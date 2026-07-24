Tanti film tratti da libri alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

Annunciati i film protagonisti dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Tante le pellicole tratte o liberamente adattate da libri, italiani, e non solo, tra cui “Il fuoco che ti porti dentro” (Antonio Franchini), “La ragazza con la Leica” (Helena Janeczek) e “La città dei vivi” (Nicola Lagioia) e “Scherzetto” (Domenico Starnone) – I particolari

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dai cinefili: la Mostra del Cinema di Venezia 2026, giunta all’83esima edizione. I riflettori si accenderanno sul Lido dal 2 al 12 settembre ma, intanto, possiamo cominciare a dare un’occhiata al cartellone ufficiale, svelato dal presidente Pietrangelo Buttafuoco e dal Direttore Alberto Barbera.

E anche quest’anno non mancheranno i libri tratti dai film alla Mostra.

I film in concorso

20 i film in concorso, di cui 5 gli italiani che si contenderanno il Leone d’oro. Ink di Danny Boyle (celebre regista del cult Trainspotting) aprirà la Mostra, mentre il film di chiusura sarà l’italiano Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato Fuori Concorso.

Tanti saranno anche gli eventi collaterali, tra cui un evento privato che celebrerà il Back to Hogwarts, i 25 anni di Harry Potter, con installazioni e performance, oltre alla visione del primo capitolo cinematografico, La pietra filosofale.

I film tratti dai libri alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

C’è un dettaglio che, come anticipato, ha attirato la nostra attenzione: la presenza di tanti titoli tratti da libri, sia italiani sia stranieri.

Andiamo a vederli nel dettaglio, e chissà che non possano far parte delle letture di quest’estate, così da arrivare al festival preparati…

Il fuoco che ti porti dentro

Cominciamo con i film che si contenderanno il Premio più ambito: il Leone d’oro. Tra i titoli troviamo Il fuoco che ti porti dentro, diretto dal regista napoletano Edoardo De Angelis (tra gli ultimi suoi lavori figurano Comandante, al cinema, e l’adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti).

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Antonio Franchini (scrittore e editor, a lungo in Mondadori e poi nel Gruppo Giunti), edito da Marsilio e arrivato in libreria nel 2024.

Il libro, finalista al Premio Campiello 2024 e al Premio Flaiano, esplora la figura di Angela, la madre dell’autore. Un personaggio incredibilmente complesso, che sembra incarnare “tutti gli orrori dell’Italia: il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore…”. Il memoir si interroga su ciò che sta dietro la furia della donna, un “fuoco interno che la divora, privo di qualsiasi ragione come il cuore nascosto di un vulcano”.

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Come mostrato dalla clip, a interpretare la madre sarà Vanessa Scalera. La sceneggiatura è firmata da Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e lo stesso Edoardo De Angelis.

Nel film, la cena della Vigilia di Natale diventa un vero e proprio campo di battaglia emotivo: Angela, infatti, ha raggiunto il figlio Antonio, che si è costruito una famiglia e una carriera di successo a Milano, e sembra decisa a restare.

Look Back

Cambiamo decisamente argomento con Look Back, del regista giapponese Hirokazu Koreeda, adattamento del manga firmato dall’apprezzato Tatsuki Fujimoto, autore, tra gli altri, della serie di successo Chainsaw Man.

Il fumetto, un coming of age da cui è stato tratto anche un anime nel ’22, racconta dell’incontro tra due ragazze di provincia accomunate dalla passione per i fumetti: Fujino, popolare sia fra i suoi coetanei sia fra gli adulti, sicura del proprio talento nel disegno, e Kyomoto, hikikomori timida ma dalle doti grafiche straordinarie.

Riflessioni sulla fugacità del tempo e sulla difficile ricerca del proprio posto nel mondo accompagnano l’evoluzione del rapporto tra le due amiche fino al tentativo di entrambe di affermarsi nel mondo dei manga.

Succederà questa notte

Liberamente tratto da un libro anche il film del noto regista Nanni Moretti, Succederà questa notte, che riconferma il legame tra il regista e lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. Dopo l’adattamento di Tre piani, uscito al cinema nel ’21, è la volta del romanzo Legami, edito da Gramma Feltrinelli, nella traduzione di Raffaella Scardi.

Il libro è una racconta di racconti che ruotano attorno alla “possibilità di ricominciare daccapo, e di abbattere così i muri del pregiudizio e dell’esclusione“. Tra le pagine un’amicizia è chiamata a lenire la malattia, un figlio prova ad allontanare il padre dalla sua patologica volubilità, un’occasione perduta torna per essere colta…

Come raccontato dal regista al Messaggero, il film “intreccia tra loro alcuni racconti del libro per creare una storia unica”, una storia d’amore in cui non mancheranno degli elementi musical. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista con Valia Santella e Federica Pontremoli e nel cast compaiono Jasmine Trinca, Louis Garrel e Angela Finocchiaro. In una piccola parte, reciterà anche lo stesso regista. Di seguito una clip in anteprima.

