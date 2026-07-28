The Booker Prize 2026: ecco i 13 libri nella longlist

Entra nel vivo uno dei premi letterari più rilevanti al mondo (con oltre 55 anni di storia alle spalle): è stata infatti annunciata la longlist del Booker Prize 2026, selezionata dalla giuria, presieduta dalla classicista, scrittrice e conduttrice tv Mary Beard.

Con lei in giuria anche il poeta e scrittore Raymond Antrobus, il musicista, scrittore e conduttore Jarvis Cocker, la giornalista e critica letteraria Rebecca Liu e la romanziera, poetessa e saggista Patricia Lockwood (già finalista al Booker Prize).

Spazio alle migliori opere di narrativa scritte in inglese e pubblicate nel Regno Unito e/o in Irlanda tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, firmate da autrici e autori di qualsiasi nazionalità.

Ecco la lista dei 13 libri nella longlist:

The Shadow of the Object di Chloe Aridjis (Chatto & Windus);

di (Chatto & Windus); Switzy di Emma Cline (Chatto & Windus);

di (Chatto & Windus); Helen of Nowhere di Makenna Goodman (Fitzcarraldo Editions);

di (Fitzcarraldo Editions); The End of Everything di M. John Harrison (Serpent’s Tail);

di (Serpent’s Tail); The Disappearers di Marlon James (Hamish Hamilton) – in Italia per NN nell’autunno 2027;

di (Hamish Hamilton) – in Italia per NN nell’autunno 2027; Black Bag di Luke Kennard (John Murray);

di (John Murray); The Renovation di Kenan Orhan (Hamish Hamilton);

di (Hamish Hamilton); May We Feed the King di Rebecca Perry (Granta);

di (Granta); The Palm House di Gwendoline Riley (Picador);

di (Picador); The Things We Never Say di Elizabeth Strout (Viking);

di (Viking); John of John di Douglas Stuart (Picador);

di (Picador); All Them Dogs di Djamel White (John Murray);

di (John Murray); The Vivisectors di Missouri Williams (4th Estate) – in Italia per NN nella primavera 2027.

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Qualche statistica sul premio

Quest’anno gli scrittori e le scrittrici scelte rappresentano ben 7 nazioni e 3 continenti differenti, tra cui il Messico e la Turchia (rispettivamente con Chloe Aridjis e con Kenan Orhan). Mentre sono due gli autori che hanno già vinto almeno una volta il premio: Marlon James, nel 2015, e Douglas Stuart, nel 2020. Curioso, inoltre, il divario di età tra il candidato più giovane e quello meno: la giuria ha infatti selezionato l’opera del 28enne Djamel White ma anche il libro dell’81enne M. John Harrison.

Quando verrà annunciata la shortlist?

Il 22 settembre l’annuncio della shortlist, mentre il libro vincitore sarà annunciato lunedì 9 novembre (in palio 50mila sterline).

Il vincitore del premio nel 2025, David Szalay, nella settimana successiva alla sua vittoria, ha venduto solo nel Regno Unito oltre 7.900 copie di Nella carne (Adelphi), con un aumento delle vendite pari al 1.441% rispetto alla settimana precedente.

Fotografia header: The Booker Prize 2026 longlist (Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation)