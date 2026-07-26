Editoria: Il Pensiero Scientifico, 80 anni di cultura medica

Fondata a Roma nel ’46, dall’intellettuale Luciano De Feo, da 80 anni la casa editrice Il Pensiero Scientifico si occupa di “cultura medica”, tra riviste, libri e attività di comunicazione. Nel 1948 è stato “Pennicillina” di Sir Alexander Fleming, autore della rivoluzionaria scoperta, il primo libro pubblicato. Ora, per festeggiare la ricorrenza, arriva il volume celebrativo “Diventando ciò che siamo” – I particolari

Fondata a Roma il primo luglio del ’46, dall’intellettuale Luciano De Feo (giornalista, fondatore del Sindacato Istruzione Cinematografica, direttore dell’Istituto Nazionale LUCE e, successivamente, dell’Istituto Internazionale del Cinema Educativo ICE), la casa editrice Il Pensiero Scientifico compie 80 anni (per conoscere la storia completa di questa realtà, rimandiamo al sito, ricco di dettagli e immagini).

Prima di dar vita alla casa editrice, De Feo aveva fondato la Rivista Internazionale del Cinema Educatore, pubblicata in cinque edizioni (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), ed era stato tra gli artefici della nascita della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Giuseppe Lazzaro è stato il direttore della prima rivista di Il Pensiero Scientifico, Recenti Progressi in Medicina, mensile di informazione e aggiornamento per il medico.

Non a caso, nel 1948 è stato Pennicillina di Sir Alexander Fleming, autore della rivoluzionaria scoperta, il primo libro pubblicato, in un momento storico in cui la divulgazione scientifica in Italia era ancora agli albori.

Negli anni ’50 il catalogo si è arricchito di trattati come la Fonocardiografia clinica di J. Schmidt-Voigt (la prima pubblicazione medica ad aver allegato uno strumento “sonoro”, un disco a 45 giri), il Trattato di endocrinologia di R.H. Williams e la Medicina Nucleare di Aldo Perussia, edito nel 1953. Spazio, inoltre, a una serie di volumi dedicati alla tubercolosi e curati da Vincenzo Monaldi.

Nel corso degli anni ’60 il catalogo si è ampliato, “nella ricerca di integrazione tra cultura scientifica e umanistica“, ed è stato “messo a fuoco il panorama della cultura medica in tutti i suoi aspetti”.

Nel 1974 è venuto a mancare il fondatore, ma l’azienda ha conservato il proprio carattere familiare. Tra le nuove collane, anche Piccola Biblioteca di Neuropsichiatria.

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Nel frattempo, si sviluppano le riviste: ad esempio, alla fondazione della Rivista dell’Infermiere, che dopo 20 anni assumerà il titolo di Assistenza Infermieristica e Ricerca, fa seguito, un anno dopo, il bimestrale Ricerca & Pratica.

Tra gli anni ’90 e il 2000, poi, nel settore della salute mentale, l’esperienza della PBN e dei Quaderni del CNR si rinnova nella collaborazione con differenti Scuole psichiatriche. Sempre nel 2000, da una costola del Pensiero, nasce l’agenzia di comunicazione Think2it.

Nel luglio 2013, con la morte di Francesco De Fiore, la presidenza del Consiglio di amministrazione è stata assunta da Luca De Fiore, direttore generale della casa editrice dal 1992.

Venendo al presente, il Pensiero Scientifico Editore ha costruito un catalogo che oggi conta circa 30 novità pubblicate ogni anno, affiancate da oltre 20 riviste accademiche, molte delle quali realizzate in collaborazione con alcune tra le società scientifiche più attive del Paese.

La casa editrice si distingue in particolare per la sua presenza in ambiti come la politica sanitaria e la bioetica, settori in cui – complice la specificità del contesto normativo e organizzativo italiano – uno sguardo editoriale radicato nel paese assume un valore particolare rispetto ai contenuti tradotti o mutuati da altri contesti.

Per festeggiare questi 80 anni, è stato stampato (in un’edizione fuori commercio) un volume celebrativo. Diventando ciò che siamo ripercorre storia e prospettive dell’azienda attraverso 14 capitoli, ciascuno dedicato a un tema diverso: dall’attenzione storica per l’alimentazione e la nutrizione, alle relazioni con istituti di ricerca e istituzioni per la promozione di una cultura delle evidenze scientifiche; dalla presenza in ambito psichiatrico e psicoanalitico allo sviluppo, anche in Italia, di una medicina genere-specifica.

Il volume sarà presentato e discusso nel corso dell’anno in una serie di incontri organizzati nell’ambito di congressi ed eventi tematici.