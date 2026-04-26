I 70 anni della casa editrice FrancoAngeli: “Interpretare il presente, valorizzando la conoscenza”

“In un’epoca in cui le informazioni sono diffuse ma non sempre qualificate, il nostro obiettivo è continuare a garantire qualità, autorevolezza e capacità di interpretare il presente, valorizzando la conoscenza”. La casa editrice milanese FrancoAngeli, specializzata nella pubblicazione di libri e riviste per l’aggiornamento di professionisti e studiosi, festeggia i suoi primi 70 anni. Per celebrare questo traguardo, l’impresa familiare (oggi guidata da Ilaria e Stefano Angeli, i figli del fondatore), torna al Salone del Libro di Torino con iniziative dedicate al mondo accademico e culturale – I particolari

La casa editrice milanese FrancoAngeli – specializzata nella produzione e diffusione di saggistica accademica, professionale e culturale – celebra quest’anno i 70 anni di attività.

La storia della casa editrice

Fondata il 17 maggio 1956 da Franco Angeli, con l’intento di diffondere nuovi modelli organizzativi, gestionali e culturali ispirati alle esperienze internazionali, la casa editrice ha accompagnato generazioni di studiosi e professionisti, contribuendo al dibattito accademico e alla diffusione del sapere nel management e nella formazione, per allargarsi poi alle scienze umane e sociali: dall’economia alla psicologia, dalla didattica alla sociologia, dalla storia alla filosofia.

Dal 2007 la casa editrice è guidata da Ilaria e Stefano Angeli, figli del fondatore, che garantiscono continuità ai valori originari, mantenendo al contempo uno sguardo alle trasformazioni dell’editoria, dell’università e delle professioni.

Nel corso dei decenni, la FrancoAngeli ha accompagnato la classe dirigente industriale alle prese con il boom economico italiano, interessandosi anche ai mutamenti della società e alle trasformazioni culturali e tecnologiche. Oggi, infatti, la casa editrice si affianca a università, imprese e istituzioni che affrontano sfide come la transizione digitale e l’impatto dell’AI.

A proposito di questo, Ilaria e Stefano Angeli sottolineano: “Settant’anni non sono solo un traguardo, ma una responsabilità. In un’epoca in cui le informazioni sono diffuse ma non sempre qualificate, il nostro obiettivo è continuare a garantire qualità, autorevolezza e capacità di interpretare il presente, valorizzando la conoscenza”.

Il catalogo

Il catalogo attuale comprende circa 30.000 volumi, oltre 50.000 autori, 600 novità all’anno e 80 riviste accademiche.

Per celebrare i 70 anni, FrancoAngeli torna al Salone del Libro di Torino con iniziative dedicate al mondo accademico e culturale.

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