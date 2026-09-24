“Murdoku” è il bestseller del 2026 finora (e il 13 ottobre arriva il secondo capitolo)

“Sono libri di nuova generazione che mescolano gioco, narrazione e logica”. È stata senza dubbio l’estate di “Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica”, bestseller che tiene insieme crime, ingegno e sudoku. Con 160mila copie vendute, è stato il libro più venduto in Italia finora nel 2026. E il 13 ottobre sarà in libreria “Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo”, il secondo volume della serie di Manuel Garand – I particolari

Lo avevamo anticipato a inizio luglio: in libreria (e in spiaggia, e non solo) è stata l’estate di Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, bestseller proposto da Magazzini Salani, che tiene insieme tra crime, logica e sudoku.

Un vero caso editoriale, che sta mettendo alla prova amanti di gialli e thriller (qui, a proposito, le migliori novità del 2026 per chi apprezza questi generi narrativi) e appassionate e appassionati di enigmistica di tutto il mondo.

Il libro-bestseller del 2026

Ad oggi Murdoku è stato il libro più venduto in Italia nell’intero 2026, con 160mila copie vendute e 11 ristampe. “Questo risultato conferma la dimensione di un fenomeno capace, in pochi mesi, di uscire dai confini tradizionali del libro di enigmistica e conquistare un pubblico trasversale. Il successo è alimentato anche dalla forte partecipazione sui social, dove lettori e creator condividono casi, sfide e tentativi di soluzione, rendendo la lettura un’esperienza collettiva“, si legge nella nota della casa editrice del gruppo GeMS.

La serie ha raggiunto il primo posto assoluto in classifica anche in diversi altri paesi, tra cui Germania e Spagna.

“Libri di nuova generazione, che mescolano gioco, narrazione e logica”

“Murdoku ha consacrato in tutto il mondo un genere editoriale che, come i manga e il new romance, si sta ritagliando uno spazio stabile in libreria. Sono libri di nuova generazione che mescolano gioco, narrazione e logica, invitando il lettore a riscoprire il piacere di spegnere il telefono e mettersi alla prova”, sottolinea Marco Figini, Direttore Editoriale di Magazzini Salani.

In uscita Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo

Il 13 ottobre, tra l’altro, sarà in libreria Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo, il secondo volume della serie di Manuel Garand.

Se Murdoku “ha trasformato la logica del sudoku in un gioco investigativo”, con Murdoku 2 “la sfida si amplia: 80 nuovi casi, cinque epoche – Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto – che accompagnano il lettore in una serie di indagini dalla difficoltà progressiva, adatte anche ai principianti”.

Tra libri-enigma ed escape-book

Del resto, ancor più degli anni scorsi, quest’estate libri-enigma ed escape-book, che uniscono intrattenimento e sfida, sono arrivati in massa nelle librerie: si tratta di un filone editoriale che accoglie lettrici e lettori di ogni età, accomunati dalla passione per la lettura e dalla voglia di mettersi alla prova.

L’autore è un noto ideatore di rompicapi

Tornando a Murdoku, a firmare il volume è Manuel Garand, autore originario di Montréal, in Canada. Parliamo di un noto ideatore di rompicapi, i cui lavori sono apparsi sul Financial Times. Quando non sta inventando nuovi giochi di logica, Garand ama trascorrere il tempo con i suoi due complici preferiti, i suoi figli, e con sua moglie Cindy. “Lei è stata la prima ad appassionarsi ai rompicapi di Manuel e ancora oggi rimane la risolutrice di enigmi più entusiasta (e competitiva) che lui conosca”, si legge nella biografia dell’autore.

Come abbiamo spiegato, Murdoku si compone di 80 casi da risolvere, seguendo logica e ingegno: ogni pagina presenta un caso con gli indiziati e la vittima, a cui segue una griglia da completare, avvalendosi di tutti gli elementi presentati: personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti… Ovviamente, nulla è da trascurare: ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini…