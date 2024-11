Alex Cross arriva in tv con una nuova serie (e in libreria con due grandi casi)

Novembre si tinge di giallo: in arrivo su Amazon Prime Video Cross, serie tv dedicata al detective e psicologo forense Alex Cross, nato dalla prolifica penna di James Patterson. In aggiunta, per chi vuole scoprire uno dei poliziotti più noti della letteratura moderna, due dei casi più celebri tornano in libreria (il 15 novembre) con una nuova veste grafica e pubblicati da Tea, parliamo di Ricorda Maggie Rose e Il collezionista (traduzioni di Franco Ferrario e Maria Barbara Piccioli): rispettivamente il primo e il secondo romanzo dedicati a Cross.



La serie tv (sviluppata da Ben Watkins), con protagonista l’attore statunitense Aldis Hodge (noto per City on a hill e per Black Adam), sarà in onda dal 14 novembre e comprende 8 episodi nei quali il detective deve dare la caccia a un assassino che ha messo proprio il poliziotto nel suo mirino. Oltre a lui, nel cast ci sono Isaiah Mustafa e Juanita Jennings.

Non è però la prima volta che i romanzi di Patterson vengono adattati per il grande schermo. Già nel 1997, infatti, Morgan Freeman ha vestito i panni del poliziotto psicologo ne Il collezionista, mentre nel 2001 è tornato al cinema con l’adattamento Nella morsa del ragno.

Patterson, classe 1947, quest’anno ha dato alle stampe un nuovo caso per Alex Cross, Morte in Alabama (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), mentre con Maxine Paetro ha pubblicato Compleanno di sangue (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), che prosegue l’altrettanto famosa serie di successo delle Donne del club omicidi.

Fotografia header: James Patterson, foto GettyEditorial 12-05-2021