“Un nuovo corso editoriale”: Frassinelli festeggia 95 anni rinnovandosi

Per i suoi 95 anni, Frassinelli (Gruppo Mondadori) inaugura un nuovo “corso editoriale”. Non una “ripartenza nostalgica, ma una rifondazione consapevole, orientata al presente e capace di misurarsi con il tempo lungo della letteratura”. Nell’ambito di un restyling del progetto, spazio a classici, voci internazionali e nuove scritture italiane, “che non semplifichino il reale, ma lo affrontino”. Tra le prime uscite, “Interno indiano” di Banu Mushtaq, vincitore dell’International Booker Prize 2025 – I particolari

Undici anni fa raccontavamo il rilancio, all’interno del Gruppo Mondadori, del marchio Frassinelli. Per la casa editrice fondata nel 1931 a Torino, acquisita nel 1995 da Sperling & Kupfer, ora è tempo di un nuovo avvio…

Per i suoi 95 anni, infatti, Frassinelli inaugura un nuovo “corso editoriale”. Non una “ripartenza nostalgica, ma una rifondazione consapevole, orientata al presente e capace di misurarsi con il tempo lungo della letteratura“, spiegano dalla casa editrice.

Il 5 maggio usciranno i primi 4 di 8 titoli che, nel corso del 2026, daranno avvio a una collana “integralmente ripensata“. Un progetto che nasce “non per occupare uno spazio di mercato, ma per ridefinire un posizionamento: costruire un catalogo riconoscibile per coerenza, qualità e necessità“.

“Una scrittura che non semplifica il reale, ma lo affronta”

I libri inaugurali del nuovo corso di Frassinelli, infatti, “rispondono a un criterio preciso: non la semplice attualità, ma la capacità di durare. Classici del Novecento riletti come testi ancora attivi e voci contemporanee selezionate per densità di scrittura e ambizione. Una linea che tiene insieme letterature, provenienze e generazioni diverse, ma le sottopone a una stessa esigenza: quella di una scrittura che non semplifica il reale, ma lo affronta”.

Il restyling (e il riferimento alla tradizione delle collane novecentesche)

Il restyling del progetto “nasce dall’eredità” dello storico marchio e “ne costituisce la traduzione visiva”: nuovo formato, brossura in cartoncino naturale, grafica essenziale.

Il riferimento alla tradizione delle collane novecentesche, e in particolare alla Medusa, “non è citazione, ma riconoscimento di un principio: la forma come dichiarazione di metodo”. Una linea oggi riletta da Leonardo Sonnoli e Irene Bacchi per lo Studio Sonnoli, “attraverso un’impronta visiva che rifiuta l’effetto e privilegia la durata”.

Classici, voci internazionali e nuove scritture italiane

In arrivo in libreria classici, voci internazionali e nuove scritture italiane. Libri che “non sono giustapposti, ma messi in relazione”. L’obiettivo, infatti, “è costruire un campo di lettura in cui il presente possa essere interrogato”.

Frassinelli “torna così alla propria funzione originaria: non seguire il tempo, ma attraversarlo, selezionando libri che continuino a parlare quando il loro contesto è già cambiato”.

Le prime uscite della “nuova” Frassinelli

E veniamo dunque alle prime uscite: vincitore dell’International Booker Prize 2025, Interno indiano di Banu Mushtaq (scrittrice, giornalista, attivista e avvocata indiana) è il primo libro in lingua kannada e la prima raccolta di racconti a ottenere il riconoscimento; descrive il quotidiano delle donne musulmane del sud dell’India attraverso storie asciutte, “in cui la dimensione privata diventa immediatamente politica”.

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Nel doppio anniversario dei cento anni dalla nascita e dei dieci dalla morte, Frassinelli ripropone poi uno dei romanzi “più intensi e maturi” di Carla Cerati (1926-2016), La cattiva figlia, con una prefazione di Nicoletta Verna. Un confronto “lucidissimo e privo di indulgenze sul rapporto madre-figlia, sui conflitti irrisolti, sulle eredità emotive che attraversano le generazioni”. Vincitore del Premio Comisso, il romanzo “conserva intatta la sua forza e la sua attualità”.

E ancora, a inizio maggio in libreria anche Esercizi di salvezza di Sebastiano Nata (autore nato a Roma nel 1955, che ha esordito con Il dipendente nel 1995), un romanzo “che attraversa la fede, il fallimento, la ricerca di un senso ultimo dell’esistenza, mettendo al centro la scrittura come esercizio morale e spirituale”. Tra vita lavorativa, aspirazione letteraria e tensione verso l’altro…

Spazio anche a un romanzo d’esordio, Hanno vinto loro di Giulio Silvano, nato in Liguria nel 1989 (l’autore, che vive a Venezia, scrive per Il Foglio e Rivista Studio, e collabora a Stories, il podcast di Cecilia Sala). Un libro che attraversa gli anni Duemila per raccontare la fine delle ideologie e la vittoria silenziosa del denaro e del potere. “Un atto d’accusa nei confronti di un Paese che non ha mai fatto davvero i conti con sé stesso e di una generazione che ha tarpato le ali a quelle future”.