La nuova indagine di Lolita Lobosco in libreria: “Terrarossa” di Gabriella Genisi

Dopo il successo della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco” (andata in onda in quattro episodi su Rai1), Gabriella Genisi torna in libreria con “Terrarossa”, romanzo dedicato a un nuovo caso che vede protagonista la tenace commissaria barese – I dettagli

Suni Digioia, giovane imprenditrice agricola, è da sempre un’ecologista convinta: sostenitrice del biologico, delle energie rinnovabili e dell’ambiente, ha fatto politica attiva sin da ragazzina, prendendo a cuore le sorti di molti braccianti e migranti sfruttati dal caporalato. Combattere queste battaglie, però, la porta a inimicarsi gli imprenditori – più o meno onesti – favorevoli a mantenere lo status quo.

È a partire da queste premesse che si sviluppa Terrarossa (Sonzogno), il nuovo romanzo della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, che ha inventato il fortunato personaggio di Lolita Lobosco: protagonista dei romanzi pubblicati da Sonzogno e della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, trasmessa su Rai 1 e interpretata da Luisa Ranieri, la tenace commissaria di Bari è infatti al centro di numerosi libri come La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all’Assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia (2017) e I quattro cantoni (2020).

Vicequestora di polizia a capo di una squadra di soli uomini, Lolita Lobosco è inoltre arrivata sul piccolo schermo a partire da febbraio 2021, durante quattro episodi in prima serata diretti da Luca Miniero e scritti da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale.

La serie tv si apre con il personaggio principale che, dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, torna nella sua terra natale circondata da un mondo ostinatamente governato dai maschi, nel quale lei sceglie di restare sé stessa senza reprimere il suo fascino e la sua bellezza, e usando anzi queste sue doti per affermarsi e combattere i pregiudizi.

Ora un nuovo caso portato in libreria dalla sua autrice torna a metterne a dura prova le abilità, dal momento che la giovane Suni Digioia ha lanciato da poco anche un suo marchio di passata di pomodoro, in ricordo delle calde giornate estive trascorse facendo la salsa in compagnia della sua Tata e della famiglia, come vuole la tradizione pugliese. E, pur essendo anche una ragazza bella e libera da vincoli sentimentali, è al centro di alcuni pettegolezzi che la vedrebbero amante di un uomo sposato, nonché particolarmente legata a un bellissimo bracciante di colore.

Sono le malelingue a dirlo, scatenandosi quando la donna viene trovata impiccata nel suo appartamento. Accanto all’ingresso, scritta con il rossetto, risalta una frase della Peste di Albert Camus: “Entrate, sono morta“. L’ipotesi del suicidio, però, non convince Lobosco: quando l’autopsia conferma che Suni è stata strangolata, quindi, la commissaria non si ferma alle apparenze e continua a indagare fino a svelare l’identità dell’assassino…