Tutti i libri (e una serie tv) di Robert Galbraith, pseudonimo con cui la scrittrice bestseller J. K. Rowling (creatrice del magico mondo di Harry Potter) ha dato vita all’investigatore privato Cormoran Strike, dall’esordio nel 2013 con “Il richiamo del cuculo” al nuovo romanzo, “L’uomo marchiato” – Un viaggio a tinte noir tra le strade di Londra

Nel 2013, tra gli scaffali della letteratura gialla e thriller, prima nel Regno Unito e poi in tutto il mondo, appare un nuovo nome, quello di Robert Galbraith. Passa poco tempo e quel nome si rivela essere uno pseudonimo dietro il quale si cela niente meno che J. K. Rowling, scrittrice bestseller e creatrice della saga fantasy di Harry Potter.

Inizia così una seconda ondata di successo per l’autrice britannica, intervallata dalle critiche per alcune sue prese di posizioni politiche, che porta il nome di Cormoran Strike, il burbero investigatore privato ed ex militare che a oggi è protagonista di otto libri.

Classe ’74, Strike è un uomo dalla stazza imponente che ha perso parte della gamba destra in missione (per cui oggi indossa una protesi). Tornato in patria rifiuta ogni compito d’ufficio e decide di aprire un’agenzia investigativa a Londra, città che in ogni capitolo viene scoperta e descritta sempre di più, tra nuovi scorci e luoghi simbolo.

A fianco al protagonista, tifoso dell’Arsenal, troviamo il personaggio di Robin Ellacott, una ragazza giovane e determinata che vuole diventare detective. Nel corso dei volumi Robin passerà da semplice assistente a socia dell’agenzia di investigazione.

Come dicevamo, la serie di Cormoran Strike si compone, per ora, di otto romanzi pubblicati da Salani (come le altre opere di J. K. Rowling). Dei libri meno recenti ora è disponibile anche la versione tascabile, pubblicata da Tea.

Ricordiamo inoltre che gli appassionati e le appassionate possono trovare i libri scritti da Robert Galbraith anche in formato audiolibro, in esclusiva su Audible, dove sono particolarmente apprezzati.

Indice

I libri di Robert Galbraith in ordine cronologico

Il richiamo del cuculo

La serie dei libri di Cormoran Strike si apre con Il richiamo del cuculo (Tea, traduzione di Alessandra Casella e Angela Ragusa): in difficoltà dopo il rientro in patria, l’investigatore privato viene contattato dal fratello di una celebre top model per indagare sulla sua morte, secondo le autorità un suicidio. L’uomo però non è convito e chiede a Strike di scoprire la verità… Inizia così un viaggio tra i quartieri di Londra, da Soho a Mayfair passando per i pub dell’Est End, dove non mancheranno i pericoli.

Il baco da seta

Nella seconda indagine di Cormoran Strike, dal titolo Il baco da seta (Tea, traduzione di Andrea Carlo Cappi), al centro della storia troviamo la sparizione di uno scrittore, Owen Quine, e del suo ultimo manoscritto. Quando Strike, e la sua assistente Robin Ellacott, si mettono sulle sue tracce, assunti dalla moglie, iniziano a scoprire che c’è molto più di quanto la donna sospetti: il libro scomparso ritrae in modo molto negativo diverse figure dell’editoria, alcune delle quali vogliono evitare la pubblicazione. A ogni costo!

La via del male

I libri-bestseller di Robert Galbraith proseguono con La via del male (Tea, traduzione di Francesco Bruno). Diventata socia di Strike, Robin scopre, e apre, un misterioso pacco arrivato in ufficio: all’interno c’è una gamba femminile amputata! Mentre la polizia indaga, Strike capisce che dietro questa minaccia si possono nascondere solo quattro persone provenienti dal suo passato. Il tempo scorre e il colpevole continua a colpire, prendendosi dei “trofei” dalle scene del crimine… Mentre la pressione aumenta, Strike e la sua giovane collega sono sempre più al centro della cronaca.

