San Francesco al centro dell’autunno dei libri: sfida Barbero-Cazzullo (e Benigni…)

In autunno, in vista degli 800 anni dalla morte del “Patrono d’Italia” che ricorrono l’anno prossimo, Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo firmeranno due libri dedicati a San Francesco. Anche Roberto Benigni scriverà del Santo. E non saranno i soli…

Quando parliamo di Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo parliamo di due divulgatori di grande successo, anche in libreria. Sia lo storico, sia il giornalista e conduttore tv, torneranno in autunno con un nuovo libro, ma a colpire non è certo la doppia uscita, quanto una coincidenza: entrambi scriveranno di San Francesco d’Assisi. E non saranno i soli, in vista degli 800 anni dalla morte del “Patrono d’Italia” che ricorreranno l’anno prossimo…

Il nuovo libro di Cazzullo, sul “più italiano dei santi”

Iniziamo da uno degli autori italiani più venduti degli ultimi anni, Cazzullo: il 16 settembre Harper Collins Italia pubblicherà Francesco – Il più italiano dei santi. Nella scheda si spiega che, “lavorando direttamente sulle fonti medievali – a cominciare dalla prima biografia del santo, quella di Tommaso da Celano, condannata al rogo – e sugli studi più recenti di Jacques Le Goff e Chiara Frugoni”, l’autore “traccia anche la storia del francescanesimo attraverso i personaggi ispirati dal santo – sant’Antonio, Giotto, Dante, Cristoforo Colombo, padre Pio – fino al primo Papa chiamato Francesco”.

Dopo aver raccontato l’impero romano e l’antico testamento, dunque, il vicedirettore del Corsera si cimenta con “l’uomo più straordinario del secondo millennio dopo Cristo, capace, col suo esempio, di ispirare e illuminare anche i tempi di crisi che stiamo vivendo”.

Chi è stato veramente San Francesco? Risponde Barbero (in libreria e a teatro)

Ma a settembre (sempre il 16!), come detto, anche Barbero firmerà, per Laterza, un saggio su San Francesco. Per l’autore, sono almeno 7 le versioni della sua vita arrivate fino a noi, ed è davvero difficile stabilire chi fosse il “vero” Francesco. Nel libro lo storico “ricostruisce l’intricato gioco di specchi che ha moltiplicato, frazionato e alla fine costruito l’immagine di San Francesco”.

Non solo: anche il suo nuovo spettacolo teatrale è dedicato al Santo: “(…) Pochi sanno che l’immagine del Santo affabile e gioioso che predicava agli uccellini corrisponde ben poco alle testimonianze di chi lo aveva conosciuto. Testimonianze che presentano un personaggio molto più ruvido e conflittuale. L’ordine francescano dopo la sua morte ha corretto e ripulito la memoria del fondatore, dando luogo a una discussione ancor oggi aperta: chi è stato veramente Francesco?”, si legge nella presentazione dello spettacolo. Il taglio “critico” scelto da Barbero incuriosisce…

Come sottolinea la scheda del volume, non a caso, il Francesco che emerge dai ricordi dei discepoli “è un uomo tormentato, duro, capace di gesti dolcissimi e di asprezze inaspettate. Ma soprattutto, non è un solo Francesco, perché ognuno di coloro che lo aveva conosciuto lo ricordava a suo modo…”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Benigni e il Cantico delle Creature

Da San Francesco, il nuovo libro dell’amatissimo saggista e podcaster torinese, a un’altra uscita a tema. A quanto ci risulta, a ottobre anche Roberto Benigni firmerà (per Einaudi Stile Libero, che in questi giorni propone Il Sogno, volume dedicato all’Europa e firmato dal regista, attore e comico), un altro libro su San Francesco, che conterrà un commento dell’artista al Cantico delle Creauture (opera che, a sua volta, quest’anno ha compiuto 800 anni, come abbiamo raccontato nel dettaglio). In appendice, tra l’altro, ci sarà il discorso tenuto da Benigni davanti a Bergoglio.

A proposito del Cantico, inoltre, in autunno Garzanti proporrà – nei Piccoli Grandi Libri – un’edizione tascabile speciale, con l’introduzione del biblista Alberto Maggi.

Del resto, i valori rappresentati dal frate di Assisi, otto secoli dopo restano attualissimi. Incuriosiranno anche lettrici e lettori, oltre ai nostri saggisti?

Fotografia header: Alessandro Barbero (foto di Stefania D'Alessandro/Getty Images); Roberto Benigni (foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images); San Francesco ("Predica agli uccelli", Giotto); Aldo Cazzullo (foto di Stefania D'Alessandro/Getty Images)