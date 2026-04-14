“ON”, i libri di Alpha Test per chi affronta un momento di passaggio

Un nuovo marchio di varia fa il suo ingresso sugli scaffali delle liberie: si tratta di ON, per il quale Alpha Test – realtà editoriale specializzata nella preparazione ai test universitari attraverso libri e corsi – ha scelto lo slogan “libri che lasciano il segno“.

Come si spiega nella presentazione del progetto, ON “si rivolge a chi affronta un momento di passaggio – nel lavoro, nelle relazioni, nella direzione da dare alla propria vita” – e cerca letture “che non si limitino a ispirare, ma offrano strumenti concreti per agire“.

Tra self-help, storie di rinascita, wellness e divulgazione accessibile

Alessandro Magno, CEO di Alpha Test, sottolinea: “ON nasce da una convinzione: un buon libro deve lasciare il lettore più attrezzato. A leggere la realtà, fare scelte, agire. È lo stesso principio con cui Alpha Test, da quarant’anni, prepara gli studenti ai test di ammissione. Con rigore, senza scorciatoie. Il nostro nuovo imprint sarà editorialmente autonomo, con una bellissima squadra che abbiamo costruito ad hoc. Condividerà con la casa madre la struttura produttiva e commerciale e, soprattutto, la capacità di trasformare un contenuto in qualcosa di più: un corso, un percorso, un’esperienza. È questo che possiamo offrire ai nostri autori e che ci rende unici nel panorama della varia”.

La produzione di ON si concentra su un numero selezionato di titoli.

Quanto alla linea editoriale, si sviluppa su quattro aree: self-help (guide pratiche di impronta anglosassone, “pensate per chi vuole cambiare qualcosa di rilevante nella propria vita – carriera, abitudini, relazioni – e ha bisogno di un metodo concreto”); storie di rinascita (memoir e biografie che raccontano momenti di crisi superati, “con la forza delle storie vere”); wellness (salute fisica e mentale, equilibrio, consapevolezza); divulgazione accessibile (“temi complessi raccontati con chiarezza e ritmo, per lettori curiosi che non cercano manuali accademici”).

Le prime uscite di ON

Le prime due uscite di ON (la cui promozione è affidata a PDE, mentre della distribuzione cartacea si occupa Messaggerie, e di quella digitale Edigita) arriveranno nei negozi il 5 maggio.

Si tratta di La bambina che nessuno vedeva di Fatima Sarnicola, la storia vera (firmata dalla fondatrice del portale AdopotLife) di un’infanzia segnata dall’abbandono e dalla violenza, e di una seconda possibilità trovata grazie a una famiglia che finalmente sa portare amore. E di Come sopravvivere a un capo str***o di Laura Hambley Lovett, una guida pratica tra journaling, esercizi di consapevolezza e testimonianze dirette. Un testo in cui l’autrice, psicologa, “intreccia ricerche, storie vere e riflessioni personali per mostrare come i capi tossici distruggano autostima, motivazione e salute mentale, e come uscirne”.

Tra le uscite successive, il libro di Steve Kamb, fondatore di NerdFitness.com, community digitale sul benessere e la crescita personale, che dopo Level Up Your Life, firma How to try again, previsto a giugno e pubblicato in contemporanea con la prima edizione americana; e quello di Andrea Amadio, conosciuto su Instagram e TikTok come @Libriconfragole, oltre al nuovo libro della scrittrice americana Monica Sweeney e a un volume firmato da Alessandro Ferrari, esperto di Shaolin Kung Fu; e ancora, a settembre verrà proposto il libro dell’imprenditore svizzero Rolf Dobelli; mentre a ottobre sarà la volta di Sarah Hellis e Helen Tupper, esperte di formazione e sviluppo professionale.

Oltre a Magno (già Chief Digital Officer in GeMS, Feltrinelli e Class Editori), al progetto lavora Arianna Comotti, con alle spalle un lungo percorso nell’editoria di non-fiction in Sperling & Kupfer, Mondadori Electa e Piemme. Nel team editoriale anche Samuele Cornalba, junior editor e autore Einaudi, e Leonardo Milesi (caporedattore). Stefano Miceli, responsabile commerciale di Alpha Test, curerà il posizionamento e lo sviluppo trade di ON, mentre Roberta Romano si occuperò di marketing e social. Quanto all’identità visiva e al design delle copertine, sono curati dallo studio grafico The World of Dot.