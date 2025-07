Segreti, misteri e tensione: è il mix che caratterizza i quattro thriller di Robert Gold (che ha esordito con “I dodici segreti” e che è tornato in libreria con “Nove vite segrete”), nei quali lettrici e lettori seguono le indagini di Ben Harper, giornalista investigativo ossessionato dalla verità. Scopriamo allora i romanzi dell’autore inglese (pseudonimo di Rob Waddington), una delle voci contemporanee più apprezzate del genere investigativo, che sta vivendo un momento non facile a causa di una malattia

Nel panorama del thriller contemporaneo, Robert Gold, autore inglese classe ’70, si è affermato con i suoi romanzi: quattro titoli finora, tutti pubblicati in Italia da Longanesi – che ha appena proposto il romanzo Nove vite segrete, su cui torneremo dopo -, con protagonista Ben Harper, giornalista d’inchiesta dal passato angoscioso.

In cerca della verità con Ben Harper

Le trame di Gold sono spesso legate tra loro, e gli eventi di ogni romanzo si ripercuotono nei successivi: nonostante questa “serialità” esplicita, i quattro titoli si possono leggere anche senza rispettare l’ordine di pubblicazione. In ognuno di essi, infatti, i lettori e le lettrici seguono Ben Harper alla ricerca di una verità scomoda, nascosta e dolorosa tra le strade della città immaginaria di Haddley, un sobborgo londinese che è ispirato a Putney, dove risiede l’autore.

Al tema più investigativo si affiancano domande legate al mestiere di Harper: è lo stesso giornalista che, durante le sue indagini e riflessioni, si chiede quanto sia importante raccontare sempre la verità, a quale scopo, e quanto sia corretto trasformare i casi di cronaca in podcast e articoli da vendere…

I dubbi, la dedizione al lavoro e l’impegno del protagonista dei libri di Gold rendono questo personaggio umano e ancor più interessante da seguire nelle sue turbolente avventure. Perché, nonostante il pericolo sia dietro l’angolo, Harper sceglie sempre di inseguire la verità. Non mancano, però, momenti più teneri o divertenti: le storie di Robert Gold sono infatti arricchite da molti personaggi, comparse e figure ricorrenti (come la compagna di Ben), che allargano – e complicano – lo sviluppo della trama.

La malattia dell’autore

Proprio nel corso degli ultimi mesi, lo stesso scrittore (che usa uno pseudonimo), attraverso alcuni articoli firmati con il suo vero nome, Rob Waddington, ha rivelato di stare affrontando un percorso di chemioterapia dopo la diagnosi di cancro al pancreas al quarto stadio.

Una rivelazione scioccante per lui e la sua famiglia, come ha raccontato su The Bookseller, ma anche per l’intero mondo editoriale. Gold – o meglio, Waddington – è infatti direttore commerciale di Penguin Random House nel Regno Unito, e ha descritto così l’effetto dell’affetto ricevuto dai colleghi: “A volte nell’editoria siamo fin troppo critici, e ci concentriamo troppo su ciò che non va. (…) Quel pomeriggio, e nei giorni successivi alla diagnosi, ho percepito l’incredibile calore del nostro settore, in cui ci sono tante persone fantastiche”.

Proseguendo, lo scrittore ha riflettuto sui giorni vissuti in ospedale, ascoltando molti thriller in formato audiolibro (ad esempio, ha citato Lisa Jewell, Robert Harris, Freida McFadden, Scott Turow e Clare Douglas), e sull’affetto ricevuto anche da lettori e lettrici: “Gli autori non sono nulla senza i lettori, e sono sempre onorato quando una persona sceglie una delle mie storie. Ma quando mi dicono di essere rimasti senza parole per la mia diagnosi e si prendono il tempo di contattarmi direttamente, solo allora mi rendo conto di quanto siamo fortunati noi scrittori”.

Molti autori e autrici hanno provato a rendere in parole l’esperienza della malattia, tra gli ultimi Herman Koch. E Gold/Waddington, in un pezzo dal titolo Publishing People are Good People, confida: “Ho imparato che il cancro non ti permette di pianificare. L’esperienza di ognuno con il cancro è unica. Tutto quello che posso fare è alzarmi ogni giorno determinato a ricominciare”.

