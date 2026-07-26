Il Premio Bancarella 2026 a Lorenza Gentile

A Pontremoli si è svolto l’appuntamento conclusivo del Premio Bancarella 2026. A vincere è “La volta giusta” di Lorenza Gentile, davanti a “Scandalo a Hollywood” di Felicia Kingsley – I particolari

A Pontremoli si è svolto l’appuntamento conclusivo del Premio Bancarella 2026. A ottenere l’ambito riconoscimento dei librai pontremolesi è stato il romanzo La volta giusta di Lorenza Gentile (Feltrinelli), con 181 voti.

Dopo che la vittoria nel 2025 è andata a Come l’arancio amaro (Bompiani) di Milena Palminteri , quest’anno il San Giovanni di Dio è dunque andato al romanzo di Lorenza Gentile, davanti a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley (Newton Compton Editori), seconda con 150 voti, Mi chiamo Ruggine di Gianlivio Fasciano (Castelvecchi), terzo con 125 preferenze, L’Anna che verrà di Annalisa Menin (Giunti Editore), quarta con 119 voti, Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia, edito da Rizzoli (114 preferenze) e Io sono perfetto di Paolo Ruffini (La Nave di Teseo), con 109 voti.

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La storia del Premio Bancarella

La storia (e la nascita) del Premio Bancarella è legata alla tradizione dei librai pontremolesi, che dall’alta Lunigiana, terra di grande emigrazione, per generazioni si sono dimostrati appassionati librai ambulanti. Per i venditori ambulanti pontremolesi, l’appuntamento era in primavera, al passo della Cisa, sull’antico itinerario della via Francigena, che divide la Lunigiana dalla Padania.

Qui ci si dividevano le zone di vendita e ci si scambiava informazioni utili. Nel tempo, molti di questi librai ambulanti hanno poi aperto propri negozi nel Nord Italia.

Il Premio Bancarella nacque tra il 1952 e il 1953 a Mulazzo, e il primo vincitore fu Ernest Hemingway.

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Fotografia header: Lorenza Gentile nella foto di Bianca Rizzi