Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio

In arrivo da lunedì 9 marzo su Rai1 la serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, tratta dai libri-bestseller di Gianrico Carofiglio. Nei panni dell’avvocato, Alessandro Gassmann. Nei quattro episodi previsti, Guerrieri avrà a che fare con la sparizione di una ragazza, l’omicidio di una ricercatrice e, soprattutto, con l’accusa di corruzione ai danni di un giudice, amico di vecchia data. Sullo sfondo, una Bari notturna…

Il 9 marzo debutta in prima serata Guerrieri – La regola dell’equilibrio, nuova serie crime tratta dai romanzi dell’ex magistrato Gianrico Carofiglio, con Alessandro Gassmann nel ruolo del protagonista. L’attore torna così su Rai 1 dopo il successo di Il professore.

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli – noto per la serie Io ti cercherò, tra l’altro sempre con Gassmann, e Chiamami ancora amore – e scritta dallo stesso Carofiglio insieme a Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa, la serie è composta da quattro episodi ed è ispirata ai romanzi Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie (pubblicati da Sellerio) e La regola dell’equilibrio (edito da Einaudi). La produzione è firmata da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm.

La trama e le prime immagini

Al centro della nuova serie Rai c’è Guido Guerrieri, avvocato di successo dalla mente brillante, alle prese con un equilibrio personale che sembra essersi incrinato. Fuori dall’aula di tribunale trova nella boxe una forma di sfogo, mentre sul piano sentimentale resta irrisolta la relazione con l’ex moglie Sara.

Nel suo lavoro, Guerrieri affronta casi che mettono alla prova non solo le sue competenze giuridiche, ma anche la sua capacità di leggere le persone: dal ritorno inatteso di una figura legata al suo passato, alla sparizione di una ragazza, fino all’indagine sull’uccisione di una giovane ricercatrice. A emergere con maggiore forza è però il caso che lo coinvolge più da vicino, quello del giudice Larocca, amico di lunga data e magistrato stimato, improvvisamente travolto da un’accusa di corruzione che apre interrogativi scomodi e attualissimi.

Accanto al protagonista di molti romanzi (come raccontato nel nostro articolo) si muove un cast corale: il fidato ispettore di polizia Carmelo Tancredi (Michele Venitucci); Annapaola (Ivana Lotito), ex giornalista di cronaca nera diventata investigatrice privata; Consuelo (Lea Gavino), giovane e preparata praticante dello studio Guerrieri; e il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

Sullo sfondo, una Bari notturna e magnetica, che diventa parte integrante del racconto.

Serie dell’avvocato Guido Guerrieri

Tornando alla letteratura, ricordiamo che la fortunata serie dedicata a Guido Guerrieri compare per la prima volta in libreria nel 2002 con Testimone inconsapevole (Sellerio). Nel corso degli anni Carofiglio, che dal 2008 al 2013 è stato senatore della Repubblica Italiana, ha ripreso più volte questo personaggio, raccontandone sfide personali e lavorative, tra casi attuali e un passato che riemerge…