Bianco letale

In Bianco letale (Tea, traduzione di Valentina Daniele, Barbara Ronca, Laura Serra), quarto libro della fortunata serie di Cormoran Strike, l’investigatore e la sua socia Robin sono decisi a scoprire cosa ha spaventato il giovane Billy, un ragazzo con problemi mentali che ha raccontato di aver assistito a un crimine… Tra dettagli confusi e ricordi frammentati la coppia segue una pista che dalla provincia londinese porta dritto al Parlamento e poi a un’inquietante tenuta in campagna… Nel frattempo anche la vita di Cormoran Strike è complessa e “labirintica”.

Sangue inquieto

Nel quinto romanzo firmato da Robert Galbraith, Sangue inquieto (Tea, traduzione di Valentina Daniele, Barbara Ronca e Loredana Serratore), Cormoran Strike si trova fuori servizio, e pensieroso, in Cornovaglia. La sua pausa dal lavoro però viene interrotta da un cold case: una donna gli chiede di lavorare sulla scomparsa della madre, avvenuta ormai quarant’anni prima. Testimoni sfuggenti, un serial killer e una controversa indagine da parte della polizia rendono tutto più complesso ma Strike, com’è noto ai suoi lettori e alle sue lettrici, non è certo tipo da lasciarsi fermare.

Un cuore nero inchiostro

Edie Ledwell è la coautrice di una serie animata di culto pronta a debuttare su Netflix ma una persona sconosciuta, perseguitandola online, minaccia la sua vita. Quando si rivolge ai nostri investigatori è Robin ad ascoltare la testimonianza della donna e, soprattutto, a suggerirle di rivolgersi a un’agenzia specializzata in crimini informatici. Qualche giorno dopo la notizia della morte di Edie Ledwell irrompe in ufficio e spinge Cormoran Strike a indagare tra i meandri più oscuri della rete, uno spazio in cui le identità sono molte e la verità sfuggevole… Un cuore nero inchiostro è il sesto libro di Robert Galbraith (Tea, traduzione di Valentina Daniele, Barbara Ronca e Loredana Serratore).

Sepolcro in agguato

Nel settimo romanzo della serie noir creata da Galbraith, Sepolcro in agguato (Salani, traduzione di Laura Serra, Loredana Serratore, Barbara Ronca e Valentina Daniele), la fama circonda l’agenzia investigativa, i casi – poi risolti – non mancano e il rapporto tra Cormoran e Robin prosegue su un binario non ben definito. In questo libro i due protagonisti sono stati ingaggiati da Sir Colin Edensor per salvare il figlio Will dalla setta che lo ha plagiato. Ma dietro alla Universal Humanitarian Church, e al suo carismatico leader, si nascondono un passato misterioso e alcune morti sospette… L’unico modo per avvicinarsi è entrare sotto copertura, un compito che metterà a rischio la vita di Robin.

L’uomo marchiato

E arriviamo così al nuovo libro di Cormoran Strike, in uscita l’11 novembre per Salani, L’uomo marchiato (traduzione di Laura Serra e Andrea Berardini). Questa volta la coppia Strike-Ellacott, ormai celebre, si trova alle prese con una serie di sparizioni connesse a una rapina e a un negozio specializzato in manufatti massonici. Quando un cadavere mutilato e marchiato viene ritrovato nel caveau di un negozio di argenteria la polizia pensa sia uno dei rapinatori ma una donna, Decima Mullins, ritiene che quello sia il suo fidanzato… Per i due investigatori privati nati dalla penna di Robert Galbraith inizia così una caccia alla verità…

Cormoran Strike: dai libri alla serie tv

Come successo già per molti investigatori della letteratura (Sherlock Holmes, Maigret e Jack Reacher sono tre esempi di cui abbiamo già parlato), anche Cormoran Strike è andato alla conquista del piccolo schermo.

Nel 2019 la serie Strike è infatti arrivata per la prima volta in Italia, dopo l’esordio inglese qualche tempo prima, con Tom Burke a interpretare il detective privato e Holliday Grainger nei panni della sua socia Robin.

A oggi la serie si compone di 6 stagioni, ognuna ispirata a uno dei libri di Robert Galbraith, ma sono solo le ultime due a essere disponibili per la visione (su Sky e Now), con il titolo Detective Cormoran Strike.