Un ultimo viaggio nel Sottosopra: le graphic novel di “Stranger Things”

In occasione dell’uscita della prima parte dell’ultima stagione della serie americana, è in libreria “Stranger Things – La raccolta”, una graphic novel che racchiude quattro storie (inclusa l’inedita “Scienza in campeggio”) ambientate nell’universo di Hawkins e nella sua dimensione parallela, il Sottosopra…

Tra anticipazioni e teorie, la serie tv Stranger Things sta volgendo al termine. Lo show americano, uno dei più popolari degli ultimi anni, ha portato a un nuovo livello di fruizione dei contenuti: complice la collaborazione ormai decennale con Netflix, infatti, i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie, hanno fatto abituare i loro fan a lunghe attese tra una stagione e l’altra.

Stranger Things, inoltre, è stata anche tra le prime serie a lanciare il trend della “maratona“, ovvero aspettare l’uscita della nuova stagione (di solito composta da 8 o 10 episodi) per poi guardarla tutta d’un fiato e commentarla online.

In attesa dell’uscita della prima parte della quinta stagione (su Netflix, il 27 novembre), è in libreria, con Magazzini Salani, Stranger Things -La raccolta, che contiene quattro graphic novel ufficiali per la prima volta riunite in un unico volume, con l’inedita Scienza in campeggio.

All’interno della raccolta, le storie dei protagonisti di Hawkins, alle prese con le misteriose sparizioni, cominciate a seguito di alcuni esperimenti governativi, e un’oscura dimensione parallela, il Sottosopra.

Il primo fumetto, Il Sottosopra, racconta le vicende di Will Byers nella dimensione parallela dove è stato trascinato; a fargli compagnia, orribili mostri che si nascondono dietro ogni angolo e gli stanno dando la caccia.

La storia prosegue con Scienza in campeggio, inedita finora, dedicata al personaggio di Dustin Henderson che, arrivato al Camp Know Where, è preoccupato all’idea di trascorrere l’estate lontano dai suoi amici. Cronologicamente le vicende si inseriscono subito dopo che i protagonisti sono riusciti a salvare Hawkins da spaventosi eventi soprannaturali.

Nella raccolta anche Sei, prequel della serie, che narra le vite di giovani ragazzi dotati di poteri psichici rinchiusi nel laboratorio governativo segreto di Hawkins, in particolare quella di Sei, che ha intenzione di evadere.

In conclusione, Soffiando sul fuoco che prosegue la storia precedente addentrandosi nelle vite di alcuni dei ragazzi fuggiti dai laboratori di Hawkins, che scoprono che un’altra di loro, Nove, potrebbe essere ancora viva.