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Tra i film in concorso tratti da un libro anche Mr. Nelson, Did You Kill People?, diretto da Shinya Tsukamoto e ispirato all’omonimo libro autobiografico di Allen Nelson, veterano afroamericano della guerra del Vietnam.

Scherzetto

Tra i film tratti dai libri presentati al Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Fuori concorso spicca invece Scherzetto, diretto dal noto regista napoletano Mario Martone (tra gli ultimi film Qui rido io e Fuori, che tra l’altro era liberamente ispirato alle opere L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza).

Il film si basa sul romanzo, edito da Einaudi, dello scrittore Domenico Starnone, che ha già visto i suoi libri adattati sul grande schermo (Lacci e Confidenza, solo per citarne due).

Protagonisti sulla carta (e sullo schermo) un nonno e un nipote, che si saranno visti sì e no due volte in tutto. Il nonno ha superato i 70 anni, è un noto illustratore, vive da molto tempo in assoluta solitudine. Il nipote di anni ne ha 4, e parla come un libro stampato. I due passeranno insieme tre giorni interi. E in 72 ore si svolge il romanzo, “uno ‘scherzetto’ da camera in cui convivono la rabbia di invecchiare e la fiducia nel futuro”.

“Mi sono innamorato del romanzo di Starnone Scherzetto a cominciare dal titolo. Due personaggi agli estremi della vita, una situazione familiare spesso comica, un unico ambiente, e dei fantasmi”, ha spiegato il regista.

Sarà Toni Servillo a interpretare Daniele Mallarico; lo affianca Lorenzo Perrotta, nei panni del nipote Mario. Lo stesso regista, affiancato da Ippolita Di Majo, firma la sceneggiatura.

La ragazza con la Leica

E passiamo ora alla sezione Orizzonti, che si apre con La ragazza con la Leica della regista Alina Marazzi, adattamento dell’omonimo romanzo di Helena Janeczek (qui un’intervista all’autrice in occasione dell’uscita del libro, edito da Guanda).

Vincitore del Premio Strega 2018, il libro racconta la storia di Gerda Taro, la prima fotografa a cadere su un campo di battaglia. Ma racconta anche l’amore con Robert Capa, che le aveva insegnato a usare la Leica e con cui era partita in direzione della Guerra di Spagna. E così, mentre a Parigi una sfilata di bandiere rosse ricorda la donna nel giorno del suo 27esimo compleanno (giorno che coincide con quello del suo funerale), il romanzo restituisce le istantanee dei giovani personaggi, ragazzi degli anni ’30 alle prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro…

Ancora pochi i dettagli sul film, che vedrà Emilia Schule nei panni di Gerda Taro e Alina Marazzi e Bibiana Santella alla sceneggiatura.

La città dei vivi

Concludiamo il nostro percorso sui film tratti da libri protagonisti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026 con La città dei vivi, diretto da Edoardo Gabbriellini e presente nella sezione Orizzonti. Il film è liberamente ispirato all’omonimo libro di Nicola Lagioia, edito da Einaudi, da cui sono stati tratti anche un podcast e uno spettacolo teatrale (ne avevamo parlato qui).

La città dei vivi segue le vicende che hanno portato alla morte Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 a Roma per mano di Manuel Foffo e Marco Prato. Lagioia si mette sulle tracce del delitto intervistando i protagonisti della vicenda, raccogliendo documenti e testimonianze, incontrando i genitori di Luca Varani e intrattenendo un carteggio con uno dei due colpevoli.

Come ha spiegato il regista, l’adattamento per il grande schermo “ha avuto un cammino intenso. Con questo film abbiamo provato a raccontare un frammento di vita di un ragazzo, prima che diventasse una notizia, avvicinandoci alla sua storia con pudore e tenerezza“.

Nel cast Valerio Mastandrea insieme al protagonista Emanuele Maria Di Stefano.

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Piccola menzione anche per La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini, presente nella sezione Restaurati. Il film del 1960 è liberamente tratto dal racconto Una notte del ’43 della raccolta Cinque storie ferraresi, libro con il quale Giorgio Bassani vinse il Premio Strega nel 1956.

Tanti spunti di lettura, dunque, di generi anche molto diversi tra loro. Lettrici e lettori potranno approfittare delle vacanze estive per (ri)scoprire questi romanzi, in attesa di poterli vedere adattati sul grande schermo.

Fotografia header: Getty Editorial 24-07-26