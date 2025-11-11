Quando parliamo di Booker Prize parliamo di uno dei premi letterari più ambiti al mondo (tra le altre cose, al vincitore vanno 50mila sterline).

A Londra è stata assegnata l’edizione 2025 del Booker, con la vittoria di Flesh di David Szalay, pubblicato da Adelphi con il titolo Nella carne (e la traduzione di Anna Rusconi): dopo due raccolte di racconti, Tutto quello che è un uomo e Turbolenza, Nella carne è “un romanzo acuto, che getta un nuovo sguardo, necessario, sulla parabola del maschio contemporaneo. Un’opera capace di esplorare le dinamiche relazionali anche da punti di vista scomodi”, come abbiamo scritto nel nostro approfondimento.

Quest’anno in finale erano arrivati altri 5 titoli (si è passati da 150 a 13, fino alla sestina che si è giocata la vittoria): Flashlight di Susan Choi, The Loneliness of Sonia and Sunny di Kiran Desai (che vinse il Booker Prize 19 anni fa con Eredi della sconfitta), Audition di Katie Kitamura (uscito in Italia per Bollati Boringhieri, con il titolo Audizione e la traduzione di Costanza Prinetti), The Rest of Our Lives di Ben Markovits e The Land in Winter di Andrew Miller.

A comporre la giuria, il presidente Roddy Doyle, noto autore irlandese pubblicato in Italia da Guanda, l’autrice nigeriana Ayòbámi Adébáyò, il critico britannico Chris Power, l’autrice americana Kiley Reid e l’attrice (ed editrice) Sarah Jessica Parker.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, a vincere era stata Samantha Harvey con Orbital, uscito per NN (tra i libri del 2025 consigliati dalla nostra redazione, ndr).