Madoba-2, pericolosa variante del virus Ebola su cui da tempo si stanno conducendo ricerche. E così la preoccupazione assale Stanley Oxenford, lo scienziato proprietario del laboratorio, e Antonia Gallo, collaboratrice e responsabile della sicurezza. Nessuno di loro sa che questo è solo l’antefatto…

Per niente al mondo

Tra i romanzi storici di Ken Follett anche Per niente al mondo (uscito nel 2021 ed edito in Italia da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo) dove l’autore trasporta invece lettrici e lettori nel cuore rovente del deserto del Sahara, in cui due agenti segreti – l’americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un gruppo di terroristi islamici. E ancora le storie intrecciate di Kiah, una vedova che decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe non essere chi dice di essere. Poi Pechino, dove la visione riformista e moderna di Chang Kai lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti. La tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni militari: è ancora possibile fermare quella che sembra un’escalation inevitabile?

Altri scritti

Cattiva fede

Molto più personale l’auto-indagine condotta da Ken Follett in Cattiva fede (pubblicato nel 2016 ed edito in Italia da EDB, con il testo in inglese e la traduzione di Alessandro Zaccuri), dove l’autore mette nero su bianco come l’essere nato in una famiglia gallese protestante ha segnato in maniera indelebile il suo rapporto con la religione. Il giovane Ken iniziò a trasgredire le ferree regole del puritanesimo non appena possibile. Questa la cattiva fede, bad faith, che caratterizza la sua giovinezza e che è stata raccontata in questo libro.

Notre Dame

Con il breve scritto Notre Dame (pubblicato nel 2019 ed edito in Italia da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo) l’autore britannico ha invece deciso di rendere omaggio alla nota cattedrale, devolvendo i proventi del racconto alla Fondation du Patrimoine, raccontando come si è sentito quando ha assistito a questo disastro. Nel suo romanzo più famoso, I pilastri della terra, Follett aveva infatti descritto il rogo della cattedrale di Kingsbridge, come fosse una premonizione di quanto è accaduto a Parigi. In questo romanzo ripercorre così i momenti storici salienti della vita della grande cattedrale: dalla sua costruzione durata quasi un secolo, all’influenza che ha avuto sul genio narrativo di Victor Hugo.