Addio a Papa Francesco

“Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”.

Così il cardinale Farrell ha annunciato la morte, a 88 anni, di Papa Francesco, nel giorno di Pasquetta.

Jorge Mario Bergoglio, il 266esimo pontefice della Chiesa cattolica (dal 13 marzo 2013), è stato un protagonista assoluto, fino all’ultimo, del terzo millennio.

Di cittadinanza argentina, Francesco è stato il primo papa proveniente dal continente americano, e il primo proveniente dall’ordine religioso dei Gesuiti.

Moltissimo, inevitabilmente, in questi anni è stato detto e scritto su Papa Francesco. E in libreria nel tempo sono arrivati numerosi libri scritti da Bergoglio o dedicati al Pontefice. Tra questi, diversi libri-intervista e autobiografie.

Libri-intervista e autobiografie

Tra le ultime uscite, anche un testo diverso dagli altri come Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia) di Javier Cercas, che inizia così: “Ecco un folle senza Dio che insegue il folle di Dio fino alla fine del mondo“. Da questo attacco folgorante prende avvio un testo unico, che nessuno finora aveva avuto l’opportunità di scrivere. Il “folle senza Dio” è infatti uno scrittore ateo e anticlericale, che si definisce laicista militante, mosso dal desiderio di parlare a tu per tu con Papa Francesco, il “folle di Dio“, come amava definirsi anche il santo di cui ha scelto il nome.

Negli ultimi anni sono uscite, tra le altre, due importanti autobiografie: Mondadori ha pubblicato Spera – L’autobiografia, la cui stesura ha impegnato gli ultimi sei anni. Il libro (scritto con Carlo Musso, già direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno) è uscito in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 paesi a gennaio, in occasione del Giubileo.

Prima, era stata pubblicata da HarperCollins Life – La mia storia nella Storia, firmato dal Papa con Fabio Marchese, in cui Bergoglio sottolinea: “Non va dimenticata la lezione più importante: possiamo rileggere la storia della nostra vita per fare memoria e poter trasmettere qualcosa a chi ci ascolta. Per imparare a vivere, però, tutti noi, dobbiamo imparare ad amare”.

La bella lettera di Papa Francesco sul “valore della lettura di romanzi e poesie”

In uno spazio dedicato ai libri e alla lettura come il nostro, ci teniamo a ricordare la lettera dello scorso agosto in cui Papa Francesco ha evidenziato il “valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale”. Per Bergoglio romanzi e poesie rappresentano una “palestra di discernimento”. Per il Pontefice, inoltre, “ognuno troverà quei libri che parleranno alla propria vita e che diventeranno dei veri compagni di viaggio. Non c’è niente di più controproducente che leggere qualcosa per obbligo, facendo uno sforzo considerevole solo perché altri hanno detto che è essenziale…”.