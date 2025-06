I libri vincitori della prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa

Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti. Per la narrativa si impone Titti Marrone con “Primmammore”. Tra i premiati, Luca Mercadante (giallo) e Marta Aidala (opera prima) – I particolari

Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, promosso dall’azienda vinicola Mandrarossa di Menfi (Agrigento).

Il Premio, come si spiega nella presentazione, nasce per celebrare l’incontro tra arte enologica e letteratura, valorizzando le eccellenze culturali e paesaggistiche del territorio.

La giuria tecnica, presieduta da Aldo Cazzullo e composta da Franco Cardini, Neria De Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Alberto Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova, ha assegnato il primo premio Narrativa Mandrarossa a Titti Marrone per il romanzo Primmammore (Feltrinelli).

Secondo premio ex aequo per Storia di mia vita di Janek Gorczyca, Sellerio, e Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol, TerraRossa.

Questi i libri vincitori delle cinque sezioni tematiche, in dialogo con le etichette Mandrarossa:

Cartagho – Romanzo storico

La levatrice di Nagyrév di Sabrina Zuccato, Marsilio

Bertolino Soprano – Favola

La verità è moneta perdente di Beatrice Monroy, Zolfo Editore

Cava di Serpe – Giallo

La fame del Cigno di Luca Mercadante, Sellerio

Urra di Mare – Ambiente, Sostenibilità, Paesologia

L’agave della Regina Vittoria di Laura Calosso, Aboca Edizioni

Cala Mossa – Opera Prima

La Strangera di Marta Aidala, Guanda

“La Sicilia è terra letteraria per eccellenza. La letteratura dell’Italia unita è soprattutto siciliana, da Verga a Camilleri, da de Roberto a Sciascia, da Pirandello a Bufalino, da Vittorini a Tomasi di Lampedusa. La letteratura siciliana contemporanea, poi, è segnata dalle donne: Stefania Auci, Viola Ardone, Costanza DiQuattro… Le storie ci aiutano a comprendere chi siamo e a leggere la realtà che ci circonda, offrendo strumenti per analizzarla e, magari, migliorarla. Il Premio Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti nasce grazie a mecenati che investono nella cultura come fattore di identità e di crescita del territorio. Siamo fieri in particolare della partecipazione e del sostegno delle librerie indipendenti, autentici presìdi culturali nelle nostre comunità. Insieme ai colleghi di giuria, abbiamo avuto il privilegio di premiare opere che, soprattutto nella narrativa, sanno interrogare il presente e stimolare una riflessione profonda sulla società. Ai vincitori va la nostra gratitudine: con le loro storie contribuiscono a una lettura più consapevole del nostro tempo”, dichiara Aldo Cazzullo, presidente della Giuria

Il Premio Mandrarossa si è proposto anche di valorizzare il “ruolo fondamentale delle librerie indipendenti, veri e propri punti di riferimento per la diffusione della cultura” Le librerie delle città che, dal 2015 a oggi, hanno detenuto il titolo di Capitale della Cultura – incluse le finaliste per il 2025, oltre a Roma, Milano e Napoli – hanno avuto il compito di proporre i libri candidati nella fase iniziale. La selezione delle opere finaliste è stata poi affidata alla giuria tecnica, che ha individuato i titoli vincitori nelle diverse categorie.