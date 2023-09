“The Turnglass La clessidra di cristallo”: un curioso romanzo “tête-bêche” (per un enigma da risolvere)

“The Turnglass. La clessidra di cristallo” è un libro assai particolare: contiene una storia narrata da due voci, e un enigma. Si può leggere in una direzione o nell’altra, in un continuo rovesciamento di prospettiva. Si rifà ai libri “tête-bêche”, amati dai rilegatori dell’Ottocento, che contenevano due testi o due romanzi (a volte scritti da autori diversi) cuciti insieme in modo che, voltando il volume, si potesse passare da una storia all’altra…

Discendenti della rilegatura dos-à-dos dei testi religiosi, i libri “tête-bêche”, amati dai rilegatori dell’Ottocento, contenevano due testi o due romanzi (a volte scritti da autori diversi) cuciti insieme in modo che, voltando il libro, si potesse passare da una storia all’altra.

Fa parte dell’affascinante categoria The Turnglass. La clessidra di cristallo, in uscita per Longanesi e in corso di traduzione in 12 Paesi, che contiene una storia narrata da due voci, ma un solo enigma. Si può leggere in una direzione o nell’altra, in un continuo rovesciamento di prospettiva tra l’Inghilterra di fine Ottocento e la California degli anni Trenta dei primi film sonori.

La trama? Alla fine dell’Ottocento il giovane medico Simeon Lee approda sulla desolata isola di Ray, al largo della costa dell’Essex. L’unica dimora è la misteriosa Turnglass House, abitata dal ricco cugino Parson Oliver Hawes. Un mistero si cela tra quelle mura: Parson è infatti convinto che qualcuno lo stia avvelenando. I suoi sospetti ricadono sulla cognata Florence, già confinata nelle stanze più remote della casa dopo aver ucciso il fratello. Simeon inizia a indagare fino a quando scopre un libro misterioso nella biblioteca della casa. Il libro contiene la storia di un autore trovato morto a Hollywood in quello che per Simeon è il futuro.

L’autore è Oliver Tooke, trovato morto suicida nel suo studio nella California degli anni Trenta. La sua morte ha qualcosa di sospetto secondo l’amico Ken Kourian che, seguendo le indagini, riesuma una vecchia storia: quella del fratello di Oliver, rapito quando erano bambini e della reclusione della madre Florence in manicomio. Ken dovrà decifrare gli indizi nascosti nell’ultimo libro dell’amico, un curioso romanzo “tête-bêche”, che racconta di un giovane medico di nome Simeon Lee che, nel 1880, accetta un incarico sull’isola di Ray…

L’autore di The Turnglass. La clessidra di cristallo, Gareth Rubin, è laureato in Letteratura inglese al St. Andrews College, ha studiato recitazione all’East 15 Acting School. Scrittore e giornalista, ha firmato tra gli altri The Great Cat Massacre: A History of Britain in 100 Mistakes (2014) e Liberation Square (2014), thriller ambientato in una Londra occupata dall’Unione sovietica.