Robert Gold: i libri, in ordine cronologico

I dodici segreti

Ma torniamo alla produzione di Gold: il suo primo romanzo è I dodici segreti (Longanesi, traduzione di Giuseppe Maugeri), un thriller che ci presenta la figura di Ben Harper, dal passato drammatico. Sono trascorsi vent’anni dall’omicidio di suo fratello Nick e del suo amico (entrambi 14enni) per mano di due ragazze poco più grandi, e ora, il lavoro di Ben lo costringe a ritornare su quel caso che ha segnato la sua vita e quella di sua madre. Lui che si è sempre occupato di cronaca nera, deve ora svelare la sua storia, forse la più sconvolgente che abbia mai raccontato. Un recente omicidio sembra collegarsi alla morte di Nick, mentre emergono nuove prove e nuove – opache – verità: Ben si ritrova a scavare nella sua stessa vita e in quella della sua città natale, Haddley, dove l’unica certezza è che tutti nascondo dei segreti, e alcuni di questi sono molto pericolosi…

Gli undici inganni

Deciso a tornare a Haddley dopo anni vissuti a Londra, nel secondo libro di Robert Gold, Gli undici inganni (Longanesi, traduzione di Giuseppe Maugeri), il giornalista d’inchiesta indaga su una nuova storia che lo vede coinvolto in prima persona: una sera d’ottobre Harper assiste all’incendio della chiesa cinquecentesca di St Stephen e, soprattutto, interviene per salvare un uomo rimasto intrappolato. Neanche il tempo di uscire e quella misteriosa figura scappa, prima dell’arrivo dei soccorsi e prima che possa essere identificata. All’arrivo della polizia, all’interno di quello che resta della chiesa viene rinvenuto un cadavere e Haddley si popola di domande, dubbi e voci. Si è trattato di un incidente o di un incendio doloso?

Harper, che nel frattempo sta lavorando a un podcast sulla morte del fratello, si ritrova invischiato in una rete di bugie e segreti, ancora una volta legati al passato della sua città… solo all’apparenza un tranquillo sobborgo di Londra.

Dieci secondi

Da una cena tra amici al rapimento di una donna, nel giro di poche pagine i lettori e le lettrici di Robert Gold si trovano catapultati in una situazione ricca di tensione e potenzialmente drammatica. La donna in questione è Madeline Wilson, il capo di Ben, e i suoi rapitori hanno subito fatto sapere di non contattare la polizia. L’unica soluzione è quindi Ben: pronto a scavare nel passato di Madeline per scoprire chi possa essere il colpevole, e soprattutto pronto a salvarla in una corsa contro il tempo. Un’indagine di dieci anni prima sembra essere la chiave ma sono molte le persone coinvolte e le lancette scorrono inesorabili…

Dieci secondi (Longanesi, traduzione di Giuseppe Maugeri) è una lotta all’ultimo secondo, un thriller nel quale gli inganni e le sottotrame intrappolano lettori e lettrici e aumentano il desiderio di arrivare a una soluzione. E ancora una volta è l’ingegno di Ben Harper, capace di seguire ogni pista senza perdersi d’animo, a risolvere la situazione.

Nove vite segrete

E veniamo ora al quarto e più recente libro di Robert Gold, Nove vite segrete (Longanesi, traduzione di Giuseppe Maugeri). Il passato, come sa bene Harper, è un gorgo misterioso capace, quando me no ce lo si aspetta, di riemergere. Dopo trent’anni dall’omicidio di Alaka Jha, giornalista del Richmond Times che con le sue interviste ha dato voce a molte donne vittime di abusi domestici, sua figlia, la dottoressa Uma Jha, ha deciso di contattare Ben Harper per scoprire la verità. Un caso rimasto irrisolto da molto tempo non è certo facile da affrontare, ma Harper, che sente un legame con la donna a causa del suo passato, è determinato a scoprire chi ha voluto uccidere Alaka e mettere a tacere la vicenda.

Come se non bastasse, in un crescendo di tensione, Uma viene minacciata di morte e Harper capisce di essere sempre più vicino a risolvere un mistero nel quale sono coinvolte più persone di quante potesse aspettarsi…