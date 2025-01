“Il Dio dei nostri padri” di Aldo Cazzullo è il libro più venduto in Italia nel 2024. Ecco la classifica definitiva dei bestseller dell’annata (con qualche sorpresa…)

Se il 2024 non è stato certo un anno positivo per il mercato librario (qui gli ultimi dati, appena presentati a Venezia), non sono certo mancati i successi editoriali. È dunque giunto il momento di scoprire la classifica definitiva dei libri più venduti del 2024, con la top ten dei bestseller dell’annata appema trascorsa.

Quali sono stati, dunque, i romanzi e i saggi più comprati e regalati dello scorso anno?

Il libro più venduto del 2024 in Italia è stato un saggio, Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia del giornalista del Corriere Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins Italia (qui la nostra intervista).

Secondo posto per un thriller, Un animale selvaggio di Joël Dicker, uscito a marzo 2024 per La Nave di Teseo (qui il nostro speciale sui libri dello scrittore svizzero, che a marzo tornerà in libreria con La catastrofica visita allo zoo).

Sul podio, in terza posizione, Francesca Giannone, con il suo amatissimo esordio, La portalettere, uscito a gennaio 2023 per Nord e già bestseller l’anno scorso. Tra l’altro, Giannone è protagonista nella top ten dei libri più venduti anche con il suo secondo romanzo, Domani, domani, nono in classifica.

Proseguiamo con la classifica dei 10 libri più venduti in Italia nel 2024, in cui troviamo 7 i titoli di autrici e autori italiani, di cui sei romanzi (del resto, la narrativa è il solo ambito a crescere): al quarto posto c’è Tatà (edizioni e/o – qui la nostra recensione) dell’amatissima autrice francese Valérie Perrin, e al quinto Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Strega 2024 con L’età fragile, romanzo pubblicato da Einaudi.

Sesta posizione per L’orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio, uscito a febbraio per Einaudi Stile Libero, e settima per un’esordiente, Milena Palminteri, autrice di Come l’arancio amaro (Bompiani).

Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar, uscito ad aprile 2024 per Libreria Pienogiorno, si piazza all’ottavo posto. Chiude la top ten Il passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini, uscito per Sellerio a ottobre.