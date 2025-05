“Il sogno”: il nuovo libro di Roberto Benigni è dedicato all’Europa

Roberto Benigni, a quasi vent’anni da “La tigre e la neve”, torna in libreria con “Il sogno – L’Europa s’è desta!”, nato dall’omonimo spettacolo e dedicato all’Europa. Un’opera ampliata e arricchita che vuole portare un “un invito alla consapevolezza, un antidoto alla contemporanea disillusione” nei confronti del Vecchio Continente – I particolari

Il sogno – L’Europa s’è desta!, è questo il titolo del nuovo libro di Roberto Benigni, amato attore e regista (vincitore nel 1999 del Premio Oscar con La vita è bella), in uscita per Einaudi Stile Libero il 17 giugno e nato dallo spettacolo omonimo trasmesso su Rai 1 il 19 marzo scorso.

Non una semplice trascrizione di quel monologo, bensì un viaggio ampliato e arricchito di otto capitoli con le riflessioni e gli aneddoti che “nello spettacolo non hanno trovato spazio”, come spiega la casa editrice.

Un’opera che nasce in tv e che diventa libro per raccontare (“in un appassionato, vibrante resoconto”) alcune figure chiave della storia europea, che hanno “saputo pensare controcorrente e immaginare un mondo nuovo: da Giuseppe Garibaldi agli eroi di Ventotene, da Jean Monnet a Sofia Corradi, ideatrice del progetto Erasmus”.

Al centro del nuovo libro del comico, dunque, l’Europa intesa come istituzione e luogo geografico, ma anche come “orizzonte condiviso, come casa comune”, descritta e discussa dal punto di vista storico, senza però tralasciare il linguaggio e la carica emotiva che hanno reso celebre lo spettacolo di Benigni.

Il sogno, realizzato con lo scrittore e saggista Michele Ballerin e con il contributo di Stefano Andreoli, autore televisivo che da anni collabora con Benigni, arriva in libreria dopo quasi vent’anni da La tigre e la neve (Einaudi, 2006) e porta con sé “un invito alla consapevolezza, un antidoto alla contemporanea disillusione nei confronti dell’Europa”. Ma anche un messaggio “di speranza e responsabilità“.

