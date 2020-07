Nove autrici (su tredici) in corsa per il Booker Prize 2020

Da Hilary Mantel ad Anne Tyler: ben nove romanzi firmati da scrittrici tra le tredici opere in corsa per l’edizione 2020 del Booker Prize, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari internazionali (l’anno scorso vinto da Margaret Atwood e Bernardine Evaristo)

Sono tredici i romanzi in corsa per l’edizione 2020 di uno dei più prestigiosi premi letterari internazionali, il Booker Prize. Come sottolinea il New York Times (che riporta l’elenco completo dei nomi), tra questi, nove sono firmati da scrittrici.

Compare nella lista il terzo e conclusivo capitolo della saga di Hilary Mantel su Thomas Cromwell, The Mirror and the Light (che dovrebbe uscire in Italia in autunno), il seguito di Wolf Hall e Anna Bolena: Una Questione di Famiglia, entrambi vincitori del Booker Prize e pubblicati da Fazi Editore (se vincesse Mantel, dunque, sarebbe la prima autrice a ricevere l’ambito riconoscimento per tre volte).

Anche Anne Tyler, con Un ragazzo sulla soglia (Guanda, traduzione di Laura Pignatti), è nell’elenco. Nel suo ultimo romanzo l’autrice, premio Pulitzer per Lezioni di respiro, torna a narrare con ironia e delicatezza la vita degli abitanti di Baltimora.

In gara anche Diane Cook, Tsitsi Dangarembga, Avni Doshi, Gabriel Krauze, Colum McCann, Maaza Mengiste, Kiley Reid, Brandon Taylor, Douglas Stuart, Sophie Ward e C Pam Zhang.

Quest’anno il premio sarà assegnato a novembre, mentre l’anno precedente il Booker Prize 2019 era stato vinto da due scrittrici, la canadese Margaret Atwood, con I testamenti (Ponte alle grazie), e l’inglese Bernardine Evaristo, con Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton).

Fotografia header: (c) Michael Lionstar