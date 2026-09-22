The Booker Prize 2026: ecco la shortlist finalista

Sono stati annunciati i finalisti del Booker Prize 2026, che premia le migliori opere di narrativa scritte in inglese. A giocarsi la vittoria saranno i romanzi di M. John Harrison, Marlon James, Luke Kennard, Rebecca Perry, Elizabeth Strout e Douglas Stuart – I particolari

Entra nella fase decisiva uno dei premi letterari internazionali più importanti e ambiti. Per il secondo anno consecutivo, tra l’altro, la lista dei finalisti del Booker Prize è stata annunciata nel corso di evento pubblico al Southbank Centre di Londra, alla presenza della presidente di giuria Mary Beard e degli altri membri della giuria (Raymond Antrobus, Jarvis Cocker, Rebecca Liu e Patricia Lockwood).

La shortlist del Booker Prize 2026

E veniamo ai 6 libri finalisti al Booker Prize 2026, che sono:

The End of Everything di M. John Harrison (Serpent’s Tail);

di (Serpent’s Tail); The Disappearers di Marlon James (Hamish Hamilton) – in Italia per NN nell’autunno 2027;

di (Hamish Hamilton) – in Italia per NN nell’autunno 2027; Black Bag di Luke Kennard (John Murray);

di (John Murray); May We Feed the King di Rebecca Perry (Granta);

di (Granta); The Things We Never Say di Elizabeth Strout (Viking) – in uscita per Einaudi;

di (Viking) – in uscita per Einaudi; John of John di Douglas Stuart (Picador) – in Italia con Mondadori;

“These novels range from the hilarious to the discomfiting, from the frighteningly strange to the alarmingly domestic, from the powerfully shocking to the intriguingly understated. In them, we meet characters from different countries and different centuries, created by authors 40 years apart, new talent and well-known favourites”, si legge nella newsletter ufficiale del premio a proposito dei finalisti.

Restano quindi fuori dalla shortlist i seguenti libri:

The Shadow of the Object di Chloe Aridjis (Chatto & Windus);

di (Chatto & Windus); Switzy di Emma Cline (Chatto & Windus);

di (Chatto & Windus); Helen of Nowhere di Makenna Goodman (Fitzcarraldo Editions);

di (Fitzcarraldo Editions); The Renovation di Kenan Orhan (Hamish Hamilton);

di (Hamish Hamilton); The Palm House di Gwendoline Riley (Picador);

di (Picador); All Them Dogs di Djamel White (John Murray);

di (John Murray); The Vivisectors di Missouri Williams (4th Estate) – in Italia per NN nella primavera 2027.

Ricordiamo che il Booker Prize dà spazio alle migliori opere di narrativa scritte in inglese e pubblicate nel Regno Unito e/o in Irlanda tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, firmate da autrici e autori di qualsiasi nazionalità.

Quanto al libro vincitore, sarà annunciato lunedì 9 novembre (in palio ci sono 50mila sterline).

A proposito di vincitori, nel 2025 si è imposto David Szalay che, nella settimana successiva alla sua vittoria, ha venduto solo nel Regno Unito oltre 7.900 copie di Nella carne (Adelphi), con un aumento delle vendite pari al 1.441% rispetto alla settimana precedente.