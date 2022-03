Il carcere in Italia può ancora definirsi un’istituzione totale?

Il sovraffollamento, che nel 2013 ha portato a una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo; le rivolte avvenute nei primi mesi della pandemia di covid-19; e, più in generale, la costante sofferenza che accompagna la privazione della libertà. Negli ultimi anni il carcere è stato spesso protagonista delle cronache.

Queste condizioni hanno inciso profondamente sulla vita quotidiana delle persone detenute, rendendo necessaria tanto una ricerca sul campo, quanto una riflessione teorica.

Attraverso un’analisi dei dati (serie storiche e note osservative) e l’individuazione dei fattori più significativi che caratterizzano il carcere in Italia oggi (migrazioni, crisi economica, pandemia, conflittualità interna), nel saggio L’istituzione reietta (Carocci), Valeria Verdolini, ricercatrice in Sociologia generale nel Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (dove insegna Welfare and Migration), pone diversi interrogativi, tra cui: che tipo di istituzione è il carcere? Quali funzioni svolge? Come si caratterizzano i suoi spazi? Come si compone la popolazione che lo abita e quella che lo gestisce? Quali dinamiche si attivano tra questi gruppi? Quali declinazioni specifiche ha assunto in Italia?

L’istituzione reietta cerca di rispondere a queste domande, provando a comprendere se il carcere in Italia possa ancora dirsi istituzione totale o, in alternativa, quali siano gli aggettivi e le funzioni che meglio lo descrivono.