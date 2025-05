Dalle biografie e autobiografie alle conversazioni di Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 dicembre 1936 – Città del Vaticano, 21 aprile 2025) con uomini di Chiesa, giornalisti e scrittori, fino ad arrivare ai testi per l’infanzia e alle riflessioni sulle questioni più importanti del nostro tempo, un percorso di lettura dedicato ad alcune delle opere più significative legate alla figura di Papa Francesco, per comprendere più a fondo il senso del suo pontificato e mantenere vivo il ricordo della sua storia e del suo pensiero attraverso uno degli strumenti più cari al cristianesimo, ovvero la parola…

C’è qualcosa di profondamente umano nel rivolgersi ai libri quando una voce si spegne — soprattutto se quella voce, come nel caso di Papa Francesco, ha segnato per anni la coscienza collettiva.

A poche settimane dalla scomparsa di Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 dicembre 1936 – Città del Vaticano, 21 aprile 2025) e dalla nomina di Papa Leone XIV a nuovo vescovo di Roma, l’impatto del suo messaggio di fede e di speranza continua infatti a risuonare dentro e intorno a noi, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da una profonda incertezza di valori e di prospettive future.

Ma a quali opere indirizzarci, in questo caso? Durante i dodici anni che Bergoglio ha trascorso al soglio di Pietro, infatti, i libri di Papa Francesco e i libri su Papa Francesco si sono susseguiti in gran numero, a cominciare dalle biografie e autobiografie fino ad arrivare alle conversazioni del pontefice con uomini di Chiesa, giornalisti e scrittori, senza dimenticare le encicliche, i libri per l’infanzia e le riflessioni sulle questioni più importanti del nostro tempo, tanto in ambito religioso quanto in ambito sociopolitico, ambientale, economico, tecnologico e di genere.

Abbiamo quindi raccolto in questo percorso – che non ha la pretesa di essere esaustivo e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza – alcune delle opere più significative legate alla sua figura, con l’intento non solo di offrire una chiave di lettura in più per comprendere il senso del suo pontificato, ma anche di mantenere vivo il ricordo della sua storia e del suo pensiero attraverso uno degli strumenti più cari al cristianesimo, ovvero la parola…

Cominciamo da Spera (Mondadori, a cura di Carlo Musso), autobiografia del Papa vincitrice del Premio Bancarella Unicum, che in un primo momento avrebbe dovuto vedere la luce solo dopo la sua morte, ma che il nuovo Giubileo della Speranza e le esigenze del tempo avevano convinto il Santo Padre a dare alle stampe già all’inizio del 2025. Il testo si apre raccontando le radici italiane e l’avventurosa emigrazione in America Latina degli avi di Papa Francesco, per svilupparsi attraverso gli entusiasmi e i turbamenti della giovinezza, la scelta vocazionale e la maturità, fino a coprire il suo intero pontificato. Un libro intimo e profondo, ma in cui vengono affrontati in modo schietto i temi più caldi della contemporaneità: i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, le migrazioni, la crisi ambientale, la condizione femminile, la sessualità, lo sviluppo tecnologico e il futuro della Chiesa e delle religioni.

Poco prima in libreria era già arrivata anche un’altra autobiografia di Papa Francesco, ovvero Life. La mia storia nella Storia (HarperCollins Italia), nella quale Jorge Mario Bergoglio condivide in prima persona le origini di quelle idee che in molti hanno considerato audaci e che hanno contraddistinto i suoi anni da vescovo di Roma: la sua voce e le sue memorie si alternano così a quella di un narratore che in ogni capitolo ricostruisce lo scenario storico in cui si inseriscono. Il pontefice aveva commentato l’opera con queste parole: “Life vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto il nostro pianeta, per non ripetere più gli errori del passato […], per imparare guardando indietro nel tempo, per ritrovare le cose non buone, quelle tossiche che abbiamo vissuto insieme ai peccati commessi, ma anche per rivivere tutto ciò che di buono Dio ci ha mandato“.

