Del Maino, il ritorno in libreria “controcorrente” di un marchio di fine ‘700

Nata come bottega di stampatori, Del Maino era già attiva tra fine ‘700 e inizio ‘800 quando, tenuta d’occhio dalle autorità del Ducato di Parma e Piacenza, metteva con coraggio in circolo le idee della Rivoluzione francese. Ora torna in libreria proponendo una scommessa editoriale controcorrente. Si parte con 4 collane e un romanzo americano mai tradotto nella nostra lingua, “Alamo” di Stephen Harrigan – I particolari sul progetto e sulla storia del marchio

Il 22 settembre torna in libreria un antico marchio editoriale italiano, Del Maino, e lo fa con un romanzo americano mai tradotto nella nostra lingua, Alamo di Stephen Harrigan, autore classe ’48.

Il libro, che esce nella collana di narrativa Bigfoot, è “una grande epopea storica”.

Quella di Del Maino è una storia avventurosa: nata come bottega di stampatori e librai, era attiva già tra fine ‘700 e inizio ‘800 quando, tenuta d’occhio dalle autorità del Ducato di Parma e Piacenza, metteva con coraggio in circolo le idee della Rivoluzione francese.

Mauro e Gaetano Del Maino credevano che i libri servissero a far circolare le idee, ed è da quell’approccio che il marchio riparte oggi, per iniziativa del laboratorio creativo Krèati, e sotto la direzione editoriale di Nicola Manuppelli.

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Distribuzione diretta e quattro collane

Una scommessa editoriale controcorrente: la “nuova” Del Maino punta sulla distribuzione diretta e a crescere un’opera alla volta, con “la convinzione che i libri possano far circolare idee, modificare il nostro modo di guardare il mondo e raggiungere molte persone senza rinunciare, per questo, all’intelligenza”.

La casa editrice si articolerà in quattro collane: Bigfoot sarà dedicata alla narrativa; One Day raccoglierà romanzi e storie “capaci di raccontare il nostro tempo”; Kraken si rivolgerà ai lettori più giovani; Pamphlet recupererà invece “lo spirito libero e trasversale dei pamphlet di un tempo attraverso testi del passato e opere nuove, difficili da collocare nelle categorie tradizionali, libri capaci di attraversare generi, argomenti e forme differenti”.

Tra l’altro, dalla nuova casa editrice spiegano che il secondo volume della collana Bigfoot sarà pubblicato solo dopo che il primo avrà venduto le prime mille copie.

Il Pamphlet di Pasquale Panella

Tra i primi autori del catalogo figurano William Goldman (romanziere e sceneggiatore due volte premio Oscar), Sue Townsend (la creatrice di Adrian Mole, tra le scrittrici inglesi più amate degli ultimi decenni), Emily Haworth-Booth e l’artista francese Benoît Debecker.

Del Maino intende inoltre pubblicare, tra le sue prime proposte nella collana Pamphlet, Pasquale Panella (con un libro intitolato, appunto, Pamphlet), riportando in libreria anche Alessandro Verri, autore legato alla storia originaria della casa editrice, e, nel tempo, l’opera completa di Victor Hugo, a partire da alcuni testi inediti.

Libri in brossura, curati nella carta e nell’impaginazione

“Sul solco dei paperback angloamericani di Penguin”, Del Maino proporrà la sua narrativa attraverso libri in brossura, curati nella carta e nell’impaginazione, ad alta leggibilità, pensati per restare a lungo tra le mani dei lettori e delle lettrici.

Le copertine saranno affidate all’artista Hurricane Ivan, che ha disegnato il logo di Del Maino “e che, dopo un confronto diretto con ogni opera, darà a ogni pubblicazione una fisionomia autonoma”.

Ad accompagnare Del Maino ci saranno il sito, una pagina Instagram e un Substack culturale, Calibano, a cura di Antonio Coletta, con rubriche, conversazioni, video e contributi di scrittori, giornalisti, critici e artisti italiani e internazionali, per raccontare i mondi, le storie e le idee che gravitano attorno alla casa editrice, ai suoi autori e ai suoi libri.