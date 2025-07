Viaggio nel paesaggio selvaggio del Mare del Nord (che resiste a turismo e innovazione)

Da Skagen, l’estremo nord della Danimarca, a Den Helder, nei Paesi Bassi: è la linea di costa che Dorthe Nors, una delle più importanti scrittrici danesi, chiama casa. E di cui scrive in “Una linea nel mondo – Un anno sul Mare del Nord”, in cui si sofferma su chi resiste all’avanzata del turismo

Da Skagen, l’estremo nord della Danimarca, a Den Helder, nei Paesi Bassi: è la linea di costa che Dorthe Nors, una delle più importanti scrittrici danesi (tradotta in tutto il mondo), chiama casa. Un paesaggio di dune e pinete, perennemente scolpito dai capricci degli inquieti Mare del Nord e Mare dei Wadden, in costante movimento. Come la scrittrice, ora in libreria per Iperborea con Una linea nel mondo (traduzione di Eva Valvo), divisa tra una vita di viaggi e il richiamo dei luoghi dell’infanzia, perché “ogni identità nasce da una scissione”.

Nel corso di un anno, Nors torna a visitare la sua linea: vagando su strade e sentieri, si ferma ad Amsterdam, dove i canali addomesticano il caos delle maree, e va in cerca dell’abbazia di Børglum, cupo edificio che a volte magicamente scompare; vive per mesi a Fanø, tra le Frisone settentrionali, abitata da una fiera comunità matriarcale, e va in macchina fino a Thy, un tempo depressa comunità di pescatori, oggi paradiso di surfisti e uccelli migratori detto “Cold Hawaii”.

Tutti luoghi in cui la cocciutaggine degli abitanti, temprati dagli elementi, si è scontrata con l’entusiasmo dei forestieri. Ma quando il turismo e l’innovazione rompono antichi equilibri, diventano pericolosi: villaggi che d’estate sembrano parchi divertimento in inverno si svuotano, mentre le fabbriche vicine alla costa scaricano scorie in mare.

Come racconta nel libro Nors, che ha scritto romanzi e raccolte di racconti (nel 2014 ha ricevuto il premio P.O. Enquist ed è stata finalista all’International Booker Prize con Angolo cieco, pubblicato nel 2018 da Bompiani), c’è però chi si oppone, come per decenni ha fatto Aage Hansen, pescatore del Limfjord che negli anni Settanta incolpò uno stabilimento chimico della moria di pesci della zona, guadagnandosi prima l’ostracismo dei compaesani, poi un cavalierato. E come Dorthe Nors, che tenta di fondersi con il paesaggio e, unendo sapere scientifico a intuizione poetica, l’ironia della cittadina all’affetto di chi tra i fiordi è cresciuto, racconta l’eterna legge del cambiamento…