“Ecco un folle senza Dio che insegue il folle di Dio fino alla fine del mondo“: da questo attacco folgorante prende avvio un libro recentissimo che nessuno finora aveva avuto l’opportunità di scrivere. Il “folle senza Dio” è infatti uno scrittore ateo e anticlericale che si definisce un laicista militante, mosso dal desiderio di parlare a tu per tu con Papa Francesco, il “folle di Dio“, come amava definirsi anche il santo di cui Bergoglio aveva scelto il nome. Ed è così che il prolifico e pluripremiato scrittore spagnolo Javier Cercas si è interrogato ne Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia) sull’esistenza della vita dopo la morte venendo invitato a seguire Bergoglio nella visita papale in Mongolia, con la possibilità di scriverne liberamente, e usando la forma narrativa che lo ha reso celebre (quella del “romanzo senza finzione“) per parlare del ruolo della spiritualità e della trascendenza nella vita umana a partire dal confronto con il pontefice…

La speranza non delude mai

Imparare a vivere come “pellegrini di speranza“: è questo che chiedeva Papa Francesco nell’avviarsi verso l’anno giubilare 2025, un evento epocale che, se vissuto nel modo giusto, può costituire un’occasione irripetibile di rinascita per tutta l’umanità, in questo periodo segnato dall’instabilità a livello internazionale. E come proprio lui sottolineava nel volume La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore (Piemme), non è altri che la speranza l’elemento onnipresente nell’esistenza nostra e di chi ci circonda, finendo per intrecciarsi tanto al tema della famiglia quanto a quello dell’educazione, tanto alla nostra esperienza personale quanto alla situazione sociale, politica ed economica che stiamo affrontando. Ed è per questo che Bergoglio ci aveva tenuto a offrirci una guida spirituale per predisporci con consapevolezza all’Anno Santo, lasciandoci avvolgere dall’energia e dal sentimento di solidarietà che lo animeranno.

Una tematica cruciale al punto da essere stata affrontata spesso da Papa Francesco nei suoi incontri con bambine e bambini di tutto il mondo, accompagnata dall’invito a essere generosi, a non aver paura di piangere, a fare del bene nella vita, ma anche a sorridere e a fare sempre squadra. Alcune delle frasi più pregnanti che Bergoglio ha rivolto alle nuove generazioni sono state poi raccolte da padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, e accompagnate dalle vivaci e colorate immagini di Sheree Boyd, illustratrice newyorkese nata in Italia, nel volume I bambini sono speranza, edito da Salani nel 2020. Un testo dal quale viene fuori la volontà del Santo Padre di trasmettere il suo messaggio universale di condivisione e di accoglienza in un momento cruciale come quello della crescita, per educare gli adulti di domani all’onestà e all’altruismo ed evitare che apprendano “quella scienza della doppiezza che noi grandi purtroppo abbiamo imparato”.

Tra i libri su Papa Francesco che vale la pena (ri)scoprire c’è anche In dialogo con il mondo (Corbaccio, traduzione di Lucia Corradini), nato dalle domande che persone del mondo intero, non necessariamente cristiane, hanno potuto rivolgere al pontefice fra quelle che stavano loro più a cuore grazie all’iniziativa dell’Association Lazare e di numerose ONG nel 2022. Domande sulla sua vita e sul suo pontificato, sulla fede e sulla Chiesa, sulla pace e sulla guerra a cui si era prestato durante un lungo dialogo rivelatore. Ne era emerso un testo nel quale si delineava delineata una Chiesa diversa da quella che siamo abituati a immaginare, in grado di interrogarsi sulla ricchezza e sull’ingiustizia, sulla lotta alla violenza e sulla necessità di amministrare saggiamente i beni materiali, per affrontare con semplicità e calore le istanze sociali di cui lo stesso Bergoglio si è fatto portavoce in prima persona dal momento in cui è diventato vescovo di Roma.

