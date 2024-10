“Ubagu Press”, un nuovo marchio per 66thand2nd e nottetempo: per gialli, thriller e true crime

Lo scorso 21 gennaio abbiamo parlato dell’“alleanza orizzontale” tra nottetempo e 66thand2nd, che ora porta alla nascita di un nuovo marchio editoriale, Ubagu Press, “che vuole esplorare – come si spiega nella presentazione -, con uno sguardo curioso e aperto, gli ampi territori dei generi giallo, noir, thriller e true crime”.

66thand2nd e nottetempo, “che hanno unito le forze per raggiungere un pubblico più ampio e rafforzare la relazione con le librerie e con gli altri operatori del settore”, proporranno i primi titoli di Ubagu Press nella primavera del 2025.

Saranno romanzi e non-fiction narrative (“romanzi dal vero”), di autori e autrici italiani e stranieri. Le storie, i luoghi e i tempi saranno diversi: si partirà con Free Queens, un noir di Marin Ledun, tra la Nigeria e la Francia, per poi passare all’Italia con Rosso profondo, true crime di Antonio Paolacci e Paola Ronco (autori della serie del vicequestore Paolo Nigra), su un femminicidio rimasto insoluto nella Torino di inizio anni Novanta.

Ci si sposterà quindi in California con Uccidi per amore dell’esordiente Laura Picklesimer e si ritornerà poi in Lombardia con A rovina della carne di Stefano Piri, che racconta le terribili vicende del gruppo di serial killer Bestie di Satana.

Per Isabella Ferretti, Amministratore Delegato di Ubagu Press, “c’è uno spazio tra la luce e l’oscurità nel quale si muovono figure indistinte e sconosciute, ma ricche di storie, alcune vere altre soltanto immaginate. Ubagu Press vive in quella zona franca: tra le storie sceglie quelle più avvincenti e chi sa raccontarle per portarle ai lettori che non hanno paura del buio“.

L’obiettivo è cercare “ovunque scrittori e scrittrici con racconti d’impatto e punti di vista non scontati, per offrire a lettori e lettrici libri coinvolgenti e prospettive originali. Storie dove la luce non scende mai netta né domina incontrastato il buio, ma dove le vicende umane, le passioni e le ossessioni, sono rese nella loro realtà e mobilità, nel contrasto continuo e concreto di chiari e scuri”.

La squadra di Ubagu Press (marchio promosso da EMME Promozione e distribuito da Messaggerie Libri su tutto il territorio nazionale) include alla direzione editoriale Alessandro Gazoia, già direttore editoriale di 66thand2nd e nottetempo, Federica Principi e Dea Merlini (redazione), Cecilia Laringe (ufficio stampa), Federica Angelucci (commerciale), Sueda Olldashi (social media), Gabriella Riso (corporate e contratti) e Nadia Novella (amministrazione). Il progetto grafico è seguito dallo studio Paper Paper.

Per Andrea Gessner, Presidente di Ubagu Press, “lavorare a nuovi libri capaci di appassionare il pubblico è sempre un grande privilegio, ed è sempre una grande emozione iniziare una nuova impresa editoriale. Ancora di più in questo caso, con Ubagu Press che è il primo progetto comune di nottetempo e 66thand2nd…”.