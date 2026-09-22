A Milano nasce Spazio Tenca, una nuova scuola di scrittura

A Milano, negli spazi che ospitano le redazioni di Laurana e Zolfo, nasce la scuola di scrittura creativa “Spazio Tenca”, una “nuova esperienza di didattica”: “Non corsi generici, ma percorsi specifici per imparare a progettare, scrivere e riscrivere”. Per i promotori, infatti, “per chi comincia la specializzazione non è una barriera, ma il punto di partenza migliore possibile”. Si parte quest’autunno con il romanzo storico e la poesia – I particolari

A Milano, in via Carlo Tenca n.7, nasce Spazio Tenca, una nuova scuola di scrittura che occupa gli stessi ambienti che già ospitano le redazioni di Laurana Editore e Zolfo Editore.

Spazio Tenca “affonda quindi le radici nell’esperienza concreta del lavoro sulla pagina e questa concretezza è quello che intende offrire agli iscritti”. La didattica, infatti, “non prevede generici corsi di scrittura creativa, ma offre percorsi dedicati a generi, forme e tecniche precise“: dal romanzo storico alla poesia, dal crime novel alla scrittura dell’orrore e oltre. “Territori diversi, ciascuno con i propri strumenti, ma anche occasioni per affrontare questioni fondamentali della scrittura”.

Il tutto “rigorosamente in presenza“, con un numero di iscritti limitato “per favorire uno scambio reale”, si discuterà di come costruire una storia, progettare un personaggio, trovare una voce, lavorare sulla lingua, usare una fonte, governare il ritmo, riconoscere ciò che in un testo funziona e ciò che invece deve essere riscritto.

Per i promotori, infatti, “per chi comincia la specializzazione non è una barriera, ma il punto di partenza migliore possibile“. I percorsi di Spazio Tenca “sono pensati tanto per chi ha già un progetto quanto per chi vuole semplicemente capire meglio”.

Si parte con romanzo storico e poesia

L’anno didattico 2026-2027 si apre con Inventare il passato – Strumenti e tecniche del romanzo storico, laboratorio condotto da Gabriele Dadati e Lucia Tilde Ingrosso a partire dal 24 ottobre.

Cinque sabati, uno al mese, per affrontare la narrazione storica attraverso teoria e pratica. Il punto di partenza è una domanda essenziale: come si può restituire al lettore un mondo scomparso senza finire a scrivere un manuale? Oggetto delle lezioni e delle esercitazioni – che occuperanno l’intera giornata, con un’ora di pausa pranzo – saranno il modello del viaggio dell’eroe e più in generale l’ideazione di una struttura, la ricerca documentaria, la costruzione di romanzi corali, famiglie e generazioni, il rapporto fra storia vera e invenzione e, nell’ultimo incontro, un momento di lavoro specifico sui progetti personali dei partecipanti che desiderano condividerli.

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Con inizio il 31 ottobre, toccherà poi a Non solo lirica – Leggere e scrivere poesia, percorso ideato e condotto da Alberto Cristofori. Cinque incontri di quattro ore l’uno “dedicati a un’idea di poesia più ampia di quella tradizionalmente associata alla sola effusione sentimentale”. In ogni incontro le prove di scrittura consentiranno agli iscritti “di rafforzare la padronanza degli strumenti retorici e stilistici e di trovare una voce più consapevole”.

I corsi in arrivo nel 2027

Da inizio 2027 a Spazio Tenca si esploreranno altri territori della scrittura, e precisamente quelli del crime novel, a cura di Giovanni Cocco, e dell’orrore, a cura di Orazio Labbate.

Per informazioni, il numero è 0223002408 e la mail è corsi@spaziotenca.it.