“La forza del Vangelo di Dio converte i cuori, risana le ferite, trasforma i rapporti umani e sociali secondo la logica dell’amore”: era questa la fede di Papa Francesco, che non si dedicava alla proclamazione di astratti dogmi teologici ma preferiva ribadire, con la parola e l’esempio, fino a che punto il cristianesimo avesse che fare con la terra e con il cielo, con la storia e con l’eternità, con il corpo e lo spirito. Senza alternative né separazioni. È quanto emerge anche nell’opera del 2019 La via di Gesù. Il Vangelo secondo Francesco (Solferino), in cui i commenti di Jorge Mario Bergoglio ai quattro Vangeli presentati tra le pagine si muovono appunto su questa direttrice e riescono a parlare tanto ai credenti quanto ai non credenti – come sottolinea anche l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi nella prefazione -, rendendo rivoluzionarie le parole della Bibbia e mettendole in relazione con la nostra vita di ogni giorno.

Bergoglio – Una biografia politica

Fra i tanti libri su Papa Francesco spicca anche Bergoglio – Una biografia politica (Laterza) del docente Loris Zanatta, che punta a ricostruire le radici del pensiero di Bergoglio partendo dalla dimensione culturale in cui è cresciuto, dalla sua formazione e dalle sue convinzioni, che come anticipa il sottotitolo non possono esulare da un approccio di natura “politica”: naturalmente parliamo di “politica alta” e non di politica di partito, anche se secondo l’autore non c’è alta politica senza la politica concreta. Paladino della fede dei popoli contro la ragione delle élite, nemico della prosperità e cultore della povertà, devoto delle periferie religiose e ostile all’Occidente secolare, gesuita da capo a piedi, Papa Francesco è stato del resto un moderno erede della cristianità antica, e ne ha riscoperto e messo in pratica le credenze più autentiche proponendoci un modello di comportamento sempre chiaro e ispirato.

E veniamo ora a Sei unica, inno al genio femminile (Libreria Pienogiorno), pubblicato nel 2024 e che rappresenta un unicum nei libri scritti da Papa Francesco, essendo dedicato esclusivamente alla centralità della donna e al suo contributo nella costruzione di un mondo di vero progresso e di pace. In queste pagine le parole del pontefice si intrecciano pertanto a quelle di molte scrittrici, poetesse e artiste di ogni epoca e Paese: da Jane Austen e Hannah Arendt ad Agatha Christie e a Emily Dickinson, da Frida Kahlo ed Edith Stein a Saffo e a Madre Teresa di Calcutta, passando per Anna Frank, Maria Montessori, Santa Caterina da Siena, Virginia Woolf e molte altre. Edito in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana, Sei unica si configura così come un manifesto per celebrare il mondo migliore nel quale potremmo convivere: quello che mette il destino dell’essere umano anche nelle mani delle donne.

Il Credo è la preghiera che contiene la linfa vivificante della fede cristiana, ed ecco perché – in questa conversazione con don Marco Pozza del 2020 – Papa Francesco ci aveva tenuto ad affrontarne le verità. Il risultato è contenuto nell’opera Io credo, noi crediamo (Rizzoli), una condivisione con la comunità cristiana in cui il pontefice rammentava fino a che punto professare il Credo significhi testimoniare la fede, vedere attorno a noi – magari in un carcere, come racconta don Marco – quella risurrezione dei viventi che è la prova generale della risurrezione finale e soprattutto, affidarsi a Dio, come evidenziato da una riflessione di Bergoglio che oggi appare più toccante che mai: “Immagino il momento in cui, nel tramonto della vita, mi avvicinerò a Dio, sedotto da quella bellezza, con animo umiliato, la testa china; immagino il suo abbraccio e il mio sguardo che si solleverà verso il suo. Non oserei guardarlo senza prima aver ricevuto il suo abbraccio”…